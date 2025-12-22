HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Startup cần bệ đỡ khoa học - công nghệ

Bài và ảnh: CA LINH

Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp cần chuyển giao khoa học - công nghệ để nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường

Dù trà đinh lăng - sản phẩm đạt chứng nhận OCOP (Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm") 3 sao - đã được thị trường đón nhận nhưng anh Nguyễn Hoàng Huy Lộc (SN 1990; ngụ xã Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) vẫn mong có hướng đi mới để nâng cao giá trị.

Thiếu kiến thức, kỹ năng

Từ thực tiễn khởi nghiệp với trà đinh lăng, anh Lộc kiến nghị cơ quan chức năng quan tâm hơn đến việc chuyển giao khoa học - công nghệ (KH-CN) cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh, nhất là ở khu vực nông thôn.

"Chúng tôi cần được hỗ trợ để tiếp cận quy trình chế biến, bảo quản dược liệu tiên tiến; ứng dụng công nghệ sau thu hoạch; tư vấn cải tiến mẫu mã, tiêu chuẩn hóa chất lượng sản phẩm. Những người khởi nghiệp mong có các chương trình đào tạo, hỗ trợ máy móc phù hợp quy mô hộ sản xuất - kinh doanh, cơ sở nhỏ; giúp nâng cao giá trị nông sản địa phương, tăng sức cạnh tranh và phát triển bền vững" - anh Lộc bày tỏ.

Ông Chương Văn Khanh - chủ cơ sở sản xuất mắm cá tra tại phường Tân Lộc, TP Cần Thơ - cũng thừa nhận cơ sở của ông gặp khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ số. Cơ sở thiếu kiến thức, kỹ năng về tiếp thị số, quản lý thương hiệu trực tuyến, nhất là kết nối với thị trường qua các sàn thương mại điện tử, nên việc chuyển đổi số còn hạn chế.

Ông Khanh kiến nghị TP Cần Thơ và các cơ quan chức năng hỗ trợ thiết thực hơn khi các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa khởi nghiệp. Cụ thể, tổ chức các lớp tập huấn ngắn hạn, dễ hiểu về chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu số; có chính sách hỗ trợ vay vốn ưu đãi để DN đầu tư công nghệ, trang thiết bị phù hợp. Startup cũng cần có cầu nối nhằm kết nối trực tiếp với các chuyên gia, nền tảng số để được tư vấn và hỗ trợ lâu dài.

Theo TS Phạm Thị Hồng Phượng, Trưởng Cộng đồng Ecotech - Techfest Việt Nam, cố vấn cao cấp Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Khởi nghiệp và Chuyển giao công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp TP HCM, DN tư nhân tại ĐBSCL vẫn chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thực phẩm và du lịch. Dù có nhiều tiềm năng nhưng hầu hết DN đều chưa tận dụng được các công nghệ mới và mô hình kinh doanh sáng tạo. Các DN này thường thiếu sự chuyển giao công nghệ, chưa có hệ thống quản lý hiện đại, thiếu nguồn lực để đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D)...

Startup cần bệ đỡ khoa học - công nghệ - Ảnh 1.

Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm của doanh nghiệp khởi nghiệp tại Tuần lễ Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TP Cần Thơ năm 2025

Tăng cường hỗ trợ, kết nối

Ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở KH-CN TP Cần Thơ, nhấn mạnh: "Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về KH-CN tại địa phương, sở đã và đang triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hỗ trợ các startup nâng cao năng lực công nghệ. Chúng tôi tập trung vào việc xúc tiến chuyển giao công nghệ từ các viện, trường đại học và đối tác quốc tế đến các startup".

Sở KH-CN TP Cần Thơ còn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức những hoạt động thiết thực như tọa đàm, trình diễn công nghệ nhằm kết nối nhà khoa học, chuyên gia với các startup. Việc này giúp các DN nắm bắt được công nghệ mới và tìm kiếm đối tác chuyển giao phù hợp.

TS Phạm Thị Hồng Phượng cho rằng TP Cần Thơ nói riêng, ĐBSCL nói chung, có thể xây dựng cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo. Cơ quan chức năng cần hỗ trợ không gian làm việc chung, tài chính và người cố vấn/hướng dẫn cho DN khởi nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, nông nghiệp và du lịch.

Theo bà Hồng, Chính phủ cũng cần có chính sách khuyến khích DN ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số và sáng tạo, như giảm thuế, hỗ trợ tài chính, trong đó ưu tiên hơn đối với DN vừa và nhỏ tại ĐBSCL. Các quỹ đầu tư, nhất là quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, cần tạo điều kiện để DN tại ĐBSCL tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, giúp họ đầu tư vào công nghệ và mở rộng mô hình sản xuất - kinh doanh. 

Nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực

Ông Vương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 68/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, với những mục tiêu cụ thể.

Theo đó, đến năm 2030, TP Cần Thơ phấn đấu có 45.000 DN và đến năm 2045 sẽ nâng lên 75.000 DN. Đáng chú ý, TP Cần Thơ sẽ triển khai những chính sách thiết thực nhằm hỗ trợ DN nhỏ và vừa, như: cung cấp các phần mềm kế toán đơn giản, nền tảng số quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử miễn phí hoặc với chi phí ưu đãi; tổ chức các khóa đào tạo về quản trị DN...


