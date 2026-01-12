Tàu từ cảng Vũng Tàu tiếp ứng, Phú Quý có xăng trở lại trong đêm nay

Chiều 12-1, đại diện UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết tàu vận tải chở xăng dầu từ cảng Vũng Tàu (TPHCM) đã lên đường và dự kiến cập cảng Phú Quý để tiếp ứng nguồn nhiên liệu cho người dân đặc khu trong bối cảnh kho xăng dự trữ trên đảo đã cạn.

Theo đó, ngay trong đêm nay, tàu chở xăng dầu sẽ cập cảng và hoàn tất các thủ tục kỹ thuật cần thiết, xăng dầu sẽ được bán trở lại cho người dân từ sáng 13-1.

Dự kiến, đến ngày 14-1, một chuyến tàu khác tiếp tục chở xăng ra đảo, qua đó bảo đảm nguồn cung ổn định cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Người dân trên đảo Phú Quý đang mong chờ các cây xăng mở bán trở lại để tiếp nhiên liệu



Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài, biển động mạnh khiến các tàu chở hàng không thể xuất bến, nguồn xăng dầu từ đất liền ra Phú Quý bị gián đoạn. Để duy trì hoạt động tối thiểu, chính quyền địa phương buộc phải sử dụng kho xăng dầu dự trữ trên đảo để cung ứng cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến sáng 12-1, lượng xăng dầu dự trữ này đã cạn. Cùng thời điểm đó, thời tiết trên biển có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện để tàu vận tải chở xăng từ cảng Vũng Tàu khởi hành ra đảo trong ngày.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý, việc tàu hàng kịp thời xuất bến và cập cảng trong đêm 12-1 là giải pháp quan trọng nhằm sớm chấm dứt tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, ổn định đời sống người dân và bảo đảm hoạt động kinh tế – xã hội trên đảo.