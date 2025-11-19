Tâm trạng xuống dốc: Hãy thử những món ăn, uống này

Viết trên tạp chí Nutrition Reviews, nhóm nghiên cứu từ Đại học Reading (Anh) đã đánh giá cách mà flavonoid trong các món ăn, thức uống hàng ngày tác động đến tinh thần của chúng ta.

Theo nhóm tác giả, gánh nặng sức khỏe tâm thần đã có phần gia tăng kể từ giai đoạn căng thẳng của đại dịch COVID-19, bao gồm các vấn đề nổi cộm như rối loạn trầm cảm và rối loạn lo âu.

Vì vậy, họ đã tổng hợp 38 bộ dữ liệu để đánh giá tác động của thực phẩm giàu flavonoid lên sức khỏe tinh thần của gần 2.000 người.

Các món ăn, thức uống giàu flavonoid mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe tinh thần - Minh họa AI: Thu Anh

Flavonoid là một nhóm các hợp chất hoạt tính sinh học, từ lâu đã được biết đến với các lợi ích lên sức khỏe, đặc biệt là tim mạch.

Flavonoid gồm nhiều nhóm nhỏ như anthocyanin (có nhiều trong việt quất, nho, dâu, cherry...), flavanone (trái cây họ cam quýt), flavonol (hành tây, cải xoăn, trà xanh), flavan-3-ol/catechin (ca cao, trà)...

Trong nghiên cứu này, các tác giả chỉ ra rằng mỗi nhóm nhỏ Flavonoid lại mang đến những tác động tích cực khác nhau về tinh thần, nhưng nói chung là tích cực.

Ví dụ quả mọng giàu anthocyanin sẽ là liều thuốc tâm trạng tốt nhất cho trẻ em và người trẻ, mang lại sự bình tĩnh.

Trong khi đó, nếu muốn trấn áp cảm giác căng thẳng, lo âu, những cảm xúc tiêu cực... thì một tách ca cao hoặc vài miếng chocolate đen là hữu ích nhất.

Lợi ích của chúng có vẻ khiêm tốn trước những vấn đề tinh thần cấp tính, nhưng mạnh mẽ hơn nếu được áp dụng lâu dài.

Vì vậy, nhóm tác giả khuyên rằng bạn nên bắt đầu việc bổ sung thường xuyên các món ăn, thức uống giàu flavonoid bất cứ khi nào nếu cảm thấy cuộc sống của mình nhiều căng thẳng. Ví dụ thêm vào khẩu phần hàng ngày một ly ca cao sẽ giúp bạn vượt qua thời gian căng thẳng về tinh thần nhẹ nhàng hơn.



