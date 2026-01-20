Tặng 2.000 vé "Chuyến xe mùa Xuân" cho công nhân - lao động về quê đón Tết

Ngày 20-1, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM và LĐLĐ thành phố triển khai chương trình "Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026".
Chương trình tặng 2.000 vé xe miễn phí và 2.000 phần quà Tết dành tặng công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 tuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Trung từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa.
Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình đặc biệt ưu tiên cho người 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chuyến xe khởi hành vào ngày 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp Âm lịch) và địa điểm khởi hành Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (Đường NA7, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa), Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, Phường Vũng Tàu).
Thời gian đăng ký xét duyệt: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-1-2026.
Cách thức đăng ký nhận vé "Chuyến xe mùa Xuân"
Cách thức đăng ký: Người tham gia đăng ký trực tuyến tại website www.chuyenxemuaxuan.vn hoặc Fanpage Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TP HCM.
*Bước 1: Truy cập website chuyenxemuaxuan.vn, đường link đăng ký tại Fanpage Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân thành phố hoặc tải mẫu xác nhận hoàn cảnh và thành tích (theo mẫu https://byvn.net/AK1g). Ghi đầy đủ thông tin và có xác nhận của công ty hoặc đoàn thể (Công đoàn & Đoàn thanh niên) (chỉ người đăng ký thực hiện, người đi kèm không cần thực hiện).
*Bước 2: Chụp ảnh để đăng ký hồ sơ gồm:
- Ảnh chụp 2 mặt CCCD
- Ảnh chụp giấy xác nhận hoàn cảnh và thành tích
- Ảnh chụp bao gồm cả CCCD hoặc giấy khai sinh của người đi kèm
*Bước 3: Truy cập website chuyenxemuaxuan.vn để nộp hồ sơ:
- Người đăng ký điền đầy đủ thông tin các trường theo yêu cầu của hệ thống kèm số lượng và thông tin người đi kèm.
- Đính kèm hình ảnh đã chụp.
- Gửi và chờ kết quả xét duyệt từ BTC.
Ngoài ra, để được hỗ trợ thông tin và đăng ký có thể đến: Văn phòng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố: phường Linh Xuân: Đường số 13, KCX Linh Trung 1, phường Linh Xuân; phường Tân Thuận: Khu lưu trú công nhân Sadeco, đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận; phường Tân Thới Hiệp: số 51, đường Hiệp Thành 25(HT25), phường Tân Thới Hiệp; xã Tân Nhựt: Khu dân cư Tân Tạo mở rộng, Đường số 4, ấp 12, xã Tân Nhựt; Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (Đường NA7, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa); Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, phường Vũng Tàu).
* Lưu ý: Khi đến mang theo Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh, Giấy xác nhận hoàn cảnh và thành tích (theo mẫu https://byvn.net/AK1g).
