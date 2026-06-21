Soi tỉ số trận Tây Ban Nha - Ả Rập Saudi: Bò tót săn bàn

Pedri (trái) sẽ dẫn dắt Tây Ban Nha giành chiến thắng

Tây Ban Nha sẽ đối đầu với Ả Rập Saudi tại bảng H, trên Sân vận động Mercedes-Benz ở Atlanta, hứa hẹn một cơn mưa bàn thằng khi Tây Ban Nha quả quyết sẽ thi đấu cực kỳ chủ động và hung hãn ngay từ đầu để xóa bỏ đi "vị đắng" của trận hòa trước Cape Verde.

TT Đội ST T H B BT BB HS Điểm 1 Uruguay 1 0 1 0 1 1 0 1 2 Ả Rập Saudi 1 0 1 0 1 1 0 1 3 Tây Ban Nha 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Cape Verde 1 0 1 0 0 0 0 1

Với việc cả 4 đội đều có 1 điểm sau lượt trận đầu tiên, bảng H đang rất mở khi bước vào vòng đấu thứ hai. Tây Ban Nha hòa 0-0 với Cape Verde, trong khi Ả Rập Saudi chia điểm 1-1 với Uruguay. Đội giành chiến thắng ở đây sẽ bỏ túi một suất vào vòng loại trực tiếp, trong khi kết quả hòa thứ hai có thể khiến cả hai đội lo lắng khi bước vào lượt trận cuối cùng.

Tây Ban Nha là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch World Cup 2026 và bất chấp khởi đầu chậm chạp trước Cape Verde, chất lượng đội hình mà HLV Luis de la Fuente đang sở hữu khiến rất khó để dự đoán Tây Ban Nha không thắng trận này.

Giới thạo tin quả quyết vấn đề chỉ là Tây Ban Nha sẽ thắng 2 hay 3 bàn? Áp lực ghi bàn sẽ rất lớn xét đến sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội và áp lực mà Tây Ban Nha đang phải chịu để lấy lại thanh thế tại giải đấu.

Tây Ban Nha đến Mỹ với phong độ sung mãn, nhưng màn trình diễn ở lượt trận đầu tiên đã nhắc nhở rằng kết quả tại World Cup không bao giờ dễ dàng. Trận hòa không bàn thắng với Cape Verde đã gây bất ngờ, và HLV Luis de la Fuente sẽ chịu áp lực phải giúp đội bóng của mình thi đấu khởi sắc tại Atlanta.

Trong trận ra quân, Luis de la Fuente đã phạm sai lầm khi cất hết các chuyên gia đá cánh như Lamine Yamal và Nico Williams (vì chưa sẵn sàng về thể lực), nhưng việc dùng quá nhiều tiền vệ trung tâm, ép họ phải chơi vị trí không sở trường ở 2 cánh khiến thế công bị bế tắc. Đến khi Yamal vào sân ở cuối trận thì tinh thần của Cape Verde đã lên cao và họ chơi lăn xả để giành điểm số lịch sử.

Câu hỏi then chốt cho trận đấu này là liệu Tây Ban Nha cuối cùng có thể phát huy hết tiềm năng tấn công của mình hay không. Với Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo và Mikel Oyarzabal đều sẵn sàng thi đấu, nguồn lực tấn công không phải là vấn đề cần bàn cãi. Giới truyền thông đang nghiêng về phía đội bóng châu Âu, nhưng việc giành chiến thắng dễ dàng dường như là điều không ai chắc chắn.

Ả Rập Saudi, dưới sự dẫn dắt của HLV Georgios Donis, đã gây bất ngờ khi cầm hòa Uruguay với tỷ số 1-1 trong trận mở màn. Họ chơi chắc chắn và có tổ chức tốt. Tuy nhiên, đội hình Ả Rập Saudi chủ yếu được xây dựng từ giải Vô địch quốc gia Ả Rập Saudi và sự chênh lệch về chất lượng khi đối đầu với Tây Ban Nha là rất đáng kể.

