Tăng tốc lo chỗ ở cho công nhân - lao động

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch 4572 về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) cho người thu nhập thấp, công nhân (CN) khu công nghiệp (KCN) giai đoạn 2021-2030, với nhiều cơ chế ưu đãi, kỳ vọng tạo bước đột phá về an sinh.

Khánh Hòa: Tạo "luồng xanh", "luồng ưu tiên"

Theo kế hoạch, giai đoạn 2025-2030, Khánh Hòa đặt mục tiêu phát triển 10.088 căn NƠXH, riêng năm 2026 phải hoàn thành 3.200 căn. Đây là chỉ tiêu cao trong bối cảnh thị trường bất động sản còn biến động, chi phí xây dựng tăng và thủ tục đầu tư chưa thực sự thông thoáng.

Báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến tháng 3-2026 cho thấy tiến độ triển khai có chuyển biến tích cực. Toàn tỉnh hiện có 12 dự án NƠXH đang triển khai. Một số dự án đạt tiến độ tốt, dự kiến đóng góp lớn vào chỉ tiêu năm 2026. Đáng chú ý, dự án NƠXH tại phường Cam Nghĩa đã hoàn thành khoảng 2.699 căn từ năm 2025, đang tiếp tục xây dựng 866 căn còn lại để hoàn thành trong năm 2026.

Tại phường Bắc Nha Trang, dự án NƠXH Hưng Phú II đang thi công, dự kiến hoàn thành phần móng trước tháng 9-2026 và hoàn thành phần thô 500 căn trong năm. Ở phường Nam Nha Trang, các dự án CT-01 và CT-02 đã khởi công đầu năm 2026...

Dự án nhà ở xã hội Hưng Phú II ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai. Ảnh: KỲ NAM

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, phần lớn dự án bám sát tiến độ, song cũng không ít dự án vẫn gặp khó về thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng này, Sở Xây dựng kiến nghị đẩy nhanh thủ tục giao đất, cấp phép xây dựng, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy và các hồ sơ liên quan. Đồng thời, địa phương cần chủ động tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hỗ trợ chủ đầu tư triển khai dự án. Việc công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ cũng được duy trì nhằm giúp doanh nghiệp (DN) chủ động lập dự toán, hạn chế rủi ro do biến động giá.

Ông Trần Hòa Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh phát triển NƠXH cho người thu nhập thấp và CN KCN là nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh. Các DN tham gia xây dựng NƠXH sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó có cơ chế giao dự án, chấp thuận chủ trương đầu tư không qua đấu thầu theo quy định. Đối với dự án chậm tiến độ, tỉnh sẽ rà soát, xử lý, thậm chí thu hồi để lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, bảo đảm triển khai kịp thời.

Để sớm hoàn thành mục tiêu, Kế hoạch số 4572 của Khánh Hòa sẽ đưa dự án NƠXH vào nhóm "luồng xanh", "luồng ưu tiên"; thực hiện đồng thời, song song các quy trình về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường; rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, bảo đảm cắt giảm tối thiểu 50% thời gian, 50% chi phí thực hiện thủ tục hành chính so với quy định hiện hành.

TP HCM: LĐLĐ vào cuộc mạnh mẽ

Ở TP HCM, ngoài kế hoạch tổng thể của địa phương, LĐLĐ thành phố cũng đã và đang vào cuộc mạnh mẽ.

Báo cáo quý I/2026 của LĐLĐ TP HCM cho thấy phần lớn CN là lao động nhập cư, chưa có nhà ở ổn định, chủ yếu sống tại các khu trọ với điều kiện hạn chế, thiếu tiện ích và chưa bảo đảm yêu cầu phòng cháy chữa cháy.

Qua rà soát sơ bộ cho thấy nhu cầu NƠXH và nhà ở phù hợp thu nhập tại TP HCM ước khoảng 974.000 căn hộ, trong đó nhu cầu thuê NƠXH của CN - lao động tại các KCX-KCN chiếm tỉ lệ đáng kể.

