Thời sự

Suất ăn bán trú Trường Tiểu học Trưng Vương có gì sau khi bếp ăn hoạt động trở lại?

Trường Nguyên

(NLĐO) - Sau gần 2 tháng dừng hoạt động, bếp ăn bán trú cho học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lát) đã phục vụ lại với nhiều nét mới.

Clip: Cận cảnh buổi ăn bán trú của học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương sau khi bếp bán trú ngừng hoạt động để làm rõ thực phẩm bẩn.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 1.

Ngày 14-11, không khí tại nhà ăn và phòng bếp của Trường Tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt) đã sôi động trở lại sau gần 2 tháng ngưng hoạt động sau khi xảy ra tố cáo có việc đưa thực phẩm bẩn vào ngôi trường này.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 2.

Theo lãnh đạo nhà trường, suất ăn của học sinh là 30.000 đồng/khẩu phần gồm 6.000 đồng tiền sữa (cho bữa lỡ), bữa ăn chính là 22.000 đồng và 2.000 đồng tiền trái cây hoặc bánh tráng miệng.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 3.

Theo Phó hiệu trưởng của trường, hiện nay đơn vị cung cấp suất ăn cho trường đã được thay đổi là Công ty cổ phần tư vấn và thương mại dịch vụ An Thịnh chuyên nghiệp về cung cấp suất ăn cho nhiều tỉnh thành. Nhà trường cũng tham gia việc kiểm tra các đầu mối cung cấp thực phẩm.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 4.

Sau gần 2 tháng dừng hoạt động, hiện nay trường có khoảng 630 học sinh được đăng ký ăn bán trú. Thực đơn trong ngày 14-11 gồm gà rán, mì Ý, khoai tây chiên, chuối và bánh. Theo nhà cung cấp, khay ăn của học sinh do đơn vị này chuẩn bị, trước khi đưa ra phục vụ học sinh đều được đưa vào hệ thống tủ sấy để diệt khuẩn.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 5.

Khẩu phần hôm nay gồm món mặn 1 là gà rán (150 gram), món mặn 2 là mì Ý (120 gram), món rau (khoai tây chiên (100 gram) và tráng miệng là 1 trái chuối. Nhà trường và đơn vị cung cấp khẳng định thực đơn xây dựng theo "Thực phẩm cân bằng dinh dưỡng" được thực hiện bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 6.
Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 7.
Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 8.

Suất ăn ngày 14-11 gồm gà rán, mì Ý, khoai tây chiên, chuối và bánh. Có mặt tại trường, nhiều phụ huynh đánh giá, so với suất ăn ngày 16-9 (ảnh dưới bên phải) thì phần ăn hôm nay đa dạng, chất lượng hơn rất nhiều, đảm bảo dinh dưỡng cho con em họ.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 9.
Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 10.

Trước giờ ăn, nhân viên của đơn vị cung cấp và giáo viên của trường tất bật chuẩn bị để học sinh kịp giờ ăn.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 11.
Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 12.
Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 13.

Theo ghi nhận, thực đơn mới khiến các học sinh của Trường Tiểu học Trưng Vương rất hào hứng và ăn ngon miệng. Khẩu phần ăn của mỗi học sinh đều được chia riêng trên khay ăn, không ăn cùng một số món như trước.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 14.

Ngày đầu tiên bếp bán trú của Trường Tiểu học Trưng Vương hoạt động trở lại cũng thu hút rất nhiều học sinh đến theo dõi. Trước đó liên quan đến tố cáo nhập thực phẩm bẩn vào trường, rất đông phụ huynh đã tạm cho con mừng dừng ăn bán trú đến khi vụ việc được sáng tỏ.

Học sinh Trường Tiểu học Trưng Vương được ăn gì sau khi bếp bán trú hoạt động trở lại? - Ảnh 15.

Một số phụ huynh dùng điện thoại ghi lại buổi ăn bán trú ngày 14-11. "Tôi thấy khẩu phần ăn hôm nay đa dạng và chất lượng. Mong rằng nhà trường sẽ quản lý nghiêm ngặt việc ăn bán trú để các con luôn được ăn uống ngon lành như vậy để phụ huynh yên tâm hơn sau những gì xảy ra vừa qua", một phụ huynh chia sẻ.