Phong độ của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha - Cape Verde 0-0 (World Cup 2026)

Tây Ban Nha - Peru 3-1 (Giao hữu)

Tây Ban Nha - Iraq 1-1 (Giao hữu)

Tây Ban Nha - Ai Cập 0-0 (Giao hữu)

Tây Ban Nha - Serbia 3-0 (Giao hữu)

Phong độ của Tây Ban Nha trước giải đấu khá thất thường. Chiến thắng Serbia 3-0 và Peru 3-1 trong các trận giao hữu với cho thấy khả năng tấn công của họ, nhưng các trận hòa với Iraq và Ai Cập, và sau đó là trận mở màn không bàn thắng trước Cape Verde, cho thấy sự thiếu ổn định trong việc chuyển hóa quyền kiểm soát bóng thành bàn thắng.

Phong độ của Ả Rập Saudi

Ả Rập Saudi - Uruguay 1-1 (World Cup 2026)

Ả Rập Saudi – Senegal 0-0 (Giao hữu)

Ả Rập Saudi - Puerto Rico 3-0 (Giao hữu)

Ả Rập Saudi - Ecuador 1-2 (Giao hữu)

Serbia - Ả Rập Saudi 2-1 (Giao hữu)

Quá trình chuẩn bị trước giải đấu của Ả Rập Saudi không đồng bộ, với những thất bại trước Ecuador và Serbia được bù đắp bằng một chiến thắng dễ dàng trước Puerto Rico. Tuy nhiên, trận hòa với Uruguay khi mở màn World Cup đã cho thấy sự kiên cường thực sự trong phòng ngự và khả năng gây khó khăn trong các pha phản công.

Lịch sử đối đầu

Hai đội đã gặp nhau tổng cộng 3 lần, với Tây Ban Nha thắng cả 3 trận. Trận đấu đáng chú ý nhất là chiến thắng 0-1 của Tây Ban Nha ở vòng bảng World Cup 2006. Tây Ban Nha cũng thắng trận giao hữu năm 2012 với tỷ số 5-0 và trận giao hữu năm 2010 với tỷ số 3-2, trận đấu diễn ra chỉ vài tuần trước khi Tây Ban Nha nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup tại Nam Phi.

Thành tích đối đầu giữa Tây Ban Nha và Ả Rập Saudi không mấy khả quan đối với người hâm mộ Saudi. Tây Ban Nha đã ghi được 9 bàn thắng trong ba lần gặp nhau và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Sự thống trị trong lịch sử đó, kết hợp với chiều sâu đội hình của Tây Ban Nha, khiến bất cứ điều gì khác ngoài chiến thắng của Tây Ban Nha tại Atlanta đều gây cú số lớn.

Tương quan lực lượng

Tây Ban Nha có đầy đủ đội hình cho trận đấu này, không có lo ngại đáng kể nào về chấn thương được báo cáo trước vòng đấu thứ 2. HLV Luis de la Fuente có rất nhiều lựa chọn ở tuyến giữa, với Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Gavi và Martin Zubimendi đều có mặt trong đội hình. Thử thách của ban huấn luyện là lựa chọn sự kết hợp phù hợp hơn là bù đắp cho những cầu thủ vắng mặt.

Lamine Yamal và Nico Williams dự kiến sẽ đá chính ở hai cánh, với Mikel Oyarzabal nhiều khả năng sẽ dẫn dắt hàng công. Vấn đề tranh luận thực sự duy nhất là liệu Pedri hay Gavi sẽ đá cặp với Rodri ở khu vực giữa sân, và liệu Dani Olmo sẽ được sử dụng như một tiền đạo thứ hai hay sẽ vào sân từ băng ghế dự bị.

