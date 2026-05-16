Lao động

Tăng sức hút với người lao động

GIANG NAM thực hiện

Doanh nghiệp muốn giữ người lao động không chỉ cạnh tranh bằng lương mà cần minh bạch thông tin và nâng chất phúc lợi

Thị trường lao động đang chuyển từ cạnh tranh tiền lương sang cạnh tranh bằng phúc lợi và sự minh bạch. Qua đó, doanh nghiệp (DN) muốn tuyển và giữ người hiệu quả phải đáp ứng nhu cầu an sinh để ổn định người lao động (NLĐ). Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Dương Việt Linh, Phó Giám đốc Việc Làm Tốt, về vấn đề này.

* Phóng viên: Xu hướng cạnh tranh bằng phúc lợi và minh bạch thay cho lương đang diễn ra thế nào, thưa ông?

- Ông DƯƠNG VIỆT LINH: Thực tế cho thấy nhiều bộ phận tuyển dụng vẫn mặc định lương thực nhận là yếu tố quan trọng nhất của NLĐ. Nhưng dữ liệu khảo sát mới nhất của chúng tôi lại phản ánh xu hướng khác: 49% người ưu tiên chế độ bảo hiểm đầy đủ khi tìm việc, cao hơn cả mức lương (48%). Không chỉ vậy, bảo hiểm cũng là yếu tố tác động mạnh nhất đến mức độ hài lòng, với hệ số ảnh hưởng x1,25 - vượt các khoản thưởng KPI (chỉ số đánh giá hiệu quả công việc), lương tháng 13 hay phúc lợi khác.

Tăng sức hút với người lao động - Ảnh 1.

Ông DƯƠNG VIỆT LINH

Điều này cho thấy NLĐ đang chuyển sự quan tâm sang các giá trị bền vững như ổn định và an sinh dài hạn. Chính "độ vênh" giữa kỳ vọng của NLĐ và cách tiếp cận của DN là nguyên nhân khiến nhiều nơi tuyển mãi vẫn thiếu người, dù mức lương không thấp. DN muốn cạnh tranh hiệu quả cần điều chỉnh lại cách hiểu về điều NLĐ thực sự xem trọng.

* NLĐ hiện quan tâm những phúc lợi nào và kỳ vọng gì về sự minh bạch?

- Điểm đáng chú ý là bảo hiểm đang "vượt lương" về mức độ ưu tiên. Điều này phản ánh nhu cầu về niềm tin và sự ổn định việc làm. NLĐ không chỉ tìm thu nhập mà còn tìm sự bảo đảm lâu dài.

Cụ thể, thưởng KPI giúp tăng mức hài lòng khoảng 22% - như một "cú hích" ghi nhận nỗ lực; lương tháng 13 tăng 13% - tạo cảm giác ổn định; nhưng bảo hiểm đầy đủ lại dẫn đầu với mức tăng 25% vì gắn với an sinh dài hạn. Có thể nói, bảo hiểm chính là "sợi dây" niềm tin quan trọng nhất giữa NLĐ và DN.

* Minh bạch tuyển dụng có tạo áp lực buộc DN phải thay đổi thực chất, thưa ông?

- Dữ liệu cho thấy minh bạch thực chất mang lại hiệu quả rất rõ. Khoảng 50,7% NLĐ cho biết sẽ gắn bó lâu dài nếu DN minh bạch về cách tính lương và chế độ bảo hiểm. Đây là yếu tố giữ chân quan trọng nhất, thậm chí vượt cả môi trường làm việc hay cơ hội thăng tiến.

Ngược lại, tình trạng "minh bạch hình thức" - tức thông tin tuyển dụng hấp dẫn nhưng không đúng thực tế - sẽ khiến DN rơi vào vòng luẩn quẩn tuyển dụng liên tục, chi phí cao và khó xây dựng niềm tin. Vì vậy, minh bạch không chỉ để thu hút mà còn là nền tảng để giữ người.

* DN tuyển số lượng lớn cần làm gì để tăng sức hút với NLĐ?

- Có 3 hướng DN có thể triển khai ngay. Thứ nhất, truyền thông rõ quyền lợi từ chính sách thuế mới. Khi thu nhập từ làm thêm giờ, ca đêm được miễn thuế từ năm 2026, NLĐ sẽ nhận thực tế cao hơn - đây là lợi ích thiết thực cần được giải thích rõ.

Thứ hai, cần xem bảo hiểm đầy đủ là khoản đầu tư chứ không phải chi phí. Với gần một nửa NLĐ coi đây là ưu tiên số một, việc cắt giảm sẽ khiến DN mất lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Thứ ba, đầu tư vào chất lượng thông tin tuyển dụng, nhất là ở mục "chế độ và phúc lợi". Khi các quyền lợi được thể hiện rõ ràng, nổi bật và đúng thực tế, DN sẽ tăng khả năng thu hút và sàng lọc ứng viên phù hợp ngay từ đầu. 

