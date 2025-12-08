HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Soi tỉ số trận Wolves - Manchester United: Khó có mưa bàn thắng

Trung Dũng

(NLĐO) - Manchester United kéo quân đến sân Wolves với hy vọng tìm lại nhịp điệu chiến thắng khi Bầy sói đang sa sút tột cùng ở đáy bảng xếp hạng.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester United: Không mong chờ mưa bàn thắng - Ảnh 1.

Jhon Arias (Wolves) và Matheus Cunha (Manchester United)

Mùa trước, Wolves đã thắng cả hai trận Ngoại hạng Anh trước Manchester United, bằng đúng số trận thắng họ giành được trong 14 lần đối đầu trước đó với Quỷ đỏ (thắng 2, hòa 3, thua 9).

Tuy nhiên, với khởi đầu mùa giải kém cỏi của Wolves, họ được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng vào rạng sáng thứ Ba (3 giờ ngày 9-12). Bấy sói đang chìm đắm ở cuối bảng với chỉ 2 điểm sau 14 trận - đó cũng là thành tích tệ hại nhất trong lịch sử Premier League, ngang bằng với Sheffield United trong mùa giải 2020-21.

Giới bình luận cho rằng dự đoán Wolves thua trận này không khó bởi Bầy sói đã thua cả 7 trận gần nhất tại Premier League và không ghi được bàn nào trong 5 trận gần đây. Tuy nhiên, khẳng định Manchester United thắng trận này là điều khiến nhiều chuyên gia do dự, bởi Quỷ đỏ chỉ thắng 2 trong 4 trận bất bại trên sân khách gần nhất, nhưng họ không thắng trong 8 trận xa nhà trước đó. Còn nếu chỉ tính riêng những trận đấu diễn ra trong tháng 12 thì Quỷ đỏ chỉ thắng một trong bảy trận sân khách gần nhất tại Premier League (hòa 1, thua 5).

Tham khảo ý kiến chuyên gia, tất cả đều chọn cửa thắng cho Manchester United khi cựu HLV Harry Redknapp đoán tỉ số 1-2, cựu bình luân viên BBC Mark Lawrenson chọn kết quả 0-2, cựu tiền vệ Arsenal Paul Merson tin Manchester United thắng đậm 0-3, chỉ mình cựu tiền đạo Chris Sutton đưa ra tỉ số tối thiểu 0-1.

Dự đoán:Wolves - Manchester United 0-1

Đối đầu trực tiếp

20-4-2025

Manchester Utd

Wolverhampton

0-1

26-12-2024

Wolverhampton

Manchester Utd

2-0

01-2-2024

Wolverhampton

Manchester Utd

3-4

14-8-2023

Manchester Utd

Wolverhampton

1-0

13-5-2023

Manchester Utd

Wolverhampton

2-0

31-12-2022

Wolverhampton

Manchester Utd

0-1

03-1-2022

Manchester Utd

Wolverhampton

0-1

29-8-2021

Wolverhampton

Manchester Utd

0-1

23-5-2021

Wolverhampton

Manchester Utd

1-2

29-12-2020

Manchester Utd

Wolverhampton

1-0


English Premier League

Asian Handicap

Over/Under

Home

Handicap

Away

Over

Total

Under

09/12 03:00

[20] Wolverhampton - Manchester Utd [8]

1.85

3/4 : 0

2.025

1.90

2 3/4

1.975

09/12 03:00

[20] Wolverhampton - Manchester Utd [8]

1.925

3/4 : 0

1.95

1.90

2 3/4

1.975

09/12 03:00

[20] Wolverhampton vs Manchester Utd [12]

2.075

3/4 : 0

1.825

1.925

2 3/4

1.975

Tỉ lệ trận đấu ngay từ đầu Manchester United đã chấp nửa một, ăn đủ, thua chỉ 85, đến tối thứ Bảy đã chuyển thành nửa một, cho lựa. Nhưng sáng nay đã chuyển thành ăn 82, thua đủ. Rõ ràng trong tiến trình đó,thị trường đã đổ về cửa Quỷ đỏ không ít. Thậm chí có nơi, nhà cái còn khoe rằng 72% lượng tiền đặt vào cửa Manchester United. Dù sao thì cũng thật mạo hiểm khi chọn cửa dưới.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester United: Không mong chờ mưa bàn thắng - Ảnh 2.

Soi tỉ số trận Wolverhampton - Manchester United: Không mong chờ mưa bàn thắng - Ảnh 3.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 0-1 với giá đặt 1 ăn 7.9, sau đó là 1-2 với giá đặt 1 ăn 8, và 0-2 ăn 8.3. Tỉ số hòa 1-1 cũng gây chú ý với mệnh giá đặt 1 ăn 8.3, trong lúc 0-0 và 2-2 ăn đến 15. Khả năng thắng sốc của Wolves khá thấp khi tỉ số 1-0 và 2-1 có giá đặt 1 ăn 16, còn 2-0 ăn đến 32.


Tin liên quan

Soi tỉ số trận Fulham - Crystal Palace: Trận derby London khách lấn chủ

Soi tỉ số trận Fulham - Crystal Palace: Trận derby London khách lấn chủ

(NLĐO) - Giới mộ điệu gọi trận Fulham và Crystal Palace là trận derby London "hướng ngoại" bởi trong 4 mùa qua, đội khách luôn có điểm khi rời Craven Cottage.

Soi tỉ số trận Leeds United - Liverpool: Quyền lực The Reds

(NLĐO) - Leeds United đã bất ngờ quật ngã Chelsea hôm giữa tuần, nhưng họ không có nhiều cơ hội đánh bại Liverpool khi chạm trán trên sân Elland Road.

Soi tỉ số trận Manchester City - Sunderland: Khuất phục đội tân binh

(NLĐO) - Tiếp đón Sunderland trên sân nhà, Manchester City tin vào cái duyên của họ khi thường xuyên thắng các đội bóng mới thăng hạng.

Manchester United Wolves Soi tỉ số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo