TPHCM vừa lập một Tổ công tác, Chủ tịch UBND thành phố làm Tổ trưởng

Ngày 8-5, UBND TPHCM ban hành quyết định thành lập Tổ công tác đầu tư cho ngành giáo dục thành phố (viết tắt là Tổ công tác), nhằm tăng cường điều phối, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy tiến độ các dự án xây dựng trường học.

Theo quyết định, Tổ công tác gồm 17 thành viên. Trong đó, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM, làm Tổ trưởng.

Các Tổ phó Tổ công tác gồm các Phó Chủ tịch UBND TPHCM: ông Nguyễn Mạnh Cường, ông Nguyễn Công Vinh và ông Bùi Xuân Cường.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp và chuẩn bị nội dung làm việc. Tổ công tác họp định kỳ hằng tháng và có thể họp đột xuất để xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu.

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm điều hành chung, chỉ đạo, theo dõi và đôn đốc các nội dung liên quan, định kỳ báo cáo Thành ủy, Đảng ủy UBND TPHCM.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi tiến độ, đôn đốc triển khai các dự án đầu tư xây dựng trường học; phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương để giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Bên cạnh đó, Tổ công tác có trách nhiệm rà soát, tổng hợp, tham mưu cho UBND TPHCM các giải pháp tháo gỡ về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, tài chính, nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Quyết định nêu trên có hiệu lực từ ngày ký, Tổ công tác hoạt động đến hết năm 2030.