Giải trí

Sony Music rót vốn: Bệ phóng triệu đô cho dàn idol Tân binh toàn năng

Thùy Trang

(NLĐO) - Sony Music Entertainment chính thức tham gia vào ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam thông qua khoản đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái YeaH1.

YeaH1 xuất khẩu âm nhạc theo quy chuẩn toàn cầu

Sony Music rót vốn: Bệ phóng quốc tế triệu đô cho dàn idol Tân binh toàn năng - Ảnh 1.

Tiết mục biểu diễn của Tân binh toàn năng

Thương vụ này nhằm thiết lập tiêu chuẩn toàn cầu cho việc xuất khẩu âm nhạc Việt Nam ra thế giới. Sản phẩm hợp tác đầu tiên chính là chiến lược đưa dàn idol quốc dân "Tân Binh Toàn Năng" ra thị trường quốc tế.

Theo đó, dự kiến Sony Music Entertainment HK sẽ sở hữu 49% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần 1Label. Sau khi hoàn tất giao dịch, Công ty Cổ phần 1Label và Công ty Cổ phần 1Talents không còn là công ty con mà trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn YeaH1.

Trong hệ sinh thái YeaH1, 1Label là đơn vị sở hữu, sản xuất và phát hành âm nhạc, còn 1Talents đảm nhận vai trò quản lý nghệ sĩ. Cả 2 đơn vị này đóng vai trò then chốt trong việc tối ưu hóa giá trị thương mại từ hoạt động sản xuất nội dung và phát triển tài năng.

Sony Music rót vốn: Bệ phóng quốc tế triệu đô cho dàn idol Tân binh toàn năng - Ảnh 2.

Tiết mục Dance _Bass Âm_ thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa truyền thống và hiện đại

Sony Music Entertainment HK là một thành viên của Tập đoàn Sony Music Entertainment - một trong nhóm "Big Three" (3 doanh nghiệp lớn nhất) thống trị ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu. Sony Music Entertainment đã đóng vai trò tiên phong trong lịch sử âm nhạc, từ việc thành lập hãng thu âm đầu tiên trên thế giới đến việc phát minh ra đĩa than phẳng.

Trong quá trình phát triển của mình, những nhà sáng tạo của Sony Music Entertainment đã định hình nên các phong trào, văn hóa, cộng đồng, tạo ra những cột mốc quan trọng trong lịch sử âm nhạc thế giới. Sony Music Entertainment đã nuôi dưỡng nhiều nghệ sĩ mang tính biểu tượng nhất của âm nhạc và sản xuất ra những bản thu có tầm ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại.

Việc 1Label nhận vốn đầu tư từ Sony Music Entertainment HK không chỉ mang ý nghĩa về tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế trong lĩnh vực giải trí trong nước tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ sản xuất âm nhạc và quản lý nghệ sĩ chuẩn quốc tế cùng mạng lưới phân phối toàn cầu.

"Đường băng quốc tế" cho Tân binh toàn năng

Sony Music rót vốn: Bệ phóng quốc tế triệu đô cho dàn idol Tân binh toàn năng - Ảnh 3.

Tiết mục Dance _Bass Âm_ thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa truyền thống và hiện đại

Dự án Tân binh toàn năng áp dụng mô hình đào tạo khắc khe theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thực tập sinh chịu sự dẫn dắt trực tiếp của đội ngũ chuyên gia hàng đầu Hàn Quốc, rèn luyện toàn diện kỹ năng chuyên môn như thanh nhạc, vũ đạo, sáng tác cùng các yếu tố nền tảng về tư duy nghệ thuật, ứng xử và đạo đức làm nghề. Sự tham gia của Sony Music Entertainment HK cung cấp cho các nghệ sĩ tương lai này một "đường băng quốc tế" để cất cánh, đảm bảo đầu ra vững chắc và cơ hội tiếp cận khán giả toàn cầu ngay từ sản phẩm đầu tay.

Sự tham gia của Sony Music mở ra cánh cửa tiếp cận với guồng quay hiện đại của thế giới cho Tân binh toàn năng- nhóm nghệ sĩ thế hệ mới được đào tạo theo chuẩn quốc tế.Đến nay, sau 10 tập phát sóng trên VTV3, Tân binh toàn năng ghi nhận sự quan tâm lớn từ công chúng, đặc biệt là giới trẻ, liên tục nằm trong top đầu chủ đề được khán giả quan tâm.

Sony Music rót vốn: Bệ phóng quốc tế triệu đô cho dàn idol Tân binh toàn năng - Ảnh 4.

Sân khấu Take a shot

Một trong những lý do lan tỏa độ hot của Tân binh toàn năng là nhờ chất lượng thực tập sinh vượt trội và quy trình đào tạo khác biệt hoàn toàn so với các chương trình tìm kiếm tài năng trước đây. Sự đón nhận từ khán giả kết hợp với bệ phóng từ Sony Music đã củng cố niềm tin vào sự thành công của một thế hệ nghệ sĩ Việt Nam mới, sẵn sàng hội nhập sòng phẳng vào dòng chảy văn hóa đại chúng thế giới.

Tin liên quan

Tân binh genZ có profile "khủng" CHLOÉ

Tân binh genZ có profile "khủng" CHLOÉ

(NLĐO)- Tân binh CHLOÉ theo học trường âm nhạc danh tiếng Berklee, tung MV kết hợp với producer mát tay Pixel Neko.

Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại

(NLĐO) - Từng sở hữu nhiều hit lớn, nổi bật với bản hit quốc dân "Thu cuối", Hằng BingBoong từng là cái tên được kỳ vọng.

Làn sóng xanh lần thứ 28 khởi động

(NLĐO) - Làn sóng xanh lần thứ 28 chính thức khởi động bình chọn, lan tỏa niềm tự hào "Con rồng cháu tiên".

Sony Music Tân binh toàn năng nhóm Tân binh toàn năng Tân binh toàn năng được rót vốn