Lãnh đạo LĐLĐ TP HCM và IPC ký kết biên bản ghi nhớ triển khai dự án nhà ở xã hội cho công nhân - lao động. Ảnh: THANH NGA

Từ thực trạng trên, ngay từ đầu năm 2026, LĐLĐ TP HCM đã chủ động triển khai các hoạt động phối hợp nhằm thúc đẩy phát triển NƠXH cho CN - lao động. Đến nay đã có 4 đơn vị thỏa thuận hợp tác chiến lược, đồng hành với LĐLĐ thành phố trong triển khai các dự án NƠXH cho CN - lao động, mục tiêu phát triển hàng chục ngàn căn NƠXH đến năm 2030.

Mới đây nhất, LĐLĐ thành phố đã làm việc và ký kết biên bản ghi nhớ về việc phát triển dự án NƠXH với Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC). Theo ông Võ Hồng Tài, quyền Tổng Giám đốc IPC, thỏa thuận được thống nhất ký kết với quyết tâm cao của cả 2 đơn vị nhằm góp phần chung tay xây dựng tổ ấm cho NLĐ cũng như giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển bền vững của thành phố.

Trọng tâm của sự hợp tác này là nghiên cứu, đề xuất và triển khai các dự án NƠXH tại những khu vực có mật độ CN cao như các KCN-KCX. Đáng chú ý, danh mục quỹ đất dự kiến triển khai bao gồm nhiều khu vực do IPC quản lý như: khu chung cư R1 tại xã An Phú Tây; cụm chung cư lưu trú CN tại xã Hiệp Phước và khu đất tại phường Tân Mỹ.

"Việc đầu tư không chỉ dừng lại ở việc xây dựng căn hộ mà còn bảo đảm hệ sinh thái tiện ích đồng bộ như nhà trẻ, cửa hàng tiện lợi, công viên và không gian sinh hoạt cộng đồng, kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng sống cho NLĐ" - ông Tài nhấn mạnh.

Trước đó, LĐLĐ TP HCM đã ký kết với 3 DN xây dựng hơn 80.000 căn NƠXH đến năm 2030. Cụ thể, cùng với Tập đoàn Hoa Sen phát triển tối thiểu 20.000 căn tại dự án Hoa Sen An Hạ (xã Tân Vĩnh Lộc) và Hoa Sen Tân Thành (phường Tân Thành); hợp tác với Công ty CP Phát triển dịch vụ LNT 7979 (LNT Group) triển khai xây dựng 30.000 căn NƠXH với 2 dự án khu đô thị sinh thái tại xã Châu Đức và xã Xuân Sơn; hợp tác với Tập đoàn Phú Cường triển khai xây dựng khoảng 30.000 căn.

Hiện các dự án đang được triển khai hoàn thiện hồ sơ thủ tục và dự kiến khởi công vào ngày 30-4.

Giá hợp lý, đúng đối tượng thụ hưởng Theo ông Võ Khắc Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP HCM, việc ký kết với các đơn vị được triển khai trên cơ sở bám sát thực tiễn thu nhập và nhu cầu của CN - lao động. Theo đó, cơ cấu phân bổ dự kiến ưu tiên tỉ trọng lớn cho hình thức thuê và thuê mua nhằm tạo điều kiện để NLĐ có thể tiếp cận nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Phần còn lại được bố trí hình thức mua NƠXH với các chính sách tín dụng ưu đãi, lãi suất thấp và thời gian thanh toán linh hoạt. Bên cạnh đó, LĐLĐ thành phố sẽ phối hợp với DN và các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí xét duyệt phù hợp, kiểm soát giá thuê, thuê mua và mua NƠXH ở mức hợp lý, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng.

Anh Nguyễn Hoài Chiêu (SN 1992), CN Công ty CP In bao bì Khatoco, cho biết vợ chồng anh nhiều năm ở trọ, thu nhập sau khi trừ chi phí trang trải sinh hoạt thì tích lũy không đáng kể. "NƠXH là niềm mơ ước bấy lâu. Tuy nhiên, chúng tôi lo thủ tục phức tạp, khó chứng minh điều kiện. Mong cơ quan chức năng đơn giản hóa quy trình, hướng dẫn rõ ràng để NLĐ dễ tiếp cận, tránh phát sinh chi phí qua trung gian" - anh Chiêu bày tỏ.



