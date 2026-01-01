Sông nước Cần Thơ sôi động ngày Tết Dương lịch với cuộc đua vỏ composite "nghẹt thở"

Ngày 1-1, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ tổ chức Giải vô địch đua vỏ composite mở rộng năm 2025. Giải nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ hội Văn hóa sông nước Cần Thơ năm 2025 và chào năm mới 2026.

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, phát biểu tại lễ khai mạc

Ông Lâm Thanh Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL, cho biết giải được duy trì hàng năm để bảo tồn và phát huy nét văn hóa độc đáo, tạo sân chơi bổ ích cho người dân vùng sông nước và thúc đẩy phát triển du lịch.

Giải quy tụ 142 vận động viên tham gia, trong đó gồm 85 vận động viên hệ phong trào và 57 vận động viên hệ chuyên nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL và các tỉnh, thành lân cận.

Ông Lâm Thanh Dũng đề nghị các vận động viên chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ giải; thể hiện phong cách đạo đức, ứng xử văn hóa, đoàn kết, trung thực và cao thượng trong thi đấu. Tổ trọng tài điều hành giải một cách công tâm, nhằm mang đến những màn trình diễn hấp dẫn cho khán giả.

Màn so tài của các tay đua trên sông

Đông đảo khán giả cổ vũ cho các tay đua

Kết quả, ở hệ chuyên nghiệp, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên: Dương Văn Bảo (phường Ô Môn), Nguyễn Chí Diễn (phường Bình Thủy), Lê Văn Thái (xã Phong Điền).

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải hệ chuyên nghiệp và hệ phong trào

Ở hệ phong trào, giải nhất, nhì, ba thuộc về các vận động viên: Nguyễn Hoàng Đa (phường Bình Thủy), Trần Văn Ngoan (phường Bình Thuỷ), Giảng Chí Tính (xã Phong Điền)