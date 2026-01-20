Tặng 2.000 vé "Chuyến xe mùa Xuân" cho công nhân - lao động về quê đón Tết

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Tặng 2.000 vé "Chuyến xe mùa Xuân" cho công nhân - lao động về quê đón Tết

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO) - Chương trình ưu tiên cho người lao động 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ

Ngày 20-1, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM và LĐLĐ thành phố triển khai chương trình "Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026".

 Chương trình tặng 2.000 vé xe miễn phí và 2.000 phần quà Tết dành tặng công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 tuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Trung từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa.

"Chuyến xe mùa Xuân" tặng 2.000 vé xe cho công nhân, lao động về quê đón Tết - Ảnh 1.

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" tặng 2.000 vé về quê cho công nhân khó khăn

Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đặc biệt ưu tiên cho người 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

"Chuyến xe mùa Xuân" tặng 2.000 vé xe cho công nhân, lao động về quê đón Tết - Ảnh 2.

Chương trình đặc biệt ưu tiên công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ

Chuyến xe khởi hành vào ngày 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp Âm lịch) và địa điểm khởi hành Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (Đường NA7, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa), Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, Phường Vũng Tàu).

Thời gian đăng ký xét duyệt: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-1-2026.

Cách thức đăng ký nhận vé "Chuyến xe mùa Xuân"

Cách thức đăng ký: Người tham gia đăng ký trực tuyến tại website www.chuyenxemuaxuan.vn hoặc Fanpage Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM.

*Bước 1: Truy cập website chuyenxemuaxuan.vn, đường link đăng ký tại Fanpage Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố hoặc tải mẫu xác nhận hoàn cảnh và thành tích (theo mẫu https://byvn.net/AK1g). Ghi đầy đủ thông tin và có xác nhận của công ty hoặc đoàn thể (Công đoàn & Đoàn thanh niên) (chỉ người đăng ký thực hiện, người đi kèm không cần thực hiện).

*Bước 2: Chụp ảnh để đăng ký hồ sơ gồm:

- Ảnh chụp 2 mặt CCCD

- Ảnh chụp giấy xác nhận hoàn cảnh và thành tích

- Ảnh chụp bao gồm cả CCCD hoặc giấy khai sinh của người đi kèm

*Bước 3: Truy cập website chuyenxemuaxuan.vn để nộp hồ sơ:

- Người đăng ký điền đầy đủ thông tin các trường theo yêu cầu của hệ thống kèm số lượng và thông tin người đi kèm.

- Đính kèm hình ảnh đã chụp.

- Gửi và chờ kết quả xét duyệt từ BTC.

Ngoài ra, để được hỗ trợ thông tin và đăng ký có thể đến: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố: phường Linh Xuân: Đường số 13, KCX Linh Trung 1, phường Linh Xuân; phường Tân Thuận: Khu lưu trú công nhân Sadeco, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận; phường Tân Thới Hiệp: số 51, đường Hiệp Thành 25(HT25), phường Tân Thới Hiệp; xã Tân Nhựt: Khu dân cư Tân Tạo mở rộng, Đường số 4, ấp 12, xã Tân Nhựt; Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (Đường NA7, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa); Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu).

* Lưu ý: Khi đến mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, Giấy xác nhận hoàn cảnh và thành tích (theo mẫu https://byvn.net/AK1g).

Tin liên quan

"Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" Tết 2026 mở cổng chờ quyên góp

"Chuyến xe mùa Xuân - Giúp nhau về nhà" Tết 2026 mở cổng chờ quyên góp

(NLĐO) - "Chuyến xe mùa Xuân 2026" đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng quyên góp, qua đó hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa người lao động về quê đón Tết Nguyên đán 2026

Khởi động chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - "Chuyến xe mùa Xuân" Tết Bính Ngọ 2026 đặt mục tiêu tiếp nhận 1,2 tỉ đồng, hỗ trợ hơn 800 vé xe đưa đoàn viên, lao động khó khăn về quê đón Tết.

Giọt nước mắt hạnh phúc trên “Chuyến xe mùa Xuân”

(NLĐO) - Xúc động khi được tặng vé xe và quà để về quê đón Tết cùng gia đình, nhiều công nhân, người lao động không kiềm được nước mắt

người lao động hoàn cảnh khó khăn lao động tự do về quê đón Tết chuyến xe mùa xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo