Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9.

Sự kiện góp phần tạo sức bật cho nền kinh tế giai đoạn từ nay tới cuối năm và những năm tiếp theo. Đơn cử, Bộ Xây dựng khởi công 6 dự án cao tốc với tổng chiều dài 364 km và nâng cấp, mở rộng nhiều dự án đường bộ khác, trong đó có tuyến cao tốc từ Cà Mau đi Đất Mũi là mảnh ghép cuối cùng trên trục Bắc - Nam. Tại TP HCM, một loạt dự án cũng được triển khai, trong đó có mở rộng cao tốc TP HCM - Long Thành.

Hạ tầng kết nối, đặc biệt là với các tuyến cao tốc và dự án cầu trọng điểm tại TP HCM và khu vực lân cận, không chỉ giải quyết những nút thắt giao thông, mở rộng không gian phát triển, còn góp phần kéo theo sự vươn lên của các đô thị vệ tinh. Người dân dần dịch chuyển ra khu vực ngoài trung tâm để có môi trường sống tốt hơn, giá cả hợp lý hơn. Khi dân cư dịch chuyển, các khu vực này sẽ dần phát triển thêm nhà cửa, chợ, trường học, dịch vụ tiêu dùng,… tạo nên một sức bật kinh tế mới.

Ở khía cạnh kinh tế tài chính, những dự án được khánh thành cũng mang nhiều ý nghĩa. Như việc khánh thành và đưa vào khai thác tòa tháp Saigon Marina IFC - công trình đầu tiên mở đầu cho hành trình xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP HCM. Với vị trí chiến lược, gắn kết trực tiếp tuyến metro số 1, Saigon Marina IFC được kỳ vọng trở thành nơi hội tụ của các tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, lãnh sự quán và doanh nghiệp trong nước; thu hút trí tuệ, nguồn lực tài chính và công nghệ.

Ngay khi tòa tháp Saigon Marina IFC được khởi công, giá bất động sản xung quanh đã tăng 30%-50% chỉ trong vài tháng. Điều này cho thấy người dân và nhà đầu tư tin tưởng vào động lực phát triển mới của nền kinh tế. Chính vì thế, ngày càng có nhiều tập đoàn, tổ chức tập trung tại đây, tạo sức hút cho cả TP HCM nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Ngoài hạ tầng giao thông, trong danh mục hơn 250 công trình còn có sân bay, các dự án văn hóa trọng điểm. Mỗi công trình đều mang ý nghĩa riêng, nhưng tổng thể đều góp phần nâng cao chất lượng giao thông thuận lợi hơn, môi trường trong lành hơn...

Một điểm nổi bật là dòng vốn trong nền kinh tế đang có sự luân chuyển mạnh mẽ. Chỉ riêng tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng trong 7 tháng đầu năm 2025 đã xấp xỉ khoảng 10%, tương đương khoảng 1,56 triệu tỉ đồng được đưa vào nền kinh tế. Những con số này cho thấy tâm lý dè dặt của người dân trước lo lắng tác động của chính sách thuế quan Mỹ hồi tháng 4-2025 đã được giải tỏa. Cả người dân, doanh nghiệp đều đang mạnh dạn bung ra làm ăn. Nhà đầu tư sẵn sàng bỏ vốn vào chứng khoán, bất động sản,… Dòng vốn vào nền kinh tế chảy thông suốt cũng sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Sự kiện ngày 19-8 trên cả nước sẽ càng tạo thêm sức bật, không chỉ kỳ vọng thúc đẩy phát triển kinh tế trên 8% cho năm nay, mà còn mở đường cho những sự phát triển đột phá trong giai đoạn sắp tới.

Bình An ghi