Tạm giữ 9 kẻ cầm đầu vụ hơn 300 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

Công an tỉnh An Giang cho biết tính đến 8 giờ ngày 7-10, 292 trong số 314 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy đã bị bắt.

Trong đó, 9 đối tượng cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng bắt giữ nhóm học viên bỏ trốn đưa về cơ sở cai nghiện

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, xác minh, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh, thành để truy tìm số học viên đang lẩn trốn; đồng thời vận động người dân không bao che, chứa chấp...

Như Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 5-10, một số học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) đã kích động hàng trăm học viên chống đối lực lượng chức năng, phá rào bỏ trốn khỏi cơ sở.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn quay lại cơ sở cai nghiện.