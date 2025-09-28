Soi tỉ số trận Newcastle - Arsenal: Bất phân thắng bại

Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về St. James' Park khi Newcastle và Arsenal đối đầu nhau trong một trận đấu rất được mong đợi tại Ngoại hạng Anh (22g 30, 28-9).

Newcastle thắng 2-0 trên sân Arsenal ở bán kết Cúp Liên đoàn hồi tháng 1-2025

Tân binh mùa hè Anthony Elanga đang nỗ lực giành suất đá chính, trong khi cầu thủ chạy cánh Anthony Gordon đã trở lại sau án treo giò. Cả Jacob Ramsey và Yoane Wissa đều tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Trong khi đó, Arsenal đã lội ngược dòng để chia điểm với Man City tuần qua, cho thấy Arteta và các học trò của mình có thể lật ngược tình thế ở phút cuối cùng. Xét đến việc Arsenal đang nỗ lực xóa bỏ khoảng cách với Liverpool ở tốp đầu bảng, nhiều người đã đặt niềm tin vào họ.

Arsenal còn lên tinh thần khi Bukayo Saka đã bình phục chấn thương để trở lại đội hình xuất phát. Tiền vệ có ảnh hưởng Martin Odegaard vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi tân binh mùa hè Noni Madueke nhiều khả năng sẽ kịp bình phục cho trận đấu tại St. James' Park.

Tham khảo ý kiến các chuyên gia, kết quả hòa cũng rất phổ biến: Cựu HLV Harry Redknapp chọn tỉ số 1-1, cựu danh thủ Chris Sutton đoán tỉ số 1-2, trong lúc cựu tiền vệ Arsenal, Paul Merson đoán kết quả 1-1.

Cả Arsenal lẫn Newcastle đều tham gia Champions League vào thứ Tư, nên chẳng thể nói ai sẽ dưỡng quân cho trận giữa tuần. Cả 2 cũng đều tập trung nhiều hơn cho mặt trận Premier League nên trận đấu hứa là cuộc chiến không khoan nhượng.

Dự đoán: Newcastle - Arsenal 1-1

Đối đầu trực tiếp

Newcastle và Arsenal đã chạm trán tổng cộng 197 lần, bắt đầu từ năm 1893 khi hai đội hòa nhau 2-2 tại giải Hạng Nhì Anh. Arsenal chiếm ưu thế với 86 chiến thắng, trong khi hai đội hòa nhau 39 lần.

Nhiều người đánh giá Arsenal cao hơn Newcastle nhưng Chim Chích chòe chắc chắn là một trong những đối thủ gai góc nhất của Pháo thủ hiện thời.

Dưới thời Mikel Arteta, Arsenal thua rất nhiều lần trên sân St James' Park (4 lần), chỉ sau số lần làm khách ớ sân Manchester City (5 lần).

18-5-2025 Arsenal Newcastle 1-0 02-11-2024 Newcastle Arsenal 1-0 24-2-2024 Arsenal Newcastle 4-1 04-11-2023 Newcastle Arsenal 1-0 07-5-2023 Newcastle Arsenal 0-2 03-1-2023 Arsenal Newcastle 0-0 16-5-2022 Newcastle Arsenal 2-0 27-11-2021 Arsenal Newcastle 2-0 02-5-2021 Newcastle Arsenal 0-2 18-1-2021 Arsenal Newcastle 3-0 16-2-2020 Arsenal Newcastle 4-0

English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 28/09 22:30 [13] Newcastle - Arsenal [2] 1.975 1/4 : 0 1.825 2.15 2 1/2 1.725

28/09 22:30 [13] Newcastle - Arsenal [2] 2.075 1/4 : 0 1.825 1.875 2 1/4 2.00

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu là Arsenal chấp đồng nửa ăn 82, thua 97. Đến sáng nay thị trường chỉ nhích giá phía Newcastle, thành Arsenal chấp đồng nửa, ăn 82, thua đủ. Dù sao thì chọn cửa dưới vẫn yên tâm hơn. Xu hướng chặt chẽ và cân bằng cũng hứa hẹn trận cầu hiếm hoi bàn thắng.

Kết quả 1-1 được nhiều người chọn nhất nên có mệnh giá thấp nhất: Đặt 1 ăn chỉ 6.7. Nhưng con số 6.7 cũng là giá của tỉ số 0-1. Người thích chơi soi tỉ số rõ ràng đang đặt niềm tin vào Arsenal khi dồn phiếu vào cửa đội khách với tỉ số 1-2 có giá đặt 1 ăn 8.8, còn 0-2 ăn 9.2. Ngược lại, cửa thắng của Newcastle không mấy người ưa chuộng nên 1-0 ăn đến 10, 2-1 ăn 13, còn 2-0 ăn 19.









