Giải trí

Thanh Hằng tất bật

Thùy Trang

(NLĐO)- Thanh Hằng 'quần quật' chạy show cuối tuần, 'biến hoá' khi xuất hiện ở 2 sự kiện trong cùng buổi tối.

Thanh Hằng tất bật sau thời gian im ắng

Thanh Hằng "tất bật" - Ảnh 1.

Thanh Hằng đắt sô

Kể từ sau chung kết Vietnam's Next Top Model 2025, Thanh Hằng khá im ắng trên mạng xã hội, chỉ thỉnh thoảng úp mở đang bận rộn chuẩn bị cho một dự án mới, khiến nhiều khán giả đoán cô đang tập luyện cho một dự án điện ảnh.

Để "bù" cho khoảng thời gian vừa qua, mới đây, Thanh Hằng đã gây ấn tượng tuyệt đối về thần thái và nhan sắc khi xuất hiện liên tiếp tại hai sự kiện lớn. 

Tại sự kiện của một thương hiệu thời trang xa xỉ, Thanh Hằng chọn chiếc váy liền thân không tay màu đỏ rượu vang đậm, được xử lý kỹ thuật draping tinh tế, tôn lên vóc dáng chuẩn. 

Điểm nhấn táo bạo và thời thượng là đôi giày cao gót màu vàng chanh, tạo sự tương phản mạnh mẽ nhưng cuốn hút. Tổng thể trang phục được hoàn thiện bằng túi xách họa tiết mèo, ăn nhập với chủ đề bộ sưu tập.

Với thần thái tự tin, sang trọng và cuốn hút của một siêu mẫu hàng đầu, khi Thanh Hằng đăng tải video dự sự kiện, khán giả không ngớt lời xuýt xoa.

Thanh Hằng luôn bận rộn

Thanh Hằng "tất bật" - Ảnh 2.

Thanh Hằng đầy quyền lực

Trong khi đó, khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Thanh Hằng chọn thiết kế đỏ quyền lực. Thanh Hằng mang đến thần thái sắc sảo, bản lĩnh và cuốn hút, khẳng định hình ảnh người phụ nữ thành công trên sàn runway. 

Sự tươi trẻ, năng động của cô nhận nhiều lời khen về sự biến hoá phong cách, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tại sự kiện thương hiệu trước đó ít giờ đồng hồ.

Thanh Hằng "tất bật" - Ảnh 3.

Bước đi thần thái của Thanh Hằng

Sự bận rộn của Thanh Hằng sẽ tiếp nối vào cuối tuần này khi trong ngày 13-12 cô tham dự show thời trang của một thương hiệu tại phường Vũng Tàu, TP HCM, nơi cô tiếp tục diễn vị trí vedette. 

Trong những ngày tới, Thanh Hằng sẽ tập trung vào dự án mới. Cô cho biết 'mấy tháng qua đầu bưng bưng' vì dự án này, nhưng giờ thì đã sắp 'ngon'. Khán giả vẫn đang chờ đợi siêu mẫu chính thức tiết lộ về dự án mà cô ấp ủ bấy lâu.

Tin liên quan

Thanh Hằng tụ hội cùng em gái Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc

Thanh Hằng tụ hội cùng em gái Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc

(NLĐO) – Nghệ sĩ Thanh Hằng và hai em gái Ngân Quỳnh, Thanh Ngọc tham gia phim truyền hình "Những đứa con khác họ".

Fan "đánh úp" Thanh Hằng lúc nửa đêm

(NLĐO) - Thanh Hằng nhận định Quỳnh Anh hoàn toàn xứng đáng là "Hoa khôi Sinh viên Việt Nam".

