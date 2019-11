Kiến nghị này được đưa ra tại hội nghị tổng kết 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM, tổ chức vào ngày 1-11.



Theo bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM, trong 3 năm thí điểm, các chương trình hành động của đơn vị này luôn hướng tới mục tiêu "xây thực phẩm sạch và chống thực phẩm bẩn" trong cả hai khâu sản xuất và kinh doanh, phân phối.

Sau thời gian hoạt động, mô hình này phát huy hiệu quả, giải quyết được những vướng mắc, hạn chế trong cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành và các đầu mối chịu trách nhiệm trước UBND TP về công tác an toàn thực phẩm.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trên địa bàn TP HCM hiện nay được cải thiện

Nhờ vậy, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm được quan tâm nhiều hơn, vị trí và vai trò công tác của các cơ quan, đơn vị được nâng cao; phát huy được sức mạnh khi tập hợp lực lượng, thống nhất đầu mối trong xử lý công việc.

Hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an toàn thực phẩm được nâng cao thông qua sự sáng tạo trong vận hành mô hình đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện và chợ đầu mối"; tập trung phát triển chuỗi thực phẩm an toàn, nông sản sạch, truy xuất nguồn gốc, giám sát chất lượng; phát triển mô hình kinh doanh hiện đại và cải thiện kinh doanh truyền thống, xây dựng mô hình chợ thực phẩm an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong việc cấp phép an toàn thực phẩm…

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết với thực tiễn của một thành phố là đầu tàu của cả nước về nhiều mặt, là trung tâm sản xuất, lưu thông hàng hóa và với quy mô dân số hơn 13 triệu người thì việc thí điểm thành lập Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM theo Quyết định 2349 ngày 5-12-2016 của Thủ tướng Chính phủ là một chủ trương rất đúng đắn và phù hợp.

Do đó, để tiếp tục phát huy hiệu quả bước đầu của 3 năm thí điểm vừa qua, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu Sở Nội vụ đề xuất Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm, là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Sở này có vài trò tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

TP HCM cũng kiến nghị Chính phủ cho phép thành lập mạng lưới các đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận - huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm; có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát an toàn thực phẩm, thanh - kiểm tra và xử lý vi phạm.