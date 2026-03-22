Giải trí

Sỹ Toàn - "kẻ ác" ấn tượng

Thùy Trang

(NLĐO) - Sỹ Toàn không phải là cái tên lớn nhưng vừa đủ để gây ấn tượng với vai diễn trong phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến, nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Diễn viên Sỹ Toàn quên mình là ai khi gặp Mỹ Tâm

. Phóng viên: Khi quay phim "Tài", ấn tượng lớn nhất của anh là gì?

- Diễn viên Sỹ Toàn: Phim vừa cán mốc 100 tỉ đồng và đó là con số rất đẹp cho phim "Tài". Là người của đoàn phim, tôi hiểu rất rõ tâm huyết và mong đợi của cả ê-kíp phim Tài. Thành công này như một món quà lớn cho mọi người.

Về phía cá nhân, tôi vui khi được là thành viên của phim "Tài". Khi đi phim, tôi mới trực tiếp được tiếp xúc với chị Tâm. Không hiểu sao, lần đầu đứng trước mặt chị, tôi quên sạch lời thoại. Có lẽ vì tôi rất thích chị nên khi được gặp chị trực tiếp, tôi hồi hộp.

Sỹ Toàn để lại nhiều ấn tượng trong phim "Tài"

Khi quay "Tài", tôi cũng một lần rơi vào hoàn cảnh nguy kịch. Huyết áp xuống 40, một hoàn cảnh khá tệ và có thể đưa đến những hệ lụy nghiêm trọng.

Nhưng điều mà tôi ấn tượng nhất chính là từ lúc đó, chị Tâm để ý đến sức khỏe của tôi còn nhiều hơn tôi đối với bản thân mình. "Tài" mang đến cho tôi những cơ hội tuyệt vời không thể kể hết.

. Anh được khán giả nhớ đến nhiều qua các vai phản diện. Cơ duyên nào đưa anh đến với dạng vai này?

- Thật ra ban đầu tôi không “định vị” mình là diễn viên chuyên đóng phản diện. Khi mới vào nghề, tôi cũng thử nhiều dạng vai khác nhau. Nhưng có lẽ do ngoại hình và cách thể hiện, các đạo diễn thấy tôi hợp với những nhân vật có chiều sâu tâm lý, gai góc hơn. Từ đó, vai phản diện đến với tôi nhiều hơn và dần trở thành “thương hiệu”.

. Có khi nào anh cảm thấy bị “đóng khung” trong hình tượng ác?

- Có chứ. Nhiều lúc tôi cũng muốn được thử sức với vai hiền lành, hài hước hoặc lãng mạn. Nhưng tôi nghĩ, đã là diễn viên thì vai nào cũng đáng quý. Quan trọng là mình làm cho nhân vật đó có hồn. Nếu khán giả ghét nhân vật của tôi, nghĩa là tôi đã làm tròn vai. Điều tôi sợ nhất không phải bị ghét, mà là nhân vật không để lại ấn tượng gì.

Sỹ Toàn - gương mặt chuyên trị tuyến phản diện nhưng lại rất được yêu thích

Để vào vai phản diện, anh thường chuẩn bị như thế nào?

- Tôi dành nhiều thời gian phân tích tâm lý nhân vật. Tôi luôn tự hỏi: “Tại sao họ lại trở nên như vậy?” Không ai sinh ra đã là người xấu cả. Khi hiểu được động cơ, quá khứ và nỗi đau của nhân vật, mình sẽ diễn một cách chân thật hơn, chứ không chỉ đơn thuần là “làm ác”.

Có không ít trường hợp, trong vai phản diện có chính diện. Tôi từng vào vai phản diện nhưng khi biết được cuộc đời đã xô đẩy nhân vật từ một người bình thường thành kẻ thủ ác, khán giả thậm chí không ghét mà còn thương tôi rất nhiều.

Vì vậy, với công việc là một diễn viên, tôi cho rằng việc theo tuyến chính diện hay phản diện không quan trọng. Điều mọi người quan tâm là diễn xuất của diễn viên thế nào khi nhập vai. Khi đã vào vai, điều một diễn viên hướng tới không phải là tròn vai mà là xuất sắc thế nào.