Ả Rập Saudi không có bất kỳ lo ngại nào về chấn thương được xác nhận công khai trước trận đấu này. Salem Al-Dawsari, tiền đạo giàu kinh nghiệm nhất của đội với 109 lần khoác áo đội tuyển và 27 bàn thắng quốc tế, dự kiến sẽ đóng vai trò trung tâm, trong khi Firas Al-Buraikan và Saleh Al-Shehri cung cấp thêm các phương án tấn công. Georgios Donis có khả năng sẽ bố trí đội hình phòng ngự chặt chẽ và tìm cách khai thác mọi khoảng trống trong các pha phản công.

Đội hình dự kiến

Tây Ban Nha (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Pau Cubarski, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri (đội trưởng), Pedri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Nico Williams

Ả Rập Saudi (4-5-1): Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Al-Tambakti, Ali Lajami, Nawaf Boushal; Musab Al-Juwayr, Mohamed Kanno, Abdullah Al-Khaibari, Nasser Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan

Trận chiến chiến thuật then chốt

Trận chiến then chốt sẽ diễn ra giữa hàng tiền vệ của Tây Ban Nha và hàng phòng ngự của Ả Rập Saudi. Rodri, với 62 lần khoác áo đội tuyển, là nền tảng cho mọi hoạt động của đội bóng dưới thời Luis de la Fuente. Anh điều tiết nhịp độ trận đấu và bảo vệ hàng phòng ngự, nhưng vai trò quan trọng hơn của anh ở đây là phá vỡ cấu trúc phòng ngự sâu rộng.

Hàng tiền vệ 5 người của Ả Rập Saudi sẽ cố gắng không cho đối phương có khoảng trống phía sau và buộc Tây Ban Nha phải tấn công biên. Sự linh hoạt của Lamine Yamal và Nico Williams trở nên rất quan trọng: nếu họ có thể tạo ra lợi thế về quân số ở hai biên và chuyền bóng cho Oyarzabal, Tây Ban Nha sẽ tìm được cách xuyên thủng hàng phòng ngự, nhưng sự kỷ luật và cường độ làm việc của Ả Rập Saudi sẽ khiến trận đấu diễn ra kiên nhẫn hơn so với kỳ vọng của người hâm mộ Tây Ban Nha.

Tham khảo ý kiến chuyên gia, cựu bình luận viên đài BBC Mark Lawrenson đoán Tây Ban Nha thắng dễ dàng 4-0, trong lúc cựu tiền đạo tuyển Anh Chris Sutton chọn kết quả 3-0.

Website Sports Mole dự đoán Tây Ban Nha chỉ thắng 2-0. Yahoo Sports cũng đưa ra kết quả tương tự khi quả quyết Ả Rập Saudi phòng thủ không tồi trong trận hòa với Uruguay. Tuy nhiên, chuyên gia Chris "The Bear" Fallica của đài FOX Sports quả quyết Tây Ban Nha sẽ tạo nên tỉ số "rất cách biệt", có thể là 3-0 hay 4-0

Dự đoán: Tây Ban Nha - Ả Rập Saudi 3-0

World Cup Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 21/6 23:00 Tây Ban Nha vs Ả Rập Saudi 1.825 0 : 2 1/4 2.00 2.00 3 1/4 1.825

Tỉ lệ ban đầu của trận đấu trước giải chỉ là Tây Ban Nha chấp Ả Rập Saudi 2 trái 2 trái rưỡi, ăn 8 thua đủ. Tuy nhiên, ngay khi giải khởi tranh, tỉ lệ đã biến động thành Tây Ban Nha chấp hẳn 2 trái rưỡi, ăn đủ, thua 82. Thậm chí sau khi Tây Ban Nha gây thất vọng với trận hòa đội yếu nhất bảng là Cape Verde, thị trường càng đổ mạnh cửa trên vì tin rằng Bò tót sẽ phải ghi thật nhiều bản thắng để đua ngôi đầu bảng. Đến chiều qua, giá đã chuyển thành 'cho lựa' (92-92), nhưng trưa nay, giá đã chuyển thành 95-92. Dù sao, chọn Tây Ban Nha vẫn an toàn hơn và chuyện họ thắng 3 bàn là điều tất yếu.