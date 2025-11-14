Suất ăn bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương có gì sau khi bếp ăn hoạt động trở lại?

Clip: Cận cảnh buổi ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương sau khi bếp bán trú ngừng hoạt động để làm rõ thực phẩm bẩn.
Suất ăn ngày 14-11 gồm gà rán, mì Ý, khoai tây chiên, chuối và bánh. Có mặt tại trường, nhiều phụ huynh đánh giá, so với suất ăn ngày 16-9 (ảnh dưới bên phải) thì phần ăn hôm nay đa dạng, chất lượng hơn rất nhiều, đảm bảo dinh dưỡng cho con em họ.
Trước giờ ăn, nhân viên của đơn vị cung cấp và giáo viên của trường tất bật chuẩn bị để học sinh kịp giờ ăn.
Theo ghi nhận, thực đơn mới khiến các học sinh của Trường Tiểu học Trưng Vương rất hào hứng và ăn ngon miệng. Khẩu phần ăn của mỗi học sinh đều được chia riêng trên khay ăn, không ăn cùng một số món như trước.
Bình luận (0)