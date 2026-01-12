Tàu từ cảng Vũng Tàu tiếp ứng, Phú Quý có xăng trở lại trong đêm nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Tàu từ cảng Vũng Tàu tiếp ứng, Phú Quý có xăng trở lại trong đêm nay

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Sau thời gian gián đoạn do biển động, tàu chở xăng từ Vũng Tàu dự kiến sẽ cập cảng Phú Quý đêm 12-1, xăng bán trở lại từ sáng 13-1

Chiều 12-1, đại diện UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) cho biết tàu vận tải chở xăng dầu từ cảng Vũng Tàu (TPHCM) đã lên đường và dự kiến cập cảng Phú Quý để tiếp ứng nguồn nhiên liệu cho người dân đặc khu trong bối cảnh kho xăng dự trữ trên đảo đã cạn.

Theo đó, ngay trong đêm nay, tàu chở xăng dầu sẽ cập cảng và hoàn tất các thủ tục kỹ thuật cần thiết, xăng dầu sẽ được bán trở lại cho người dân từ sáng 13-1.

Dự kiến, đến ngày 14-1, một chuyến tàu khác tiếp tục chở xăng ra đảo, qua đó bảo đảm nguồn cung ổn định cho sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Kho xăng dự trữ Phú Quý cạn, tàu từ Vũng Tàu kịp thời tiếp ứng - Ảnh 1.

Người dân trên đảo Phú Quý đang mong chờ các cây xăng mở bán trở lại để tiếp nhiên liệu

Trước đó, do ảnh hưởng của thời tiết xấu kéo dài, biển động mạnh khiến các tàu chở hàng không thể xuất bến, nguồn xăng dầu từ đất liền ra Phú Quý bị gián đoạn. Để duy trì hoạt động tối thiểu, chính quyền địa phương buộc phải sử dụng kho xăng dầu dự trữ trên đảo để cung ứng cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, đến sáng 12-1, lượng xăng dầu dự trữ này đã cạn. Cùng thời điểm đó, thời tiết trên biển có chuyển biến tích cực, tạo điều kiện để tàu vận tải chở xăng từ cảng Vũng Tàu khởi hành ra đảo trong ngày.

Theo lãnh đạo UBND đặc khu Phú Quý, việc tàu hàng kịp thời xuất bến và cập cảng trong đêm 12-1 là giải pháp quan trọng nhằm sớm chấm dứt tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ, ổn định đời sống người dân và bảo đảm hoạt động kinh tế – xã hội trên đảo.

Tin liên quan

Đặc khu Phú Quý hết xăng từ sáng nay

Đặc khu Phú Quý hết xăng từ sáng nay

(NLĐO) - Do biển động, tàu vận chuyển không thể ra đảo khiến cả 3 điểm kinh doanh xăng dầu ở đặc khu Phú Quý tạm thời hết xăng từ sáng nay

Tàu cao tốc Phú Quý - Phan Thiết tạm dừng hoạt động ngay dịp Tết Dương lịch 2026

(NLĐO) - Do thời tiết xấu, các tàu cao tốc tuyến Phú Quý – Phan Thiết và ngược lại đã phải tạm dừng hoạt động ngay dịp cao điểm nghỉ Tết Dương lịch 2026

Thực hư chuyến bay chuyển viện từ Phú Quý vào đất liền giá gần nửa tỉ đồng

(NLĐO) - Địa phương xác nhận việc thuê trực thăng chuyển viện là có thật, song mức giá sau đó đã được thương lượng giảm xuống

Lâm Đồng Phú Quý hết xăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo