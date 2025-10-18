TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi

Tin-ảnh: Ngân Hà

(NLĐO)- Sở Y tế TP HCM đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi để đồng bộ với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước khi sáp nhập.

Sở Y tế TP HCM vừa có tờ trình UBND TP HCM xem xét ban hành Nghị quyết của HĐND TP HCM về chính sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên và người cao tuổi từ đủ 65 đến dưới 75 tuổi đang sinh sống, học tập trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, chính sách này nhằm giảm gánh nặng chi phí y tế, đảm bảo công bằng trong thụ hưởng an sinh, đồng thời hướng tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, với mục tiêu đến năm 2026 đạt trên 95% dân số tham gia BHYT và đến năm 2030 đạt bao phủ toàn dân.

TP.HCM: Đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi - Ảnh 1.

TP HCM đề xuất hỗ trợ 100% BHYT cho học sinh, sinh viên, người cao tuổi

Hiện TP HCM chưa có nghị quyết riêng về nhóm đối tượng này, trong khi hai địa phương mới sáp nhập là Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đều đã áp dụng chính sách hỗ trợ tương tự.

Cụ thể, Bình Dương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi và người dân tộc thiểu số tại xã khu vực I; Bà Rịa – Vũng Tàu hỗ trợ 100% cho người từ 65 tuổi trở lên và 50% cho học sinh, sinh viên cao hơn mức 20% do Trung ương quy định.

Từ thực tế đó, Sở Y tế TP HCM nhận định TP cần ban hành chính sách đồng bộ sau sáp nhập, nhằm đảm bảo bình đẳng trong thụ hưởng an sinh xã hội nâng cao hiệu quả quản lý và củng cố niềm tin của người dân vào chính quyền đô thị

Theo dự kiến, tổng kinh phí thực hiện trong năm 2026 ước khoảng 2.663 tỉ đồng, với hơn 676.000 người cao tuổi và 2,8 triệu học sinh, sinh viên được thụ hưởng.

Trong đó, học sinh, sinh viên được ngân sách hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế (gồm 50% theo chính sách Trung ương và 50% từ địa phương), còn người từ đủ 65 tuổi trở lên được hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

Chính sách này dự kiến trình HĐND TP thông qua theo thủ tục rút gọn tại kỳ họp tháng 10, 11 năm 2025 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ khi được ban hành.

Sở Y tế TP cho rằng, việc triển khai kịp thời sẽ giúp mở rộng độ bao phủ bảo hiểm y tế, giảm chi phí y tế cho người dân, đồng thời thống nhất các chế độ an sinh giữa TP HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu, tạo nền tảng cho vùng đô thị lớn phía Nam phát triển hài hòa, bền vững.

Tin liên quan

Gọi đường dây nóng nếu bị yêu cầu đóng phí đổi nơi khám BHYT

Gọi đường dây nóng nếu bị yêu cầu đóng phí đổi nơi khám BHYT

(NLĐO)- Mọi thủ tục đổi nơi khám chữa bệnh BHYT đều được thực hiện miễn phí, nếu bị yêu cầu nộp phí, người dân cần báo ngay đường dây nóng 1900.9068

Quên hoặc chậm xuất trình thẻ BHYT, chi trả ra sao?

(NLĐO) - Bộ Y tế hướng dẫn chi trả BHYT khi người bệnh quên hoặc chậm xuất trình thẻ, đồng thời hướng dẫn mức chi phí cho một lần khám, chữa bệnh BHYT.

Người dân ở TP HCM có thể khám chữa bệnh BHYT tại Hà Nội?

(NLĐO)- Luật BHYT sửa đổi có sự thay đổi đáng chú ý là việc khám chữa bệnh không còn bị giới hạn bởi địa giới hành chính tỉnh, thành như trước.

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế sở y tế người cao tuổi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo