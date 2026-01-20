HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Miền Trung - Tây Nguyên

Tăng thêm chuyến tàu biển, tuyến Phan Thiết - Phú Quý giảm áp lực đi lại

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Tuyến vận tải biển Phan Thiết – Phú Quý được tăng cường năng lực khi Phú Quý Express trở lại hoạt động, góp phần tháo gỡ khó khăn về đi lại

Sáng 20-1, tàu cao tốc Phú Quý Express đã hoạt động trở lại trên tuyến vận tải hành khách cố định Phan Thiết – Phú Quý, sau thời gian tạm ngưng khai thác. Việc tàu trở lại hoạt động đã đưa tổng số phương tiện khai thác trên toàn tuyến lên 4 tàu của 3 hãng vận tải. Qua đó, góp phần tháo gỡ những khó khăn kéo dài trong việc đi lại giữa đất liền và đặc khu Phú Quý.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, Phú Quý Express do Công ty TNHH vận tải hành khách Thành Thành Phát khai thác, được chấp thuận hoạt động từ ngày 20-1 cho đến khi có quy định mới.

Tăng thêm tàu khai thác, tuyến Phan Thiết – Phú Quý giảm áp lực đi lại cho người dân và du khách - Ảnh 1.

Tàu cao tốc Phú Quý Express hoạt động trở lại trên tuyến vận tải hành khách cố định Phan Thiết – Phú Quý

Tàu có sức chở 370 hành khách, trong đó 280 giường nằm, số còn lại là ghế ngồi. Đây là tàu duy nhất trên tuyến Phan Thiết – Phú Quý được bố trí giường nằm, giúp hành khách có điều kiện nghỉ ngơi tốt hơn trong suốt hành trình trên biển.

Tàu Phú Quý Express từng khai thác tuyến Phan Thiết – Phú Quý từ ngày 4-1-2019, trước khi tạm ngưng hoạt động vào tháng 3-2025.

Khi trở lại khai thác, tàu chạy 7 ngày trong tuần, thời gian di chuyển khoảng 2 giờ 30 phút, với giá vé 400.000 đồng/lượt đối với giường nằm và 350.000 đồng/lượt đối với ghế ngồi.

Tăng thêm tàu khai thác, tuyến Phan Thiết – Phú Quý giảm áp lực đi lại cho người dân và du khách - Ảnh 2.

Nhu cầu vận tải tuyến Phan Thiết - Phú Quý ngày càng tăng

Trước đây, do số lượng tàu khai thác hạn chế, tình trạng thiếu vé, quá tải cục bộ vào các dịp lễ, Tết hoặc khi thời tiết bất lợi thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân trên đảo.

Việc bổ sung tàu hoạt động trên tuyến Phan Thiết - Phú Quý không chỉ giúp tăng năng lực vận chuyển, mà còn tạo điều kiện để các hãng vận tải chủ động hơn khi bố trí lịch chạy, hạn chế tình trạng gián đoạn, hủy chuyến kéo dài.

