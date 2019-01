Lấy lại dáng quá nhanh, sữa mẹ có "nhạt" bớt?

23/01/2019 08:55

Bạn đọc Nguyễn Thị Quỳnh C. (29 tuổi) hỏi: Tôi đã lấy lại dáng, cân nặng rất nhanh sau sinh và con mới 5 tháng; tôi đã mặc vừa đồ thời con gái. Thế nhưng nhiều người quở rằng mẹ ốm quá nhanh vậy chất lượng sữa mẹ sẽ giảm, hại con. Cân nặng của tôi ở mức bình thường (BMI là 20) nhưng thuộc tạng mảnh mai từ nhỏ, ít mỡ, nhiều cơ, có tập luyện nhiều, nên dù tôi đang ăn…nhiều hơn cả ông xã, vẫn khó mập. Tôi vẫn tự tin mình khỏe mạnh nhưng giờ cũng hoang mang vì con tôi trông khá gầy so với trẻ khác, dù đi khám, so tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì bé vừa đúng chuẩn. Xin bác sĩ cho tôi hỏi việc lấy lại dáng quá nhanh có ảnh hưởng chất lượng sữa mẹ? Tôi có nên giữ cho mình mập mạp hơn để tốt cho con như lời bạn tôi nói? Con tôi hiện bú mẹ hoàn toàn.



Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thông, Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP HCM, trả lời:

Khi mang thai, phụ nữ thường tăng trung bình 10-15 kg và việc giảm cân, lấy lại dáng sau khi đã sinh nở là điều hết sức tự nhiên. Tôi thấy bạn là người có kiến thức và quan tâm đến vấn đề này một cách khoa học (chú ý đến BMI của mình, cân nặng, chiều cao của con, cho con bú mẹ hoàn toàn, chú ý dinh dưỡng, vận động…) thì không nên hoang mang lời "quở" của người không có chuyên môn y tế. Tôi khẳng định 2 điều:

Việc giảm cân nhưng vẫn bảo đảm đủ dinh dưỡng (về lượng và chất) cho việc tiết sữa và các hoạt động hàng ngày thì sữa mẹ sẽ không giảm chất lượng, bé bú mẹ đủ vẫn tăng trưởng tốt .

Bé bú mẹ hoàn toàn thường không quá bụ bẫm như những trẻ ăn sữa bột (sữa công thức), do vậy con của bạn nhìn có vẻ ốm nhưng so với tiêu chuẩn thì vẫn đạt, vì vậy bạn không có lý do gì để lo lắng. Bạn nên tiếp tục cho bé bú đầy đủ và đúng cách, ít nhất là trong 6 tháng đầu. Từ tháng thứ 6, bé sẽ bắt đầu được tập cho ăn dặm đúng cách, đồng thời tiếp tục bú mẹ nếu có thể vì sữa mẹ luôn là loại sữa tốt nhất cho bé và không hề giảm chất lượng theo thời gian.

Ngoài thói quen năng vận động, tập luyện, một trong những lý do bạn giảm cân tốt, lấy lại dáng sớm hơn một số bạn bè của mình chính là việc cho con bú mẹ hoàn toàn. Khi nuôi con bằng sữa mẹ, mỡ tích lũy trong thời gian mang thai sẽ được chuyển hóa thành sữa để nuôi em bé, vì vậy bạn có thể thấy mình giảm mỡ rất nhanh. Việc cho con bú hoàn toàn cũng lấy đi nhiều năng lượng, đó là lý do bạn thấy mình ăn nhiều nhưng vẫn không bị mập. Điều bạn cần làm lúc này là bảo đảm ăn đủ chất, đủ lượng trong suốt thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ và cố gắng để bé được bú mẹ càng lâu càng tốt.

Anh Thư thực hiện