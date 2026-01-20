Tặng 2.000 vé "Chuyến xe mùa Xuân" cho công nhân - lao động về quê đón Tết

Ngày 20-1, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân TPHCM và LĐLĐ thành phố triển khai chương trình "Chuyến xe mùa xuân – Đưa công nhân về quê đón Tết Bính Ngọ năm 2026".

Chương trình tặng 2.000 vé xe miễn phí và 2.000 phần quà Tết dành tặng công nhân - lao động có hoàn cảnh khó khăn trên 14 tuyến xe về các tỉnh khu vực Tây Nguyên và miền Trung từ Đắk Lắk đến Thanh Hóa.

Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" tặng 2.000 vé về quê cho công nhân khó khăn

Đối tượng tham gia: Công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động đang làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình đặc biệt ưu tiên cho người 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; các trường hợp thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chương trình đặc biệt ưu tiên công chức, viên chức, thanh niên công nhân, người lao động 2 năm liền chưa có điều kiện về quê đón Tết hoặc gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ

Chuyến xe khởi hành vào ngày 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp Âm lịch) và địa điểm khởi hành Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân và Lao động trẻ Bình Dương (Đường NA7, KCN Mỹ Phước 3, phường Chánh Phú Hòa), Nhà Văn hóa Thanh niên Bà Rịa - Vũng Tàu (160 đường Hạ Long, Phường Vũng Tàu).

Thời gian đăng ký xét duyệt: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25-1-2026.