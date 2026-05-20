HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Sơn Ngọc Minh và chuỗi ồn ào

Thùy Trang

(NLĐO) - Thông tin Sơn Ngọc Minh bị bắt vì ma túy khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Những ồn ào liên quan đến Sơn Ngọc Minh

Sơn Ngọc Minh và chuỗi ồn ào - Ảnh 1.

Sơn Ngọc Minh và chuỗi scandal chấn động

Chuyện tình cảm đồng giới với Erik là scandal gây chú ý lớn nhất của Sơn Ngọc Minh. Năm 2019, anh bất ngờ đăng tải nhiều dòng trạng thái ám chỉ từng có mối quan hệ tình cảm với ca sĩ Erik. Sơn Ngọc Minh còn công khai nhiều đoạn tin nhắn và chia sẻ rằng mình bị lợi dụng tình cảm.

Vụ việc khiến mạng xã hội dậy sóng vì: Erik chưa từng công khai xu hướng tính dục; nhiều người cho rằng Sơn Ngọc Minh đã đẩy câu chuyện riêng tư đi quá xa; trong khi một số khác lại bênh vực anh vì cho rằng anh đang nói thật cảm xúc của mình. 

Sau bê bối này, hình ảnh Sơn Ngọc Minh trở nên khá tiêu cực trong mắt một bộ phận khán giả.

Cũng trong giai đoạn 2019-2020, Sơn Ngọc Minh nhiều lần khiến fan lo lắng khi đăng tải các dòng trạng thái u ám, nhắc đến tự sát, tuyệt vọng và mặt tối showbiz.

Sơn Ngọc Minh và chuỗi ồn ào - Ảnh 2.

Sơn Ngọc Minh từng rất nổi bật khi là thành viên nhóm V.Music

Có thời điểm anh viết những nội dung khiến cộng đồng mạng hoang mang, dẫn đến tranh cãi,một bên lo lắng cho tình trạng tâm lý của nam ca sĩ, bên còn lại cho rằng anh đang "drama hóa" đời sống cá nhân để gây chú ý.

Năm 2021, mạng xã hội lan truyền clip một chủ nhà trọ tố Sơn Ngọc Minh nợ khoảng 10 triệu đồng tiền thuê nhà; để phòng ở bừa bộn, nhiều rác thải; mất liên lạc sau khi dọn đi. 

Sự việc khiến công chúng bất ngờ vì nam ca sĩ từng có thời gian khá nổi tiếng trong Vpop. Nhiều người cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy anh gặp khó khăn tài chính và khủng hoảng cuộc sống sau khi rời ánh hào quang.

Năm 2020, Sơn Ngọc Minh gây tranh cãi khi đăng ảnh nude khá táo bạo lên mạng xã hội. Một số hình ảnh bị cho là phản cảm vì để lộ vùng nhạy cảm. Hành động này tạo ra nhiều luồng ý kiến: có người cho rằng anh đang "nổi loạn" sau đổ vỡ tình cảm; số khác nhận xét đây là cách gây chú ý khi sự nghiệp âm nhạc xuống dốc.

Sơn Ngọc Minh và chuỗi ồn ào - Ảnh 3.

Sơn Ngọc Minh từng bế tắc về kinh tế

Mới đây nhất, Sơn Ngọc Minh tiếp tục gây chấn động khi bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan đến ma túy. Đây được xem là biến cố lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Tuy nhiên, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Thông tin này gây chấn động vì trước đó Sơn Ngọc Minh từng là gương mặt quen thuộc của nhóm V.Music (cựu trưởng nhóm V.Music), đồng thời thời gian gần đây anh gần như biến mất khỏi showbiz và mất liên lạc với nhiều người quen.

Sơn Ngọc Minh: Từ hào quang V.Music đến quãng thời gian "mất tích" bí ẩn

Có một giai đoạn, cái tên Sơn Ngọc Minh gần như biến mất khỏi đời sống giải trí Việt. Từ một giọng ca nổi bật của nhóm V.Music, anh đi qua nhiều biến cố cá nhân, để rồi chọn cách sống lặng lẽ hơn, tránh xa ánh đèn sân khấu.

Năm 2014, sau khi V.Music tan rã, Sơn Ngọc Minh từng cố gắng tái khởi động sự nghiệp solo. Anh ra mắt một số sản phẩm âm nhạc, tham gia gameshow và xuất hiện trong các chương trình truyền hình, nhưng sức hút không còn như thời nhóm nhạc đỉnh cao.

Thay vì bứt lên, hành trình solo của anh khá chật vật. Có thời điểm, chính Sơn Ngọc Minh từng chia sẻ mình rơi vào khủng hoảng tài chính, trong túi chỉ còn vài chục nghìn đồng, phải loay hoay tìm hướng đi mới.

Sơn Ngọc Minh và chuỗi ồn ào - Ảnh 4.

Sơn Ngọc Minh từng cố gắng cho sự nghiệp solo nhưng bất thành

Không chỉ áp lực nghề nghiệp, Sơn Ngọc Minh còn trải qua nhiều biến cố cá nhân:từng tiết lộ mình đối diện vấn đề sức khỏe liên quan đến vòm họng (ung thư vòm họng); trải qua khủng hoảng tâm lý, có thời điểm trầm cảm nặng; đời tư ồn ào, đặc biệt sau những chia sẻ liên quan đến chuyện tình cảm khiến anh trở thành tâm điểm bàn tán hơn là âm nhạc.

Những cú sốc ấy khiến nam ca sĩ chọn cách thu mình, ít xuất hiện công khai. Năm 2024, gia đình Sơn Ngọc Minh từng gây lo lắng khi thông báo nam ca sĩ mất liên lạc gần nửa tháng, khiến nhiều người tưởng anh "mất tích" đúng nghĩa. 

Sau đó, thông tin cho biết đây là giai đoạn anh muốn tách khỏi mọi kết nối, ở một mình để cân bằng tinh thần sau chuỗi áp lực kéo dài.

Nguồn tin thân cận cho biết, Sơn Ngọc Minh không "biến mất" khỏi cuộc đời, mà chỉ biến mất khỏi showbiz. Những năm gần đây, Sơn Ngọc Minh sống kín tiếng hơn: thỉnh thoảng nhận show nhỏ; duy trì đam mê âm nhạc.

Tin liên quan

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy chia tay “Cuộc đua kỳ thú 2016”

Sơn Ngọc Minh - Mâu Thủy chia tay “Cuộc đua kỳ thú 2016”

Chặng đua Hà Nam - Nam Định của “The Amazing Race Vietnam - Cuộc đua kỳ thú 2016” (chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện với sự tài trợ của nhãn hàng nước tăng lực Sting thuộc Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam mang thông điệp “Nâng tầm cao mới, bứt phá hơn”) đã thật sự gây căng thẳng cho các đội chơi.

Thái Công đột nhiên “mất dấu"

(NLĐO) - NTK nội thất Quách Thái Công bất ngờ khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đồng loạt “dọn sạch” dấu vết trên các nền tảng cá nhân.

Isaac tái ngộ cùng Will

(NLĐO) - "2 mảnh" của boyband quốc dân bất ngờ tái hợp khiến dân tình xuýt xoa với visual không tuổi.

Sơn Ngọc Minh ca sĩ Sơn Ngọc Minh ồn ào của Sơn Ngọc Minh Sơn Ngọc Minh bị bắt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo