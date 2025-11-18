HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Góc nhìn

Sự tử tế luôn ở quanh đây!

BAN BIÊN TẬP

Rất nhiều tác phẩm đã khắc họa chân dung những người thầy, người cô hết sức đặc biệt

Ngay trước thềm kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, Báo Người Lao Động tổ chức lễ trao giải 2 cuộc thi viết vốn tạo được dấu ấn sâu sắc trong những năm qua.



Với cuộc thi "Người thầy kính yêu", dù đã được tổ chức lần thứ 4 nhưng người tham dự vẫn đông đảo với hơn 200 tác phẩm. Trong đó, ban tổ chức đã chọn 25 tác phẩm đăng trên các phương tiện xuất bản của Báo Người Lao Động và đây cũng là những tác phẩm được chọn lựa vào vòng chung khảo. Từng câu chuyện được gửi về từ khắp mọi miền đất nước đã tạo nên bức tranh chân thực, trong trẻo, lắng đọng về nghề giáo và truyền thống "tôn sư trọng đạo". Lắng lòng qua từng trang viết, chúng ta thêm trân quý các thầy cô - những người đã và đang nỗ lực đóng góp cho ngành giáo dục nước nhà, vì tương lai tươi sáng cho thế hệ mai sau.

Rất nhiều tác phẩm đã khắc họa chân dung những người thầy, người cô hết sức đặc biệt. Đó là cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm ở Đồng Tháp - người không may gặp tai nạn giao thông, bị mất chân trái, song quyết không từ bỏ bục giảng. Với nghị lực phi thường, cô đã thể hiện phương pháp giảng dạy xuất sắc, nhiều năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi, rồi hoàn thành chương trình thạc sĩ toán học và cử nhân tiếng Anh.

Đó là "cô giáo khiếm thị gieo mầm hy vọng" Phạm Thị Huế ở Bắc Ninh. Vượt lên nghịch cảnh, cô trở thành người thắp ánh sáng tri thức cho hàng trăm hàng ngàn học sinh, xứng đáng là một biểu tượng của nghị lực vượt khó…

Qua những trang viết chất chứa bao điều tốt đẹp; bằng sự ngưỡng mộ và biết ơn chân thành, các tác giả đã gửi gắm thông điệp: Với những nhà giáo công tác tại nơi còn muôn vàn khó khăn, thiếu thốn; với những thầy cô có hoàn cảnh éo le, nghề dạy học không đơn giản là công việc mưu sinh. Với họ, đó là cả hành trình giữ lửa, thắp sáng niềm tin và hy vọng trong sự nghiệp trồng người. Họ thực sự là điểm tựa cho bao thế hệ học sinh nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên con đường trưởng thành, cống hiến.

Với cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta", năm nay đã là lần thứ 3 tổ chức nhưng tác phẩm tham dự vẫn dồi dào. Trên 400 bài viết của các tác giả khắp mọi miền đất nước đã gửi tham dự cuộc thi, đối tượng phản ánh hết sức đa dạng, và Báo Người Lao Động đã chọn đăng 60 tác phẩm.

Trong cuộc thi lần này, các tác giả đã khắc họa sinh động, chân thực những tấm gương nhân ái, hết lòng phụng sự cộng đồng. Họ là cựu chiến binh, chiến sĩ biên phòng, cán bộ công an; là nhà khoa học, bác sĩ, nhà giáo, chủ doanh nghiệp; là nông dân chất phác, trưởng bản năng nổ hay công dân bình dị luôn đau đáu trách nhiệm với cộng đồng…

"Lòng tốt quanh ta" còn là những tấm gương vượt khó làm giàu, chung tay phát triển địa phương và giúp những người xung quanh vươn lên; là những người lặng lẽ hiến máu, hiến tạng; là những "bóng hồng" âm thầm cứu nạn, cứu hộ người gặp sự cố giao thông bất kể ngày đêm; là những người dù khiếm thị, khiếm thính vẫn kiên cường vượt qua số phận, để rồi lan tỏa, truyền cảm hứng về nghị lực khó tin…

Cuộc sống quanh ta luôn hiện hữu lòng tốt; luôn hiện hữu những tấm lòng nghĩa hiệp, thơm thảo, những trái tim nhân ái sẵn sàng hỗ trợ, sẻ chia. Và, ngay lúc này đây, lòng tốt đang hiện hữu bên cạnh chúng ta! 

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Bài học về lòng nhân ái từ thầy hiệu trưởng

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Bài học về lòng nhân ái từ thầy hiệu trưởng

(NLĐO) -Thầy là người truyền cảm hứng cho học trò và đồng nghiệp với tình yêu thương và lòng nhân ái của mình

Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Tận tụy truyền lửa, gieo mầm xanh

Những tác phẩm dự thi như dòng suối mát lành chứa bao giá trị tốt đẹp mãi trường tồn về nghề giáo, về tình thầy - trò, lòng biết ơn...

TRAO GIẢI 2 CUỘC THI "NGƯỜI THẦY KÍNH YÊU" VÀ "LÒNG TỐT QUANH TA": Hứa hẹn đong đầy cảm xúc

Từ từng trang viết chất chứa yêu thương, từ bao câu chuyện đẹp được nâng niu kể lại, lòng tốt và lòng biết ơn luôn hiện hữu, lấp lánh trong cuộc sống

