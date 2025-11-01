Soi tỉ số trận Nottingham Forest - Manchester United: Thêm một điểm son cho Quỷ đỏ

Morgan Gibbs-White (Nottingham) và Matheus Cunha (phải) của Manchester United

Trận đấu giữa Nottingham Forest và Manchester United tại sân vận động City Ground vào chiều thứ Bảy sẽ vô cùng sôi động (22 giờ Việt Nam, tối 1-11). Forest tiếp tục cuộc sống mà không có Ange Postecoglou, và vẫn chưa rõ liệu tân HLV Sean Dyche có thể giúp đội cải thiện lối chơi hay không.

Dù sao đi nữa, giới chuyên môn dự báo cựu HLV Everton sẽ tiếp tục lối chơi phòng ngự phản công trước Manchester United. Cả Chris Wood, Ola Aina, Oleksandr Zinchenko và Dilane Bakwa dự kiến sẽ vắng mặt vì chấn thương.

Trái ngược với Forest đang sa sút trầm trọng, Manchester United hồi sinh mạnh mẽ với hàng loạt chiến công khi đánh bại Sunderland, Liverpool và Brighton. Trong lúc Sean Dyche sẽ cần thời gian chặn đứng chuỗi trận thua 6 trong 7 vỏng gần nhất, Manchester United có cơ hội tuyệt vời để ghi chiến thắng thứ 4 liên tiếp - một dấu son dưới triều đại của Ruben Amorim.

Mason Mount đã cùng Lisandro Martinez và Harry Maguire vào phòng hồi phục của Manchester United. Trái với suy nghĩ của giới mộ điệu, các chuyên gia vẫn nghi ngờ năng lực của Manchester United khi dự báo những kết quả rất sít sao.

Cựu tiền đạo Chris Sutton dự đoán kết quả 1-1, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson cũng có ý kiến tương tự, trong lúc cựu HLV Harry Redknapp chọn chiến thắng cho Manchester United với tỉ số 1-2, còn chuyên gia dự đoán Mark Lawrenson dè dặt hơn với kết quả Quỷ đỏ thắng 0-1

Dự đoán: Nottingham Forest - Manchester United 1-2

Đối đầu trực tiếp

01-4-2025 Nottingham Forest Manchester Utd 1-0 07-12-2024 Manchester Utd Nottingham Forest 2-3 30-12-2023 Nottingham Forest Manchester Utd 2-1 26-8-2023 Manchester Utd Nottingham Forest 3-2 16-4-2023 Nottingham Forest Manchester Utd 0-2 27-12-2022 Manchester Utd Nottingham Forest 3-0





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 01/11 22:00 [18] Nottingham Forest - Man Utd [6] 1.85 1/2 : 0 2.025 2.00 2 3/4 1.875

Tỉ lệ trận đấu ban đầu Manchester United cũng chỉ chấp Nottingham nửa trái, ăn đủ, thua 85. Đến sáng nay, thị trường hầu như bất động khi tỉ lệ vẫn là nửa trái và Burnley lún tiền (thua đủ, ăn 85). Dù sao thì chọn đội khách vẫn yên tâm hơn.

Thật bất ngờ khi tỉ số được ưa chuộng nhất là kết quả hòa 1-1 với mệnh giá đặt 1 ăn chỉ 7.1. Nhưng cũng có nhiều người chọn Manchester United thắng với tỉ số 0-1 có giá 8.3, còn 1-2 đặt 1 ăn 8.8, 0-2 ăn chẵn 10. Cách không xa mấy là những dự báo Nottingham gây bất ngờ khi 1-0 và 2-1 có giá đặt 1 ăn 12.



