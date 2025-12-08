Jhon Arias (Wolves) và Matheus Cunha (Manchester United)

Mùa trước, Wolves đã thắng cả hai trận Ngoại hạng Anh trước Manchester United, bằng đúng số trận thắng họ giành được trong 14 lần đối đầu trước đó với Quỷ đỏ (thắng 2, hòa 3, thua 9).

Tuy nhiên, với khởi đầu mùa giải kém cỏi của Wolves, họ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng vào rạng sáng thứ Ba (3 giờ ngày 9-12). Bấy sói đang chìm đắm ở cuối bảng với chỉ 2 điểm sau 14 trận - đó cũng là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử Premier League, ngang bằng với Sheffield United trong mùa giải 2020-21.

Giới bình luận cho rằng dự đoán Wolves thua trận này không khó bởi Bầy sói đã thua cả 7 trận gần nhất tại Premier League và không ghi được bàn nào trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, khẳng định Manchester United thắng trận này là điều khiến nhiều chuyên gia do dự, bởi Quỷ đỏ chỉ thắng 2 trong 4 trận bất bại trên sân khách gần nhất, nhưng họ không thắng trong 8 trận xa nhà trước đó. Còn nếu chỉ tính riêng những trận đấu diễn ra trong tháng 12 thì Quỷ đỏ chỉ thắng một trong bảy trận sân khách gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 5).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều chọn cửa thắng cho Manchester United khi cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 1-2, cựu bình luân viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả 0-2, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson tin Manchester United thắng đậm 0-3, chỉ mình cựu tiền đạo Chris Sutton đưa ra tỉ số tối thiểu 0-1.

Dự đoán:Wolves - Manchester United 0-1

Đối đầu trực tiếp

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Manchester United đã chấp nửa một, ăn đủ, thua chỉ 85, đến tối thứ Bảy đã chuyển thành nửa một, cho lựa. Nhưng sáng nay đã chuyển thành ăn 82, thua đủ. Rõ ràng trong tiến trình đó,thị trường đã đổ về cửa Quỷ đỏ không ít. Thậm chí có nơi, nhà cái còn khoe rằng 72% lượng tiền đặt vào cửa Manchester United. Dù sao thì cũng thật mạo hiểm khi chọn cửa dưới.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 0-1 với giá đặt 1 ăn 7.9, sau đó là 1-2 với giá đặt 1 ăn 8, và 0-2 ăn 8.3. Tỉ số hòa 1-1 cũng gây chú ý với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 0-0 và 2-2 ăn đến 15. Khả năng thắng sốc của Wolves khá thấp khi tỉ số 1-0 và 2-1 có giá đặt 1 ăn 16, còn 2-0 ăn đến 32.



