Tăng cường gắn kết du lịch - văn hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tăng cường gắn kết du lịch - văn hóa

YẾN ANH

Du lịch là kênh quảng bá và phát triển hiệu quả nhất cho các lĩnh vực công nghiệp văn hóa

Hội thảo khoa học quốc tế "Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" đã được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức ngày 30-10 tại Ninh Bình.

Tiềm năng chưa được khai phá đúng mức

GS-TS Đào Mạnh Hùng, Chủ tịch Liên Chi hội Đào tạo du lịch - Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho rằng công nghiệp văn hóa giúp tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, địa phương; tạo ra sự khác biệt và tăng khả năng cạnh tranh cho các điểm đến.

Trong khi đó, du lịch là kênh quảng bá và phát triển công nghiệp văn hóa, đưa công nghiệp văn hóa đến với du khách trong và ngoài nước, mở rộng thị trường tiêu thụ và tăng doanh thu cho các lĩnh vực liên quan. Du lịch còn thúc đẩy việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực cho sự sáng tạo và phát triển của các lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

TIN LIÊN QUAN

GS-TS Đào Mạnh Hùng nhìn nhận dù có nhiều tài nguyên, nhiều tiềm năng song điểm xuất phát để xây dựng ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam không cao. Chúng ta có thể dễ nhìn nhận thấy các vấn đề bất cập, như nền tảng dữ liệu còn mỏng; năng lực, kỹ năng, trình độ chuyên môn của nguồn nhân lực còn ở mức độ thấp; cơ sở hạ tầng chưa phát triển tương xứng (thế hiện rõ trong lĩnh vực sản xuất phim); thiếu chuyên gia và các phương tiện kết nối - cập nhật nói chung; tình trạng vi phạm bản quyền còn phổ biến...

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh du lịch, nhất là du lịch văn hóa, ngày càng được khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, tạo việc làm và giữ gìn bản sắc dân tộc. Sự kết hợp giữa công nghiệp văn hóa và du lịch bền vững chính là bước đi tất yếu để hình thành chuỗi giá trị mới, góp phần phát triển kinh tế tri thức, tăng trưởng xanh và bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam.

PGS-TS Phạm Trung Lương, Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đào tạo Du lịch, cho rằng Việt Nam được biết đến không chỉ là nơi có bờ biển dài, khí hậu ấm áp quanh năm với nhiều cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn và hàng trăm khu bảo tồn thiên nhiên. Việt Nam còn là đất nước có bề dày lịch sử hàng ngàn năm; là nơi sinh sống của cộng đồng 54 dân tộc, với hàng ngàn di tích lịch sử - văn hóa kết tinh của nền văn hóa giàu bản sắc.

Tuy nhiên, thời gian qua, du lịch văn hóa ở Việt Nam phát triển chưa tương xứng với vị thế, chưa thu hút được các bên liên quan, nhất là các lĩnh vực như nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thời trang...

Tăng cường gắn kết du lịch - văn hóa - Ảnh 1.

Hội thảo khoa học quốc tế “Công nghiệp văn hóa với phát triển du lịch bền vững tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” tổ chức ngày 30-10 ở Ninh Bình. (Ảnh: PHÚ LÊ)

Phát triển "chuỗi giá trị du lịch văn hóa"

Đến từ Học viện Công nghiệp văn hóa - ĐH Quốc gia Gyeongkuk (Hàn Quốc), GS Kim Si Bum, thành viên Chương trình Phát triển bền vững và sáng tạo nông thôn của UNESCO (trạm Hàn Quốc), nhận định việc kết hợp phát triển văn hóa và du lịch rất quan trọng, song vẫn có sự khác biệt giữa thành phố văn hóa và thành phố du lịch.

Theo GS Kim, văn hóa thể hiện bản sắc của người dân địa phương. Mục đích của du lịch là thu hút du khách từ nơi khác đến trải nghiệm những giá trị văn hóa mà họ không thể trải nghiệm tại nơi họ ở. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để kết hợp phát triển văn hóa và du lịch mà không để ảnh hưởng đến giá trị văn hóa của địa phương.

GS Đào Mạnh Hùng nhìn nhận để công nghiệp văn hóa phát triển trong kỷ nguyên mới, Việt Nam cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng văn hóa hiện đại. Các trung tâm văn hóa đa năng, nhà hát, rạp chiếu phim và không gian sáng tạo đạt chuẩn quốc tế cần được xây dựng ở cả các đô thị lớn và địa phương.

PGS-TS Phạm Trung Lương nhận xét có nhiều cách tiếp cận để phát huy tiềm năng và lợi thế về văn hóa. Một trong những cách tiếp cận hiệu quả là phát triển "chuỗi giá trị du lịch văn hóa", biến "tài nguyên thành tài sản", gắn kết giữa du lịch với văn hóa.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hồng Hải cho rằng cần xây dựng hệ sinh thái công nghiệp văn hóa gắn kết với chuỗi giá trị du lịch của từng địa phương, dựa trên bản sắc văn hóa, tính sáng tạo và ứng dụng công nghệ số. Cần phát triển sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo, khai thác hiệu quả các di sản vật thể và phi vật thể của Việt Nam; kết hợp với nghệ thuật, điện ảnh, ẩm thực, thời trang, âm nhạc.

Bên cạnh đó, cần thúc đẩy chuyển đổi số, tạo nền tảng tương tác giữa du khách - nghệ sĩ - doanh nghiệp; tăng cường hợp tác quốc tế; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực sáng tạo, hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực văn hóa - du lịch.

Các chuyên gia gợi ý phát triển kinh tế trải nghiệm cũng là một hướng đi tiềm năng. Việc kết hợp du lịch với các trải nghiệm văn hóa - như tham gia lễ hội, học làm thủ công mỹ nghệ, khám phá ẩm thực địa phương... - sẽ mang lại giá trị gia tăng lớn cho cả ngành du lịch và công nghiệp văn hóa. 

TS Đỗ Trần Phương và TS Phạm Thị Hải Yến, Trường ĐH Văn hóa Hà Nội, nhìn nhận nhu cầu trải nghiệm du lịch đêm của du khách rất cao, đòi hỏi sản phẩm du lịch phải hấp dẫn. Dẫn chứng 2 show "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" luôn thu hút đông đảo khán giả, họ cho rằng đây là một trong những lĩnh vực công nghiệp văn hóa tiềm năng, góp phần đem lại doanh thu cao, lợi ích kinh tế đêm lớn.


Tin liên quan

Phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử

Phát triển du lịch gắn với di tích lịch sử

Tòa nhà UBND TP HCM và khách sạn Majestic sẽ được trình chiếu 3D Mapping, phối hợp với âm nhạc, ánh sáng… nhằm phát triển du lịch gắn kết với di tích lịch sử

Đưa mùa thu Hà Nội trở thành thương hiệu du lịch - văn hóa tầm quốc tế

(NLĐO)- Chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, âm nhạc kéo dài từ tháng 9 đến 11, nhằm quảng bá mùa thu Hà Nội thành sản phẩm du lịch mang tầm quốc tế.

Cơ hội "vẽ lại" bản đồ du lịch Việt Nam

Sắp tới, ngành VH-TT-DL sẽ tập trung toàn lực cho các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9

văn hóa truyền thống công nghiệp văn hóa du lịch đêm Du lịch Việt Nam bản sắc văn hóa dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số du lịch - văn hóa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo