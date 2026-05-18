Xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường Liên Phường, TPHCM

Video ghi lại cảnh xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường

Ngày 18-5, Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) đang xác minh, xử lý vụ tài xế xe tải chạy ngược chiều trên đường Liên Phường.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ video cho thấy một tài xế lái xe tải biển số TPHCM ngang nhiên chạy ngược chiều trên đường Liên Phường (tuyến có dải phân cách cứng), theo hướng đường Đỗ Xuân Hợp đi vòng xoay Liên Phường, phường Phước Long. Lúc này, các xe đi đúng chiều phải "né" để tránh xảy ra va chạm giao thông.

Theo người đăng tải video, clip được ghi lại vào 9 giờ 45 sáng 18-5.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi trên, tài xế có thể bị phạt lỗi điều khiển ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên tuyến đường có biển "cấm đi ngược chiều", phạt 18-20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.