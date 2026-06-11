Son Heung-min với biệt danh đặc biệt tại World Cup 2026

Tiền đạo Son Heung-min đã trải qua đủ những cung bậc lớn nhất của bóng đá đỉnh cao. Anh từng nhiều năm tỏa sáng tại Ngoại hạng Anh, khoác áo tuyển Hàn Quốc từ năm 2010 và chuẩn bị dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp.

Nhưng khi lần nữa đứng trước sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, đội trưởng tuyển Hàn Quốc vẫn không giấu được sự háo hức.

"Dù là World Cup đầu tiên hay lần thứ 4, tôi vẫn cảm thấy mình như một cậu bé. Đây là sân khấu trong mơ. Tôi hạnh phúc khi được trở lại sân cỏ World Cup, điều tôi đã mơ ước từ khi còn rất nhỏ" - Son cười tươi chia sẻ trước trận ra quân.

Tiền đạo Son Heung-min trong trận giao hữu giữa Hàn Quốc và Bờ Biển Ngà hồi tháng 3. Ảnh: AP

Hàn Quốc sẽ mở màn bảng A World Cup 2026 bằng trận gặp CH Czech tại Guadalajara – Mexico vào lúc 9 giờ ngày 12-6 (giờ Hà Nội). Đội bóng xứ kim chi sau đó tiếp tục thi đấu tại thành phố này trước đồng chủ nhà Mexico, rồi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Nam Phi tại Monterrey.

Phía sau nụ cười ấy là hành trình kéo dài hơn một thập kỷ của tiền đạo Son Heung-min. Anh lần đầu dự World Cup tại Brazil năm 2014, sau đó tiếp tục góp mặt ở Nga năm 2018 và Qatar năm 2022.

Lần này, cựu ngôi sao Tottenham đến World Cup với vị thế khác. Thủ quân 34 tuổi không chỉ là niềm hy vọng lớn nhất của tuyển Hàn Quốc mà còn là chỗ dựa tinh thần cho nhiều đồng đội trẻ.

"Đôi khi tôi phải giúp họ bình tĩnh lại và nhắc rằng: ‘Hãy bình tĩnh’. Hy vọng chúng tôi sẽ có kết quả tốt. Toàn đội xứng đáng với điều đó vì đã chuẩn bị kỹ lưỡng" - Son nói.

Trước giờ nhập cuộc, Son Heung-min còn nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ người hâm mộ chủ nhà Mexico. Sau khi chuyển sang thi đấu tại Los Angeles, nơi có đông người Mexico sinh sống, Son cảm nhận rõ tình yêu bóng đá và sự yêu mến dành cho mình.

Tại Mexico, anh thậm chí được gọi bằng biệt danh "Sonaldo". Có người cho rằng cách gọi ấy gợi nhắc siêu sao Cristiano Ronaldo, số khác liên tưởng đến "người ngoài hành tinh" Ronaldo của Brazil.

Son Heung-min đón nhận tình cảm ấy bằng sự trân trọng, nhưng vẫn giữ nét khiêm nhường quen thuộc. Anh cho rằng mình chưa thực sự thoải mái để nhận biệt danh đặc biệt này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Hàn Quốc bước vào kỳ World Cup thứ 12, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển châu Á nào khác. Thành tích tốt nhất của họ vẫn là vị trí thứ 4 trên sân nhà năm 2002. Từ đó đến nay, đội bóng này chưa từng vượt qua vòng 16 đội.

Thủ quân Hàn Quốc cũng bác bỏ những đồn đoán rằng World Cup 2026 chắc chắn là lần cuối anh góp mặt. Với đội trưởng tuyển Hàn Quốc, câu hỏi ấy chưa cần lời giải ngay lúc này.



