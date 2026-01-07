HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Aston Villa: Trả mối hận lượt đi

Trung Dũng

(NLĐO) - Aston Villa kéo quân đến Selhurst Park với mục tiêu giành 3 điểm khi họ đang có phong độ sân khách xuất sắc, trong khi Palace lại sa sút trên sân nhà.

Soi tỉ số trận Crystal Palace - Aston Villa: Trả mối hận lượt đi - Ảnh 1.

Jean Philippe Mateta (Crystal Palace) và Ollie Watkins (Aston Villa)

Crystal Palace sẽ tiếp đón Aston Villa tại Selhurst Park trong một trận đấu giữa một đội đang gặp khó khăn về nhịp độ và một đội đang có phong độ rất tốt. Danh sách chấn thương của Palace vẫn còn dài, và mối lo ngại mới nhất là Jefferson Lerma, người đã bị chấn thương trong trận thua 0-2 trước Newcastle.

TIN LIÊN QUAN

Đại bàng chỉ thắng 2 trong 10 trận ở sân Selhurst Park và không thắng trận nào trong 5 trận sân nhà gần đây, chỉ ghi trung bình 0,75 bàn và thủng lưới 1,75 bàn mỗi trận tại Selhurst Park. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (1,52) cho thấy họ tạo ra được nhiều cơ hội, nhưng khả năng dứt điểm kém tiếp tục hạn chế hiệu quả ghi bàn của họ.

Trong khi đó, Aston Villa đến sân với đầy sự tự tin sau chiến thắng Nottingham Forest 3-1. Đội bóng của Unai Emery sở hữu những con số thống kê sân khách xuất sắc, thắng 80% các trận đấu trên sân khách và ghi trung bình 2,40 bàn mỗi trận. Aston Villa cũng có chỉ số bàn thắng kỳ vọng ấn tượng là 1,29 trên sân khách cho thấy sự ổn định của họ ở khu vực tấn công.

Tuy nhiên, Aston Villa đang lép vế trong lịch sử đối đầu: Họ không thắng nổi Palace trong 2 mùa qua và thậm chí thua 3 trong 4 trận gần nhất đó. Hồi đầu mùa, khi chưa 'nóng máy', Aston Villa đã để thua Palace 0-3 trên sân nhà. Nhưng thời điểm này phong độ đôi bên đã rất khác: Aston Villa thắng 9 trong 10 trận Premier League gần nhất, trong khi Palace thua 4 trong 5 trận không thắng.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu HLV Harry Redknapp đoán Aston Villa thắng 1-2, trong lúc cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đưa ra kết quả hòa 1-1. Chuyên gia đài Sky Sport TV Jones Knows đoán Palace thắng 2-1, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson và cựu tiền đạo Chris Sutton đều đoán Villa thắng 1-2.

Trận Crystal Palace - Aston Villa sẽ diễn ra lúc 2 giờ 30 (giờ Việt Nam) ngày 8-1.

Dự đoán: Crystal Palace - Aston Villa 1-2

Đối đầu trực tiếp

31-8-2025

Aston Villa

Crystal Palace

0-3

25-2-2025

Crystal Palace

Aston Villa

4-1

23-11-2024

Aston Villa

Crystal Palace

2-2

19-5-2024

Crystal Palace

Aston Villa

5-0

16-9-2023

Aston Villa

Crystal Palace

3-1

04-3-2023

Aston Villa

Crystal Palace

1-0

20-8-2022

Crystal Palace

Aston Villa

3-1

15-5-2022

Aston Villa

Crystal Palace

1-1

27-11-2021

Crystal Palace

Aston Villa

1-2

16-5-2021

Crystal Palace

Aston Villa

3-2

English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

08/1 02:30

[14] Crystal Palace - Aston Villa [3]

1.875

1/4 : 0

2.00

1.95

2 1/2

1.90

08/1 02:30

14] Crystal Palace - Aston Villa [3]

1.925

1/4 : 0

1.975

1.925

2 1/2

1.95

08/1 02:30

[14] Crystal Palace vs Aston Villa [3]

1.925

1/4 : 0

1.975

1.925

2 1/2

1.95

Tỉ lệ trận đấu đã sớm được xác định khi Aston Villa chấp Crystal Palace đồng nửa, ăn đủ, thua 87. Giới thạo tin xem đây là một tỉ lệ hợp lý khi 2 đội đứng cách nhau đến 11 bậc trên bảng xếp hạng. Đến sáng nay, giá cả có xu hướng chuyển thành 'cho lựa' (Aston Villa ăn 97, thua 92) cho thấy thị trường vẫn đang đổ cửa trên. Dù sao thì chọn Aston Villa vẫn hứng thú hơn, bởi họ đang chơi ở đỉnh cao phong độ.

Tỉ số được ưa chuộng nhất là hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn 6.7, trong lúc 0-0 ăn 12, còn 2-2 ăn 14. Đa số người thích Soi tỉ số đều chọn cửa thắng cho Aston Villa khi 0-1 ăn 8.3, 1-2 ăn 8.8, 0-2 ăn 11, còn 0-3 ăn 22. Cơ hội thắng của Palace dồn cả vào kết quả 1-0 với giá đặt 1 ăn 10, còn 2-1 là ăn 11.

