Thể thao

Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Manchester United: Thêm một điểm son cho Quỷ đỏ

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United đang hồi sinh mạnh mẽ với 3 trận toàn thắng, hứa hẹn sẽ phục thù Nottingham Forest sau 3 lần đụng độ đều thua.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Manchester United: Thêm một điểm son cho Quỷ đỏ - Ảnh 1.

Morgan Gibbs-White (Nottingham) và Matheus Cunha (phải) của Manchester United

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Manchester United tại sân vận động City Ground vào chiều thứ Bảy sẽ vô cùng sôi động (22 giờ Việt Nam, tối 1-11). Forest tiếp tục cuộc sống mà không có Ange Postecoglou, và vẫn chưa rõ liệu tân HLV Sean Dyche có thể giúp đội cải thiện lối chơi hay không.

Dù sao đi nữa, giới chuyên môn dự báo cựu HLV Everton sẽ tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công trước Manchester United. Cả Chris Wood, Ola Aina, Oleksandr Zinchenko và Dilane Bakwa dự kiến sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Trái ngược với Forest đang sa sút trầm trọng, Manchester United hồi sinh mạnh mẽ với hàng loạt chiến công khi đánh bại Sunderland, Liverpool và Brighton. Trong lúc Sean Dyche sẽ cần thời gian chặn đứng chuỗi trận thua 6 trong 7 vỏng gần nhất, Manchester United có cơ hội tuyệt vời để ghi chiến thắng thứ 4 liên tiếp - một dấu son dưới triều đại của Ruben Amorim.

Mason Mount đã cùng Lisandro Martinez và Harry Maguire vào phòng hồi phục của Manchester United. Trái với suy nghĩ của giới mộ điệu, các chuyên gia vẫn nghi ngờ năng lực của Manchester United khi dự báo những kết quả rất sít sao.

Cựu tiền đạo Chris Sutton dự đoán kết quả 1-1, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cũng có ý kiến tương tự, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp chọn chiến thắng cho Manchester United với tỉ số 1-2, còn chuyên gia dự đoán Mark Lawrenson dè dặt hơn với kết quả Quỷ đỏ thắng 0-1

Dự đoán: Nottingham Forest - Manchester United 1-2

Đối đầu trực tiếp

01-4-2025

Nottingham Forest

Manchester Utd

1-0

07-12-2024

Manchester Utd

Nottingham Forest

2-3

30-12-2023

Nottingham Forest

Manchester Utd

2-1

26-8-2023

Manchester Utd

Nottingham Forest

3-2

16-4-2023

Nottingham Forest

Manchester Utd

0-2

27-12-2022

Manchester Utd

Nottingham Forest

3-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

01/11 22:00

[18] Nottingham Forest - Man Utd [6]

1.85

1/2 : 0

2.025

2.00

2 3/4

1.875

01/11 22:00

[18] Nottingham Forest - Man Utd [6]

1.85

1/2 : 0

2.05

2.00

2 3/4

1.875

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Manchester United cũng chỉ chấp Nottingham nửa trái, ăn đủ, thua 85. Đến sáng nay, thị trường hầu như bất động khi tỉ lệ vẫn là nửa trái và Burnley lún tiền (thua đủ, ăn 85). Dù sao thì chọn đội khách vẫn yên tâm hơn.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Manchester United: Thêm một điểm son cho Quỷ đỏ - Ảnh 2.

Thật bất ngờ khi tỉ số được ưa chuộng nhất là kết quả hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.1. Nhưng cũng có nhiều người chọn Manchester United thắng với tỉ số 0-1 có giá 8.3, còn 1-2 đặt 1 ăn 8.8, 0-2 ăn chẵn 10. Cách không xa mấy là những dự báo Nottingham gây bất ngờ khi 1-0 và 2-1 có giá đặt 1 ăn 12.

Soi tỉ số trận Nottingham Forest – Manchester United: Thêm một điểm son cho Quỷ đỏ - Ảnh 3.


Tin liên quan

Áp lực trên vai Salah

Áp lực trên vai Salah

Không được phép sẩy chân nếu không muốn sớm từ bỏ cuộc đua vô địch là nhiệm vụ tối thượng với Liverpool khi tiếp đón Aston Villa ở Anfield lúc 3 giờ ngày 2-11.

Chính trị gia Malaysia tố cáo các cầu thủ nhập tịch lên chính quyền Brazil, Argentina

(NLĐO) - Liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA phạt, cơ quan chức năng Brazil đã chính thức tiếp nhận đơn tố cáo từ một chính trị gia Malaysia.

Lộ bằng chứng "thép" của FIFA: Facundo Garces không hề có gốc Malaysia

(NLĐO) - Thêm bằng chứng nguồn gốc của Facundo Garces không có liên quan đến Malaysia. Cầu thủ này đang chờ phán quyết cuối cùng

