Tết ấm cho công nhân

Nhằm tạo thêm sân chơi giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng trong nhà máy, đồng thời hỗ trợ vật chất để công nhân (CN) - lao động có hoàn cảnh khó khăn an tâm đón Tết, Báo Người Lao Động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng (TP HCM) và Công ty Big Vision Network tổ chức chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" kết hợp "Tết sum vầy". Chương trình do Shopee Việt Nam tài trợ, triển khai với phương châm "Không ai bị bỏ lại phía sau".

"Không ai bị bỏ lại phía sau"

Ngày 18-1, tại xã Bàu Bàng, chương trình "Công xưởng hạnh phúc" được tổ chức song song với chuỗi hoạt động "Tết sum vầy", thu hút đông đảo CN - lao động địa phương. Ngoài việc tham gia các hoạt động vui chơi, bốc thăm trúng thưởng, người tham gia còn được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực dịp Tết.

Ban Tổ chức trao các giải thưởng cho đội chơi

Ông Nguyễn Tấn Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bàu Bàng, cho biết chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. "Đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần để CN - lao động có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đón Tết, đúng với tinh thần "Không ai bị bỏ lại phía sau"" - ông Nam nhấn mạnh.

Chương trình được tổ chức trong không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2). Tại đây, Ban Tổ chức đã trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, hỗ trợ các trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, đồng thời tặng 20 phần quà Tết cho CN - lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, hàng loạt gian hàng phúc lợi, gian hàng giảm giá, cắt tóc miễn phí, tư vấn sức khỏe, tư vấn pháp luật… được bố trí xuyên suốt trong ngày, tạo điều kiện để CN - lao động mua sắm Tết với chi phí phù hợp. Nhiều doanh nghiệp (DN) cũng tham gia tuyển dụng trực tiếp, giới thiệu hàng ngàn vị trí việc làm, mở thêm cơ hội cho người lao động (NLĐ).

Có mặt tại chương trình, chị Phan Thị Thường (38 tuổi, quê Hà Tĩnh), CN Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Zongtong, rất vui khi nhận phần quà Tết. "Xa quê lập nghiệp, đời sống còn nhiều khó khăn, nên sự quan tâm của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến xuân về khiến tôi rất ấm lòng, cảm thấy được sẻ chia nơi đất khách" - chị Thường bộc bạch.

Vui chơi còn được quà

Khởi động từ ngày 22-11-2025 tại Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, đến nay chương trình "Tăng thu nhập cùng Shopee - Công xưởng hạnh phúc" đã được tổ chức tại 8 DN trên địa bàn TP HCM (tỉnh Bình Dương cũ). Mỗi điểm đến đều thu hút đông đảo CN tham gia với nhiều hoạt động sôi nổi, liên tục.

Nổi bật là các gameshow thi đấu giữa CN các phân xưởng, chuyền sản xuất với những trò chơi vận động vui nhộn, hấp dẫn, tạo không khí hào hứng, gắn kết. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 23 triệu đồng, góp phần tiếp thêm động lực, mang lại niềm vui thiết thực cho NLĐ.

Song song đó, với sự đồng hành của Shopee Việt Nam và các nhãn hàng, chương trình còn tổ chức bốc thăm may mắn với nhiều phần quà giá trị như voucher mua sắm trên Shopee trị giá 500.000 đồng. Đặc biệt, mỗi chương trình đều có 2 giải đặc biệt gồm 1 nhẫn vàng SJC (5 phân) và 1 voucher máy lạnh trị giá 10 triệu đồng, được CN mong đợi.

Tham gia chương trình, anh Hoàng Duy Vũ, CN bộ phận QC Công ty TNHH Paihong Việt Nam, cho biết rất phấn khởi khi được hòa mình vào không khí sôi động. "Sau những giờ làm việc căng thẳng, được vui chơi, cười đùa cùng đồng nghiệp là điều rất ý nghĩa, giúp chúng tôi giải tỏa áp lực, tái tạo năng lượng để tiếp tục làm việc" - anh Vũ nói.

Ấn tượng bởi quy mô và số lượng giải thưởng của chương trình, anh Hồ Văn Sơn, CN bộ phận B-16G Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam, bày tỏ: "Hầu như ai tham gia cũng có quà mang về. Đây là chương trình rất hay, mang lại niềm vui thực sự cho CN".

Từ góc độ DN, bà Vũ Thị Thanh Huyền, Giám đốc Nhân sự - Hành chính Công ty TNHH Điện tử TCL, đánh giá cao ý nghĩa nhân văn của chương trình. Theo bà Huyền, dù thời điểm cuối năm nhà máy phải tăng ca để kịp tiến độ đơn hàng, DN vẫn chủ động sắp xếp thời gian để NLĐ tham gia các hoạt động vui chơi. Đây là cách chăm lo đời sống tinh thần, giúp CN thêm gắn bó với DN".

Thưởng Tết trên 90 tỉ đồng Ông Lưu Thế Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Chủ tịch Công đoàn xã Bàu Bàng - cho biết toàn xã hiện có khoảng 25.000 CN - lao động. Dịp Tết 2026, các cấp Công đoàn đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm lo cho đoàn viên - lao động với tổng kinh phí dự kiến trên 12 tỉ đồng. Cụ thể, Công đoàn sẽ trao khoảng 3.000 phần quà Tết (1 triệu đồng/phần); 150 phần quà (500.000 đồng/phần) thông qua hình thức mua hàng trực tuyến; hỗ trợ 100 vé tàu, xe, máy bay cho CN về quê đón Tết. Thống kê cho thấy khoảng 90% - 95% CN - lao động trên địa bàn được thụ hưởng chính sách chăm lo Tết từ Công đoàn cơ sở và DN. Hầu hết DN cơ bản đã hoàn thành chi trả lương tháng 1-2026 và đa số đều có thưởng cuối năm. Tổng số tiền thưởng Tết trên 90 tỉ đồng. Tết 2026, dự kiến có gần 4.000 CN xa quê ở lại Bàu Bàng đón Tết. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đã và đang được Công đoàn xã cùng Công đoàn cơ sở tổ chức, góp phần giúp NLĐ đón một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.



