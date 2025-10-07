HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Tạm giữ 9 kẻ cầm đầu vụ hơn 300 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở An Giang

DUY NHÂN - TUỆ AN

(NLĐO)- Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, phối hợp với công an các địa phương truy tìm số học viên cai nghiện còn lại đang lẩn trốn

Công an tỉnh An Giang cho biết tính đến 8 giờ ngày 7-10, 292 trong số 314 học viên phá rào trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy đã bị bắt.

Trong đó, 9 đối tượng cầm đầu có hành vi gây rối trật tự công cộng bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Diễn biến mới vụ 300 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện An Giang - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bắt giữ nhóm học viên bỏ trốn đưa về cơ sở cai nghiện

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục rà soát, xác minh, tuần tra, chốt chặn, kiểm soát người và phương tiện, đồng thời phối hợp với công an các tỉnh, thành để truy tìm số học viên đang lẩn trốn; đồng thời vận động người dân không bao che, chứa chấp...

Như Người Lao Động đã thông tin, vào ngày 5-10, một số học viên Cơ sở Cai nghiện ma túy số 2 (xã Mỹ Thuận, tỉnh An Giang) đã kích động hàng trăm học viên chống đối lực lượng chức năng, phá rào bỏ trốn khỏi cơ sở.

Ngay sau đó, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo huy động tối đa lực lượng, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức truy tìm, vận động số học viên bỏ trốn quay lại cơ sở cai nghiện.

Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn

Công an 102 xã, phường ở An Giang truy bắt nhiều học viên cai nghiện bỏ trốn

(NLĐO) - Công an 102 xã, phường, đặc khu ở An Giang khẩn trương truy bắt số học viên bỏ trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy

An Giang và Đồng Tháp bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã

(NLĐO) - Ba đối tượng bị công an 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp truy nã vì đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi thực hiện hành vi phạm tội

Gen Z ở An Giang mang hàng trăm tỉ đồng qua Campuchia làm chuyện bất ngờ

(NLĐO) - Xuất thân là một thanh niên buôn cá qua biên giới, Nguyễn Minh Trí trở thành người giữ vai trò tổ chức của một đường dây xuyên biên giới.

ma túy An Giang gây rối trật tự công cộng trung tam cai nghiện Kiên Hảo