Việc thường xuyên đóng vai ác có ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của anh không?

- Cũng có chút ít. Đôi khi người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ tôi khó gần. Nhưng những ai tiếp xúc lâu sẽ thấy tôi rất bình thường, thậm chí khá vui tính. Tôi luôn cố gắng tách bạch giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Sỹ Toàn mong được vào phim Trấn Thành

Sỹ Toàn tin rằng sự chăm chỉ sẽ mang đến quả ngọt

Anh có mong muốn thay đổi hình ảnh trong thời gian tới?

- Chắc chắn là có. Tôi muốn thử sức với những vai đa dạng hơn, đặc biệt là những vai có nội tâm phức tạp nhưng không hoàn toàn phản diện. Tuy nhiên, nếu vẫn được giao vai ác, tôi cũng sẽ cố gắng làm mới mình để không lặp lại.

Theo anh, một vai phản diện thành công cần những yếu tố gì?

- Đó là sự chân thật và chiều sâu. Khán giả ngày nay rất tinh tế, họ không còn thích những nhân vật ác một cách đơn giản nữa. Một phản diện hay phải khiến người xem vừa ghét, vừa hiểu, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy thương.

Sỹ Toàn đang dần trở thành cái tên được nhà sản xuất lựa chọn vì khả năng hóa thân nhân vật rất tốt, hẳn anh đã nhận được nhiều lời mời?

- Tôi biết bản thân phải tận dụng mọi cơ hội đang có để làm dày hơn profile (hồ sơ cá nhân) của chính mình. Đến nay, tôi cũng đã đi qua 19 năm làm nghề với nhiều tâm tư, khát khao và mong ước. Nói không mong cầu gì cho sự nghiệp của mình là không đúng nhưng điều tận cùng mà một diễn viên như tôi hướng đến là được cống hiến, được làm việc và được nhìn nhận. Tôi biết chỉ cần mình chăm chỉ và kiên định với con đường của mình, phần thưởng ắt ở phía trước.

Anh muốn được hợp tác với đạo diễn nào nữa sau Victor Vũ, Johny Trí Nguyễn, Charlie Nguyễn, Lý Hải…và mới đây nhất là Mai Tài Phến, những người mà anh đã được làm việc chung?

-Tôi thích cách làm phim của Trấn Thành. Về diễn xuất của Thành, có cái tôi thích có cái tôi không thích. Vì mỗi diễn viên sẽ có một cách cảm nhận nhân vật khác nhau để từ đó đưa ra phương thức diễn xuất khác nhau. Tôi luôn mong mỏi ngày nào đó Trấn Thành làm phim hành động thì cơ hội của tôi sẽ nhiều hơn. Đến giờ, tôi vẫn luôn mong mình có một cơ hội làm phim với Trấn Thành.

Sỹ Toàn và vợ - MC Ngọc Tiên

Có bao giờ anh nghĩ mình cần phải thức thời hơn, tức là tham gia nhiều thể loại phim hơn thay vì theo đuổi phim võ thuật?

- Võ thuật là ưu thế của tôi và tôi nghĩ, nếu tôi chăm chỉ, kiên định với con đường của mình, chắc chắn quả ngọt sẽ có.

Diễn viên Vân Trang: "Muốn làm nghề lâu dài!"

Diễn viên Vân Trang: "Muốn làm nghề lâu dài!"

(NLĐO) - Diễn viên Vân Trang chia sẻ cô vẫn còn đau đáu về nghề, mong chờ vai diễn phù hợp để hết lòng với đam mê diễn xuất.

Chi Pu nhượng lại nhà hàng phở Việt ở Thượng Hải

(NLĐO) - Chi Pu chính thức chuyển nhượng toàn bộ cổ phần nhà hàng La Ganh tại Thượng Hải, tập trung phát triển C-Global Entertainment.

Vlogger triệu view Quan Không Gờ: Vì sao có thể biến những khu chợ bình dị thành nội dung viral?

(NLĐO) - Quan Không Gờ "muốn ghi lại một giai đoạn của văn hoá trước khi nó đổi thay" khi quay 100 vlog về chợ truyền thống Việt Nam.

    Thông báo