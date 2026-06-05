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Giải trí

Lý do gì khiến "nhất phẩm làng mẫu" Thanh Hằng phải ngồi bệt vỉa hè, khóc nghẹn dưới mưa tầm tã

Thùy Trang

(NLĐO) - 4 xe bồn dội nước xối xả vào người lúc 4 giờ sáng, Thanh Hằng khóc ròng nửa tiếng chưa thể thoát vai.

Thanh Hằng ngồi bệt trên vỉa hè, khóc nức nở dưới mưa tầm tã lúc 4 giờ sáng

Lý do gì khiến "nhất phẩm làng mẫu" Thanh Hằng phải ngồi bệt vỉa hè, khóc nghẹn dưới mưa tầm tã lúc rạng sáng? - Ảnh 1.

Thanh Hằng ngồi bệt trên vỉa hè, khóc nức nở dưới mưa tầm tã lúc 4 giờ sáng

Mới đây, siêu mẫu - diễn viên Thanh Hằng vừa khiến cõi mạng một phen "dậy sóng" khi tung ra đoạn video hậu trường hé lộ một cảnh quay trong dự án điện ảnh "Mesdames Thanh Sắc". Ngay lập tức, khoảnh khắc này đã gây chú ý rần rần và nhận về lượt tương tác "khủng" trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Đó chính là phân cảnh nhân vật Cầm Thanh do Thanh Hằng thủ vai ngồi bệt trên vỉa hè, khóc nức nở dưới cơn mưa tầm tã.

Phân đoạn này đã từng xuất hiện trong đoạn teaser được nhà sản xuất tung ra. Dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua, nó đã khiến nhiều khán giả không khỏi thương cảm, xót xa xen lẫn sự tò mò, suy đoán về số phận của nhân vật Cầm Thanh trong phim.

Trong video hậu trường, khán giả có thể thấy rõ sau khi dồn hết tâm can diễn xong phân đoạn đỉnh điểm này và đạo diễn đã hô "cắt", Thanh Hằng vẫn bị chìm trong dòng cảm xúc quá lớn và chưa thể thoát vai ngay lập tức. Nữ diễn viên đứng giữa set quay khóc nức nở, khiến các thành viên trong ê-kíp phải ôm chặt và nhẹ nhàng vỗ về để giúp cô lấy lại bình tĩnh.

Lý do gì khiến "nhất phẩm làng mẫu" Thanh Hằng phải ngồi bệt vỉa hè, khóc nghẹn dưới mưa tầm tã lúc rạng sáng? - Ảnh 2.

Cảnh này của Thanh Hằng khiến khán giả nhìn mà rơi nước mắt

Để có được vài phút xuất thần trên phim là cả một quá trình chuẩn bị tâm lý cực kỳ nghiêm túc của Thanh Hằng. Trong suốt quá trình quay phim, nữ diễn viên thường ngồi lặng lẽ một mình ở một góc trên phim trường để tự "gặm nhấm" và lấy cảm xúc cho nhân vật. Thấu hiểu được sự tập trung cao độ đó, cả ê-kíp gần như giữ một bầu không khí im lặng tuyệt đối, không một ai lại gần hay làm phiền để nữ diễn viên có thể giữ trọn vẹn mạch cảm xúc tâm lý nặng nề của Cầm Thanh.

Trước khi bước vào phân đoạn bùng nổ này, Thanh Hằng trải qua một ngày dài trên phim trường để hoàn thành nhiều phân cảnh khác nên đã thấm mệt. Tuy nhiên, ý thức được đây là một trong những cảnh quay "đinh" quyết định chiều sâu của bộ phim, cô vẫn xuất hiện với nguồn năng lượng tràn đầy, dồn 100% tâm huyết và sự chuyên nghiệp của mình vào set quay.

Thanh Hằng kể chuyện thoát vai

Lý do gì khiến "nhất phẩm làng mẫu" Thanh Hằng phải ngồi bệt vỉa hè, khóc nghẹn dưới mưa tầm tã lúc rạng sáng? - Ảnh 3.

Thanh Hằng vất vả thoát vai

"Trận chiến" thực sự của cả đoàn phim bắt đầu từ 12 giờ đêm và kéo dài ròng rã đến tận khoảng 4 giờ sáng. Để chuẩn bị cho bối cảnh hoành tráng và chân thật này, ê-kíp đã phải làm việc cật lực suốt vài giờ đồng hồ trước đó. Khi chính thức đến lượt Thanh Hằng bước vào set quay thì trời đã dần về sáng, nhiệt độ ngoài trời tại bối cảnh sụt giảm mạnh, chỉ còn khoảng 20-22 độ C.

Để tạo nên một cơn mưa tầm tã đạt hiệu ứng điện ảnh đỉnh cao, nhà sản xuất đã phải huy động tới 4 chiếc xe bồn chuyên dụng để làm mưa nhân tạo. Khi máy chạy, nước từ bốn phía bắt đầu đổ dồn trực tiếp về phía Thanh Hằng với lực nước phun ra cực mạnh và xối xả không khác gì một cơn bão thực sự.

Thanh Hằng nhớ lại: "Tôi rất lạnh, lạnh từ trong ra ngoài. Dù rất sợ nhưng tôi nhớ lời đạo diễn là phải tập trung diễn cái gì, diễn ra sao nên đã vượt qua cảm giác sợ hãi lẫn sự lạnh lẽo để làm cho thật tốt. Khi đạo diễn hô cắt là tôi khóc không ngừng suốt nửa tiếng vì cảm thương cho cuộc đời của Cầm Thanh".

Ngay sau khi Thanh Hằng hoàn thành cảnh quay, ê-kíp đã chuẩn bị sẵn nước xông ngay tại chỗ để cô kịp thời sưởi ấm cơ thể và bảo vệ sức khỏe.

Chính vì đã dồn hết sức lực, tâm huyết và nước mắt cho cảnh diễn này nói riêng và toàn bộ cảnh diễn trong "Mesdames Thanh Sắc" nói chung, Thanh Hằng luôn cảm thấy xúc động mỗi khi có dịp xem lại thành quả. Sự đồng điệu giữa diễn viên và nhân vật lớn đến mức, mỗi lần ngồi trước màn hình xem lại các bản nháp của phim, cứ đến đúng phân đoạn này và một số phân đoạn khác là cô lại không kìm được nước mắt.

Sự lăn xả hết mình của Thanh Hằng một lần nữa khẳng định đẳng cấp và cái tâm làm nghề đáng trân trọng của cô, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả một vai diễn Cầm Thanh bùng nổ cảm xúc khi bộ phim chính thức ra mắt vào 19-6.

"Mesdames Thanh Sắc" là một bộ phim điện ảnh của nhà sản xuất Live On, nhà sản xuất Phạm Thanh Hằng, Nhà phát hành CJ HK Entertainment. Được đầu tư mạnh về sản xuất từ xây dựng bối cảnh Sài Gòn xưa xa hoa, phục trang lộng lẫy, âm nhạc bắt tai và dàn diễn viên thực lực, "Mesdames Thanh Sắc" xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc đối đầu căng thẳng vì người đàn ông (Lương Thế Thành) dẫn đến những sự kiện gây rúng động.


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Thanh Hằng vai diễn của Thanh Hằng Thanh Hằng khóc nức nở Madame Thanh Sắc
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