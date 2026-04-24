Lao động

Sử dụng nhóm lao động này, doanh nghiệp được hưởng loạt chính sách hỗ trợ

Huỳnh Như

(NLĐO) - Theo quy định pháp luật, doanh nghiệp sử dụng người khuyết tật không chỉ thực hiện trách nhiệm xã hội mà còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ

Tuyển dụng người khuyết tật không chỉ là lựa chọn mang tính nhân văn mà còn mở ra một "hệ sinh thái" ưu đãi đáng kể cho doanh nghiệp, nếu được tiếp cận và triển khai đúng cách.

Nhiều chính sách ưu đãi

Theo Luật sư Trương Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TPHCM, Trưởng Văn phòng Luật sư Trạng Sài Gòn (phường Bình Thời), Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp, trong đó nổi bật là nhóm ưu đãi áp dụng với doanh nghiệp có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật.

Sử dụng nhóm lao động này, doanh nghiệp sẽ được hưởng loạt chính sách hỗ trợ - Ảnh 1.

Người khuyết tật tìm việc tại một ngày hội việc làm được tổ chức tại TPHCM

Cụ thể, ở góc độ chi phí đầu vào, doanh nghiệp được hỗ trợ kinh phí để cải tạo điều kiện, môi trường làm việc theo hướng "cá thể hóa" cho từng dạng khuyết tật. Mức hỗ trợ được tính toán linh hoạt, dựa trên tỉ lệ lao động khuyết tật làm việc ổn định, mức độ khuyết tật và quy mô doanh nghiệp; UBND cấp tỉnh sẽ quyết định mức cụ thể để bảo đảm phù hợp thực tiễn.

Song song đó, doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế. Việc miễn thuế cũng tạo thêm dư địa để doanh nghiệp tái đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất và cải thiện phúc lợi cho người lao động.

Một trụ cột quan trọng khác là khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Doanh nghiệp có thể vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các dự án phát triển sản xuất kinh doanh với điều kiện vay, thời hạn vay, mức vốn vay và mức lãi suất vay thực hiện theo quy định hiện hành áp dụng đối với dự án vay vốn giải quyết việc làm.

Sử dụng nhóm lao động này, doanh nghiệp sẽ được hưởng loạt chính sách hỗ trợ - Ảnh 2.

Doanh nghiệp sử dụng lao động khuyết tật được hưởng nhiều chính sách ưu đãi về thuế, vốn và mặt bằng

Ràng buộc chặt chẽ, tránh trục lợi

Bên cạnh các ưu đãi về tài chính, doanh nghiệp còn được ưu tiên trong việc thuê đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật cũng đặt ra các ràng buộc chặt chẽ nhằm tránh trục lợi: 

Trong thời gian được miễn, giảm tiền thuê đất, mặt bằng, mặt nước thì doanh nghiệp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước; không được thế chấp, cầm cố, bảo lãnh, góp vốn liên doanh, liên kết bằng quyền sử dụng đất, mặt bằng, mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai..

Đáng chú ý, chính sách không chỉ dành cho các doanh nghiệp có tỉ lệ lao động khuyết tật cao mà còn mở rộng theo hướng khuyến khích từng bước. 

Cụ thể, doanh nghiệp sử dụng từ 10 người khuyết tật làm việc ổn định vẫn được hưởng một số ưu đãi trọng tâm như hỗ trợ cải tạo điều kiện, môi trường làm việc và vay vốn ưu đãi. 

Trong khi đó, các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khi sử dụng từ 10 người khuyết tật trở lên sẽ được hỗ trợ kinh phí cải thiện điều kiện, môi trường làm việc.

Lợi thế cạnh tranh từ chính sách nhân văn

"Các chính sách này không chỉ góp phần giảm gánh nặng chi phí mà còn tạo động lực rõ ràng để doanh nghiệp thay đổi cách tiếp cận trong tuyển dụng. Khi được triển khai bài bản, việc sử dụng lao động là người khuyết tật không còn là "trách nhiệm" đơn thuần, mà có thể trở thành một lợi thế cạnh tranh gắn với chiến lược phát triển bền vững" - Luật sư Trương Văn Tuấn thông tin.

Tăng cường hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng

(NLĐO) - Trong khuôn khổ dự án cộng đồng "Vượt Sóng", tọa đàm "Người khuyết tật và quyền về giáo dục" đã diễn ra sôi nổi tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

TPHCM: Khởi xướng mô hình dạy nghề miễn phí cho người khuyết tật

(NLĐO) - Người khuyết tật chỉ bất tiện, không bất hạnh - Đó là thông điệp từ một lớp dạy nghề miễn phí ở TPHCM

Người khuyết tật tìm thấy chính mình: Lợi ích kép

Khi được trao cơ hội làm việc phù hợp, người khuyết tật không chỉ phát huy năng lực mà còn truyền cảm hứng cho toàn bộ tập thể

doanh nghiệp lao động chính sách người khuyết tật lao động khuyết tật
