Tăng trưởng bắt đầu từ bộ máy

Đằng sau chỉ thị này là thông điệp "TP HCM không chấp nhận đứng yên".

Điều đầu tiên mà Chỉ thị 11 cho thấy là TP HCM đang cảm nhận rất rõ áp lực "không thể phát triển như cũ". Nhiều năm qua, TP HCM vẫn là đầu tàu kinh tế lớn nhất cả nước nhưng cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng tốc độ tăng trưởng đã có giai đoạn chậm lại. Năng suất chưa tương xứng tiềm năng, hạ tầng ngày càng quá tải, giải ngân đầu tư công chưa đạt kỳ vọng và thủ tục hành chính vẫn là điểm nghẽn lớn với doanh nghiệp.

Một siêu đô thị hơn 14 triệu dân không thể tiếp tục vận hành bằng mô hình tăng trưởng cũ. Trong cuộc cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, nếu không cải cách mạnh hơn, nhanh hơn, TP HCM hoàn toàn có nguy cơ bị chậm nhịp. Có lẽ vì vậy mà lần này, thành phố không chỉ đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 10% mà còn đặt vấn đề thay đổi cách vận hành để đạt được mục tiêu đó.

Điểm rất đáng chú ý của Chỉ thị 11 là tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm" và gắn kết quả thực hiện với đánh giá cán bộ. Đây là một chuyển động đáng quan tâm, bởi lâu nay điều khiến người dân và doanh nghiệp sốt ruột không phải vì thiếu nghị quyết hay thiếu mục tiêu lớn, mà nhiều khi là thiếu áp lực thực thi.

Một dự án có thể kéo dài nhiều năm chỉ vì thủ tục lòng vòng. Một doanh nghiệp có thể bỏ lỡ cơ hội đầu tư vì hồ sơ chậm xử lý. Một công trình có thể ách tắc vì tâm lý sợ trách nhiệm và né tránh ký quyết định.

Khi Chỉ thị nhấn mạnh việc kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, xử lý cán bộ né tránh, chống đùn đẩy, điều đó cũng cho thấy lãnh đạo thành phố nhìn rất rõ một "điểm nghẽn mềm" đang cản tốc độ phát triển.

Không phải ngẫu nhiên mà Chỉ thị 11 nhấn mạnh hàng loạt lĩnh vực như AI, bán dẫn, kinh tế số, đổi mới sáng tạo, logistics, trung tâm tài chính quốc tế, hạ tầng số hay doanh nghiệp tư nhân. Điều đó cho thấy TP HCM không muốn chỉ "lớn hơn" mà muốn chuyển sang nền kinh tế có năng suất và giá trị gia tăng cao hơn. Nói cách khác, thành phố đang muốn đổi "động cơ tăng trưởng".

Tuy nhiên, từ chỉ thị đến thực tế luôn là khoảng cách không nhỏ. Muốn hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số, điều kiện cần đầu tiên là phải tháo được các điểm nghẽn thể chế và thủ tục. Nếu hồ sơ vẫn đi lòng vòng, dự án vẫn chờ nhiều năm, cán bộ vẫn sợ ký thì không thể tạo ra tốc độ tăng trưởng mới. Vì vậy, cải cách thủ tục, phân cấp mạnh hơn, rút ngắn thời gian xử lý công việc và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm là yêu cầu bắt buộc.

Điều kiện cần tiếp theo là nguồn lực hạ tầng đủ lớn. Một thành phố muốn tăng trưởng nhanh thì giao thông phải thông, logistics phải rẻ, điện phải đủ và hạ tầng số phải mạnh.

TP HCM không thiếu mục tiêu lớn. Nghị quyết không thiếu. Quy hoạch cũng không thiếu. Cái còn thiếu nhiều khi là tốc độ thực thi, sự phối hợp giữa các khâu, tinh thần dám làm và trách nhiệm cá nhân. Nhưng trên tất cả, điều kiện đủ quan trọng nhất vẫn là bộ máy phải chuyển động thật.

Một đô thị đầu tàu muốn tiếp tục dẫn đầu thì buộc phải nhanh hơn, thông minh hơn, quyết liệt hơn và cạnh tranh hơn. Và lần này, TP HCM không chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng mà đang nỗ lực thay đổi cả cách vận hành để đạt được mục tiêu đó.