Tăng lương tối thiểu: 3 chủ thể, 1 mục tiêu

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Góc nhìn

Tăng lương tối thiểu: 3 chủ thể, 1 mục tiêu

Vĩnh Tùng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu (LTT) đối với người lao động (NLĐ) làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, vùng I: 5.310.000 đồng/tháng (25.500 đồng/giờ); vùng II: 4.730.000 đồng/tháng (22.700 đồng/giờ); vùng III: 4.140.000 đồng/tháng (20.000 đồng/giờ); vùng IV: 3.700.000 đồng/tháng (17.800 đồng/giờ).

Với NLĐ, việc nâng mức LTT là một bước đáng kể trong việc bảo đảm họ không bị trả lương thấp hơn mức sống tối thiểu - đặc biệt trong bối cảnh chi phí sống, giá cả hàng hóa dịch vụ và nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng. Việc quy định rõ cả lương theo tháng và theo giờ cũng giúp bảo vệ NLĐ làm việc theo hình thức linh hoạt khỏi việc bị trả quá thấp. Điều này góp phần tạo ra môi trường lao động ổn định hơn.

Tuy nhiên, chắc chắn cũng có không ít NLĐ lo rằng khi chi phí nhân công tăng (do mức LTT được nâng lên), doanh nghiệp (DN) sẽ cắt giảm các khoản phúc lợi (phụ cấp đi lại, nhà trọ, chuyên cần, thưởng cuối năm)… Đây là vấn đề khá nhạy cảm, dễ dẫn đến tranh chấp lao động dịp cuối năm.

Đối với DN, việc tăng mức LTT đặt ra một gánh nặng không nhỏ. Chi phí nhân công tăng, chi phí sản xuất theo đó cũng bị kéo lên, có thể làm giảm lợi nhuận và điều này ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của DN, đặc biệt là với những nơi sử dụng nhiều lao động giản đơn, nhân công chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Nếu DN không kịp thích ứng, chẳng hạn như nâng cao quản trị, gia tăng năng suất hoặc ứng dụng công nghệ, thì việc tăng lương có thể dẫn tới việc phải thu hẹp đầu tư, cắt giảm nhân sự hoặc trì hoãn mở rộng sản xuất.

Nghị định 293 quy định: người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và các quy chế, quy định để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp. Không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi NLĐ làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm… và các chế độ khác theo quy định.

Như vậy, việc bảo đảm phúc lợi cơ bản trong thỏa ước lao động tập thể là trách nhiệm của người sử dụng lao động. Theo các chuyên gia lao động tiền lương, duy trì chế độ phúc lợi không chỉ là đòi hỏi từ NLĐ mà cũng là lợi ích dài hạn của DN: giữ được nhân sự, duy trì niềm tin, nâng cao năng suất lao động.

Để ổn định quan hệ lao động căn cơ, DN và NLĐ - qua tổ chức Công đoàn - cần thiết lập kênh đối thoại thường xuyên, minh bạch thông tin về chi phí, kế hoạch sản xuất và tình hình thị trường. Khi DN chủ động chia sẻ áp lực và NLĐ có cơ hội hiểu, đồng hành, góp phần xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.

Về phía Nhà nước, cần có nhiều chính sách hỗ trợ DN, như hỗ trợ đào tạo, ứng dụng công nghệ, ưu đãi đầu tư nhằm giúp DN vượt qua áp lực chi phí. Khi DN "khỏe" hơn, NLĐ sẽ hưởng lợi trực tiếp thông qua việc duy trì việc làm và phúc lợi.

Để chính sách tăng lương thực sự ổn định quan hệ lao động và phát huy hiệu quả, 3 trụ cột cần song hành: Nhà nước hỗ trợ DN nâng năng suất và chuyển đổi tổ chức; DN minh bạch và cam kết duy trì phúc lợi; NLĐ chủ động nâng cao trình độ và tham gia đối thoại.

Khi cả 3 chủ thể hướng về cùng một mục tiêu, thì mức lương không chỉ tăng về mặt con số mà còn phản ánh giá trị đóng góp, niềm tin và hướng tới sự phát triển bền vững. 

Tin liên quan

Tăng thu nhập để tăng chi tiêu

Tăng thu nhập để tăng chi tiêu

Nhiều chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí… đã được ban hành nhằm hỗ trợ DN, người dân và thúc đẩy quá trình phục hồi nền kinh tế

Tăng lương tối thiểu vùng từ 1-1-2026: Đã tính đến bối cảnh kinh tế - xã hội

Việc tăng lương là tạo điều kiện cho người lao động cải thiện cuộc sống, bên cạnh đó doanh nghiệp cần xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng thu, tiết kiệm chi để đề xuất tăng lương trong năm 2026

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh tăng thu, tiết kiệm chi để có kinh phí tăng lương trong năm 2026.

lạm phát tăng lương lương tối thiểu chi tiêu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo