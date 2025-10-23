HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Tăng Phúc "trổ tài" thiết kế trang sức, gửi tặng fan món quà của ký ức

Thùy Trang

(NLĐO) - Tăng Phúc khiến fan "tan chảy" khi tự tay thiết kế trang sức, lấy cảm hứng từ hình ảnh "Hải Ly ôm ngọc trai" - biểu tượng của chính anh.

Tăng Phúc với những bất ngờ bùng nổ!

Tăng Phúc "trổ tài" thiết kế trang sức, gửi tặng fan món quà của ký ức - Ảnh 1.

Tăng Phúc với hằng hà nghề tay trái

Sau gần 10 năm ca hát, Tăng Phúc vẫn luôn tìm cách làm mới bản thân. Ngoài âm nhạc, anh từng gây bất ngờ khi lấn sân sang diễn hài, lồng tiếng phim hoạt hình và giờ là… thiết kế trang sức. Với anh, nghệ thuật không có giới hạn - chỉ cần còn cảm xúc, mọi điều đều có thể trở thành sáng tạo.

Mới đây, Tăng Phúc giới thiệu bộ sưu tập "Ngọc trai nhỏ" - dự án anh ấp ủ từ lâu như một món quà dành riêng cho fan.

Hình ảnh chú Hải Ly ôm ngọc trai trong bộ sưu tập được lấy cảm hứng từ biệt danh mà khán giả thân thương dành tặng anh sau chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024.

"Tôi muốn gửi tặng khán giả thứ gì đó để họ có thể giữ mãi bên mình - không chỉ là kỷ vật, mà là cảm xúc" - Tăng Phúc chia sẻ.

Nam ca sĩ nói thêm, để có vị trí hôm nay, công sức của bản thân chỉ chiếm một phần nhỏ, điều lớn hơn chính là tình yêu của khán giả - những người luôn ủng hộ anh vô điều kiện, bao dung cả khi anh còn non nớt.

"Ngoài âm nhạc, tôi muốn 'trả ơn' họ bằng những món quà mang ý nghĩa tinh thần, như cách để lưu giữ những ký ức đẹp giữa tôi và fan" - anh nói.

Tăng Phúc với nghề tay trái

Tăng Phúc "trổ tài" thiết kế trang sức, gửi tặng fan món quà của ký ức - Ảnh 2.

Tăng Phúc với những nghề tay trái đáng tiền

Là người từng làm đạo diễn phim hoạt hình trước khi đi hát, Tăng Phúc vốn có năng khiếu vẽ và phác thảo nhân vật. Vì thế, khi bắt tay vào thiết kế, anh cho biết cảm giác "như cá gặp nước". Từ những nét vẽ đầu tiên đến khi sản phẩm hoàn thiện, anh luôn theo sát từng chi tiết để thể hiện sự gần gũi, tươi sáng - đúng tinh thần của "chú Hải Ly vui vẻ".

Dự án này cũng đánh dấu bước tiến mới trong cách nghệ sĩ Việt kết nối với người hâm mộ. Ở nhiều quốc gia, văn hóa idol - fan phát triển qua những món quà, vật phẩm lưu niệm có ý nghĩa cảm xúc. 

Và tại Việt Nam, Tăng Phúc được xem là nghệ sĩ tiên phong trong việc biến điều đó thành hiện thực theo cách riêng của mình - tinh tế, giản dị nhưng chan chứa tình cảm. "Âm nhạc giúp tôi chạm đến trái tim fan, còn những món quà nhỏ này giúp tôi lưu giữ ký ức cùng họ" - anh nói.

Với tinh thần không ngừng thử thách bản thân, Tăng Phúc đang chứng minh rằng nghệ sĩ đa năng không chỉ là người biết làm nhiều việc, mà là người biết cách lan tỏa cảm xúc ở bất cứ lĩnh vực nào mình chạm đến - dù đó là sân khấu, phòng thu hay một bản vẽ nhỏ trên giấy.

