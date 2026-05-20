Sơn Ngọc Minh và chuỗi ồn ào

Sơn Ngọc Minh và chuỗi scandal chấn động

Chuyện tình cảm đồng giới với Erik là scandal gây chú ý lớn nhất của Sơn Ngọc Minh. Năm 2019, anh bất ngờ đăng tải nhiều dòng trạng thái ám chỉ từng có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Erik. Sơn Ngọc Minh còn công khai nhiều đoạn tin nhắn và chia sẻ rằng mình bị lợi dụng tình cảm.

Vụ việc khiến mạng xã hội dậy sóng vì: Erik chưa từng công khai xu hướng tính dục; nhiều người cho rằng Sơn Ngọc Minh đã đẩy câu chuyện riêng tư đi quá xa; trong khi một số khác lại bênh vực anh vì cho rằng anh đang nói thật cảm xúc của mình.

Sau bê bối này, hình ảnh Sơn Ngọc Minh trở nên khá tiêu cực trong mắt một bộ phận khán giả.

Cũng trong giai đoạn 2019-2020, Sơn Ngọc Minh nhiều lần khiến fan lo lắng khi đăng tải các dòng trạng thái u ám, nhắc đến tự sát, tuyệt vọng và mặt tối showbiz.

Sơn Ngọc Minh từng rất nổi bật khi là thành viên nhóm V.Music

Có thời điểm anh viết những nội dung khiến cộng đồng mạng hoang mang, dẫn đến tranh cãi,một bên lo lắng cho tình trạng tâm lý của nam ca sĩ, bên còn lại cho rằng anh đang "drama hóa" đời sống cá nhân để gây chú ý.

Năm 2021, mạng xã hội lan truyền clip một chủ nhà trọ tố Sơn Ngọc Minh nợ khoảng 10 triệu đồng tiền thuê nhà; để phòng ở bừa bộn, nhiều rác thải; mất liên lạc sau khi dọn đi.

Sự việc khiến công chúng bất ngờ vì nam ca sĩ từng có thời gian khá nổi tiếng trong Vpop. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy anh gặp khó khăn tài chính và khủng hoảng cuộc sống sau khi rời ánh hào quang.

Năm 2020, Sơn Ngọc Minh gây tranh cãi khi đăng ảnh nude khá táo bạo lên mạng xã hội. Một số hình ảnh bị cho là phản cảm vì để lộ vùng nhạy cảm. Hành động này tạo ra nhiều luồng ý kiến: có người cho rằng anh đang "nổi loạn" sau đổ vỡ tình cảm; số khác nhận xét đây là cách gây chú ý khi sự nghiệp âm nhạc xuống dốc.

Sơn Ngọc Minh từng bế tắc về kinh tế

Mới đây nhất, Sơn Ngọc Minh tiếp tục gây chấn động khi bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan đến ma túy. Đây được xem là biến cố lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Thông tin này gây chấn động vì trước đó Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc của nhóm V.Music (cựu trưởng nhóm V.Music), đồng thời thời gian gần đây anh gần như biến mất khỏi showbiz và mất liên lạc với nhiều người quen.

Sơn Ngọc Minh: Từ hào quang V.Music đến quãng thời gian "mất tích" bí ẩn

Có một giai đoạn, cái tên Sơn Ngọc Minh gần như biến mất khỏi đời sống giải trí Việt. Từ một giọng ca nổi bật của nhóm V.Music, anh đi qua nhiều biến cố cá nhân, để rồi chọn cách sống lặng lẽ hơn, tránh xa ánh đèn sân khấu.

Năm 2014, sau khi V.Music tan rã, Sơn Ngọc Minh từng cố gắng tái khởi động sự nghiệp solo. Anh ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, tham gia gameshow và xuất hiện trong các chương trình truyền hình, nhưng sức hút không còn như thời nhóm nhạc đỉnh cao.

Thay vì bứt lên, hành trình solo của anh khá chật vật. Có thời điểm, chính Sơn Ngọc Minh từng chia sẻ mình rơi vào khủng hoảng tài chính, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng, phải loay hoay tìm hướng đi mới.

Sơn Ngọc Minh từng cố gắng cho sự nghiệp solo nhưng bất thành

Không chỉ áp lực nghề nghiệp, Sơn Ngọc Minh còn trải qua nhiều biến cố cá nhân:từng tiết lộ mình đối diện vấn đề sức khỏe liên quan đến vòm họng (ung thư vòm họng); trải qua khủng hoảng tâm lý, có thời điểm trầm cảm nặng; đời tư ồn ào, đặc biệt sau những chia sẻ liên quan đến chuyện tình cảm khiến anh trở thành tâm điểm bàn tán hơn là âm nhạc.

Những cú sốc ấy khiến nam ca sĩ chọn cách thu mình, ít xuất hiện công khai. Năm 2024, gia đình Sơn Ngọc Minh từng gây lo lắng khi thông báo nam ca sĩ mất liên lạc gần nửa tháng, khiến nhiều người tưởng anh "mất tích" đúng nghĩa.

Sau đó, thông tin cho biết đây là giai đoạn anh muốn tách khỏi mọi kết nối, ở một mình để cân bằng tinh thần sau chuỗi áp lực kéo dài.

Nguồn tin thân cận cho biết, Sơn Ngọc Minh không "biến mất" khỏi cuộc đời, mà chỉ biến mất khỏi showbiz. Những năm gần đây, Sơn Ngọc Minh sống kín tiếng hơn: thỉnh thoảng nhận show nhỏ; duy trì đam mê âm nhạc.