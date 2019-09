Ngày 18-9, đoàn Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM do bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban, dẫn đầu đã tiến hành giám sát kiểm tra hoạt động các cơ sở cung cấp suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể trên địa bàn TP.



Tại quận Tân Phú, đoàn kiểm tra Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Khải Thành, nơi chuyên hoạt động suất ăn nấu sẵn, mỗi ngày cung cấp khoảng 2.500 suất ăn cho 5 công ty và trường học.

Theo ông Đặng Hồng Thạch, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Khải Thành, mặc dù đơn giá suất ăn từ 15.000 đồng đến 23.000 đồng/suất nhưng đơn vị luôn đảm bảo chất lượng và dinh dưỡng. "Giá suất ăn dù thấp song công ty luôn cố gắng thực hiện tốt những quy định khắc khe về an toàn thực phẩm", ông Thạch thông tin.

Chế biến suất ăn sẵn của Công ty Khải Thành

Ở quận Bình Tân, đoàn cũng giám sát hoạt động chế biến tại bếp ăn tập thể của Công ty Kyung Rhim Vina.

Tại hai cơ sở nêu trên, đoàn đã kiểm tra quy trình sản xuất, nguồn gốc xuất xứ nguyên liệu, nơi chế biến, lấy mẫu kiểm định. Ghi nhận của đoàn cho thấy nhìn chung, các cơ sở này đều đảm bảo quy trình chế biến, khu chế biến hợp vệ sinh, quy trình chế biến 1 chiều...

Bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực TP, cho biết hiện trên địa bàn TP có gần 220 cơ sở cung cấp suất ăn sẵn. Do cung cấp nhiều suất ăn nên nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm rất cao. Các công ty, trường học nên nghiên cứu, tổ chức bếp ăn tập thể tại chỗ vẫn tốt hơn vì sẽ tránh nguy cơ xảy ra ngộ độc, do ít tốn thời gian vận chuyển thức ăn.