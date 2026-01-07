Làm HLV cho "nhà giàu": Danh vọng và bi kịch

Xét về danh tiếng, tiềm lực tài chính và sức hút toàn cầu của đội bóng, ghế HLV ở Stamford Bridge hay Old Trafford vẫn là mơ ước của rất nhiều nhà cầm quân và Chelsea cũng như Man United luôn tìm được cho mình những HLV giỏi, thậm chí rất giỏi.

Loay hoay giữa kỳ vọng

Thực tế lại cho thấy điều trái ngược khi đây cũng chính là 2 trong số những vị trí khó thành công bền vững nhất của bóng đá châu Âu. Những cái tên đầy hứa hẹn, được kỳ vọng sẽ mở ra một chu kỳ mới nhưng rồi đội bóng cứ loay hoay giữa kỳ vọng, cấu trúc quyền lực và thực tế sân cỏ.

Ruben Amorim (phải) và Enzo Maresca (trái) chia tay Man United và Chelsea trong vòng 2 ngày. (Ảnh: AP)

Chelsea từ lâu đã hình thành bản sắc thay đổi HLV, nói theo dân dã là "thay HLV như thay áo". Từ đế chế Roman Abramovich cho đến giai đoạn Tập đoàn Clearlake do Todd Boehly đứng đầu tiếp quản CLB năm 2022, sự kiên nhẫn luôn là điều xa xỉ. HLV đến Chelsea thường được trao một đội hình đắt giá nhưng lại không có thời gian để biến nó thành một tập thể ổn định. Khi kết quả không đến ngay, chiếc ghế lập tức lung lay, bất chấp kế hoạch dài hạn từng được vạch ra.

Man United thì khác đôi chút. Old Trafford giờ vẫn phủ cái bóng quá lớn của Sir Alex Ferguson, khiến mọi HLV kế nhiệm đều bị đặt dưới lăng kính so sánh khắc nghiệt. Không chỉ là thắng hay thua, HLV Man United còn phải đối diện với câu hỏi quen thuộc: "Có đủ tầm để dẫn dắt CLB này hay không?". Áp lực ấy khiến mọi giai đoạn chuyển giao trở nên nặng nề hơn mức bình thường.

Một điểm chung quan trọng khác là sự thiếu rõ ràng trong vai trò của HLV. Chelsea vận hành theo mô hình nơi chiến lược chuyển nhượng và phát triển cầu thủ phần lớn được quyết định từ thượng tầng. HLV trở thành người thực thi, phải thích nghi với những gì có sẵn, hơn là kiến tạo dự án theo triết lý của mình.

Man United, đặc biệt trong kỷ nguyên mới, cũng chuyển sang mô hình tương tự. HLV không còn là "manager" toàn quyền, mà chỉ là một mắt xích trong bộ máy thể thao. Khi kết quả không đạt yêu cầu, HLV trở thành người đầu tiên phải chịu trách nhiệm, dù họ không kiểm soát toàn bộ hoạt động của đội bóng.

Rủi ro cực lớn

Câu chuyện đội hình cũng phản ánh rõ vòng luẩn quẩn ấy. Chelsea sở hữu dàn cầu thủ trẻ, hợp đồng dài hạn, tiềm năng lớn nhưng thiếu ổn định và bản lĩnh. Đó là "mảnh đất" không hề dễ canh tác với bất kỳ HLV nào, đặc biệt khi Premier League đòi hỏi hiệu quả tức thì.

Man United phải làm việc với một đội hình được xây dựng qua nhiều triều đại, nhiều triết lý. Mỗi HLV đến lại cố gắng chỉnh sửa theo cách riêng, dẫn đến một tập thể chắp vá, khó đạt được sự nhất quán lâu dài. Trong bối cảnh đó, thất bại của HLV không hoàn toàn là câu chuyện chuyên môn, mà là hệ quả của quá trình tích tụ sai lầm từ nhiều năm trước.

Không thể không nhắc đến vai trò của truyền thông và dư luận. Chelsea và Man United có lẽ là 2 CLB bị "soi" nhiều bậc nhất thế giới. Mỗi trận thua đều bị mổ xẻ, mỗi phát biểu đều bị phóng đại. Khi áp lực tăng cao, ban lãnh đạo thường chọn giải pháp nhanh nhất để "giải tỏa": Thay HLV... Tất nhiên, đó cũng chính là cách khiến vấn đề cốt lõi không bao giờ được giải quyết triệt để.

Làm HLV cho Chelsea hay Man United vẫn là một cơ hội vàng: Lương cao, danh tiếng lớn, sân khấu hàng đầu… nhưng đi kèm là rủi ro cực lớn. Không phải HLV nào thất bại ở đây cũng kém cỏi. Nhiều người đơn giản là đến sai thời điểm, trong một cấu trúc chưa sẵn sàng cho thành công.