Thiếu sắt: ăn gì để bổ sung?

Bạn đọc Nguyễn Hoài Phương Minh (35 tuổi; quận 8, TP HCM) hỏi: Đã 2 đợt khám sức khỏe liên tiếp (cách nhau 6 tháng), tôi bị cảnh báo là thiếu sắt. Có lẽ đây cũng là lý do trông tôi khá xanh xao, dễ bị mệt, nhức đầu hơn người khác. Tuy nhiên, tôi không muốn phải phụ thuộc vào thuốc sắt và nghe nói rằng có khi thiếu sắt chỉ là do cách ăn uống chưa cân bằng. Có thời điểm tôi ăn kiêng, rồi công việc nhiều khi khiến tôi ăn cho qua bữa, không chú ý ăn đa dạng cho lắm, không biết đó có phải nguyên nhân? Tôi có thể bổ sung sắt bằng các món ăn không, nếu có thì mong được hướng dẫn.



Lương y Đinh Công Bảy, Tổng thư ký Hội Dược liệu TP HCM, trả lời:

Ăn uống chưa cân bằng, chưa đa dạng là một trong những nguyên nhân khiến bạn thiếu máu do thiếu sắt. Ở trường hợp này, thông thường sau một thời gian điều chỉnh chế độ ăn, bổ sung các thực phẩm giàu sắt thì các triệu chứng sẽ dần cải thiện.

Sắt có nhiều trong các loại thịt đỏ như thịt bò, thịt heo; hải sản cũng có sắt nhưng ít hơn. Nếu bạn ăn quá ít những thứ này, nên bổ sung.

Bạn cũng có thể tìm thấy nguồn sắt dồi dào ở một số loại rau củ như ớt chuông, xà lách xoong, cải bó xôi (còn gọi là rau bina, rau chân vịt), súp lơ xanh, bồ ngót… và đa phần các loại rau có màu xanh đậm khác.

Một điểm rất quan trọng nữa là bạn phải bổ sung vitamin C, dễ nhất là uống nước cam, nước chanh, ăn các loại trái cây có múi… Bởi lẽ cơ thể cần có vitamin C trong quá trình hấp thu và chuyển hóa sắt từ thực phẩm. Thiếu vitamin C cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn bị thiếu sắt dù vẫn ăn các món giàu sắt nói trên.

Tuy nhiên, thiếu sắt cũng có thể do một số bệnh lý. Nếu như đã thay đổi cách ăn uống, bổ sung vitamin C mà tình trạng vẫn không cải thiện, bạn nên đi khám để được xác định rõ nguyên nhân và kê thêm thuốc uống bổ sung nếu cần thiết.

