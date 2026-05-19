Tài xế nói lý do chạy ngược chiều ở TPHCM và bị phạt 19 triệu đồng

P.T.N 30 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk, được xác định là người lái xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, phường Phước Long, vừa bị Đội CSGT Cát Lái (Thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) phạt 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024.

Tài xế P.T.N tại cơ quan công an.

Theo đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18-5, nam thanh niên lái xe tải lưu thông trên đường Liên Phường, hướng đường Đỗ Xuân Hợp đi vòng xoay Liên Phường. Khi đến đoạn cầu Rạch Ông Cày, phường Phước Long, do thiếu quan sát và nhìn nhầm hệ thống biển báo giao thông khiến xe đi vào phần đường ngược chiều bên trái.

Tài xế cho hay sau khi chạy khoảng 500 m, phát hiện bên phải có dải phân cách cùng hướng lưu thông bất thường nên mới nhận ra đi sai chiều. Biết sai, tài xế chuyển làn cho đúng quy định.

Vụ việc sau đó người dân ghi lại rồi đăng tải lên mạng xã hội gây bức xúc.

CSGT lập biên bản tài xế lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên tuyến đường có biển "cấm đi ngược chiều".

Đội CSGT khuyến cáo tài xế cần chấp hành nghiêm quy định khi lưu thông, chú ý quan sát biển báo, vạch kẻ đường và hướng dẫn của lực lượng điều tiết để tránh vi phạm giao thông.