Tâm trạng xuống dốc: Hãy thử những món ăn, uống này

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tâm trạng xuống dốc: Hãy thử những món ăn, uống này

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà khoa học Anh khẳng định bạn thực sự có thể "chữa lành" tâm trạng bằng một số món ăn.

Viết trên tạp chí Nutrition Reviews, nhóm nghiên cứu từ Đại học Reading (Anh) đã đánh giá cách mà flavonoid trong các món ăn, thức uống hàng ngày tác động đến tinh thần của chúng ta.

Theo nhóm tác giả, gánh nặng sức khỏe tâm thần đã có phần gia tăng kể từ giai đoạn căng thẳng của đại dịch COVID-19, bao gồm các vấn đề nổi cộm như rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu.

Vì vậy, họ đã tổng hợp 38 bộ dữ liệu để đánh giá tác động của thực phẩm giàu flavonoid lên sức khỏe tinh thần của gần 2.000 người.

Tâm trạng xuống dốc: Hãy thử những món ăn, uống này - Ảnh 1.

Các món ăn, thức uống giàu flavonoid mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tinh thần - Minh họa AI: Thu Anh

Flavonoid là một nhóm các hợp chất hoạt tính sinh học, từ lâu đã được biết đến với các lợi ích lên sức khỏe, đặc biệt là tim mạch.

Flavonoid gồm nhiều nhóm nhỏ như anthocyanin (có nhiều trong việt quất, nho, dâu, cherry...), flavanone (trái cây họ cam quýt), flavonol (hành tây, cải xoăn, trà xanh), flavan-3-ol/catechin (ca cao, trà)...

Trong nghiên cứu này, các tác giả chỉ ra rằng mỗi nhóm nhỏ Flavonoid lại mang đến những tác động tích cực khác nhau về tinh thần, nhưng nói chung là tích cực.

Ví dụ quả mọng giàu anthocyanin sẽ là liều thuốc tâm trạng tốt nhất cho trẻ em và người trẻ, mang lại sự bình tĩnh.

Trong khi đó, nếu muốn trấn áp cảm giác căng thẳng, lo âu, những cảm xúc tiêu cực... thì một tách ca cao hoặc vài miếng chocolate đen là hữu ích nhất.

Lợi ích của chúng có vẻ khiêm tốn trước những vấn đề tinh thần cấp tính, nhưng mạnh mẽ hơn nếu được áp dụng lâu dài.

Vì vậy, nhóm tác giả khuyên rằng bạn nên bắt đầu việc bổ sung thường xuyên các món ăn, thức uống giàu flavonoid bất cứ khi nào nếu cảm thấy cuộc sống của mình nhiều căng thẳng. Ví dụ thêm vào khẩu phần hàng ngày một ly ca cao sẽ giúp bạn vượt qua thời gian căng thẳng về tinh thần nhẹ nhàng hơn.


Tin liên quan

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê

Nguy cơ đột quỵ gấp 5 lần do vấn đề này, hãy uống 1 ly cà phê

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Mỹ, Úc và Canada đã "đảo ngược" một quan niệm sai lầm về cà phê.

Tiết lộ chế độ ăn tốt nhất cho "chuyện ấy"

(NLĐO) - Một chế độ ăn đang được ca ngợi là tốt cho tim mạch, chuyển hóa có thể cũng là liều thuốc tốt cho chức năng sàn chậu và "chuyện ấy".

Tác dụng "khó tin" của món ăn làm từ loại đậu phổ biến ở Việt Nam

(NLĐO) - Thành phần làm nên nhiều món ăn quen thuộc ở châu Á và Việt Nam có thể giúp cải thiện trí nhớ hữu hiệu.

trà xanh món ăn flavonoid ca cao Thức uống
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo