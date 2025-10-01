Tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Ngày 1-10, Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM tổ chức Hội nghị lần thứ 1 Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Cạnh đó, tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và tổng kết công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đến dự hội nghị có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc.

Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm

Báo cáo tại hội nghị, ông Lê Văn Phong, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM cho biết sau khi thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Thành ủy về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tình hình tổ chức đảng có nhiều thay đổi.

Theo đó, sáp nhập một số cơ quan, đơn vị, dẫn đến việc hợp nhất một số tổ chức đảng cơ sở; nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở được sắp xếp lại để phù hợp với tổ chức mới của cơ quan, đơn vị; số lượng tổ chức đảng giảm nhưng quy mô và phạm vi quản lý đảng viên của mỗi tổ chức đảng lớn hơn, đa ngành, đa lĩnh vực hơn.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đến các tập thể có thành tích tốt trong tổ chức, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017

Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm. Tập trung đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ phẩm chất, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM, cho biết Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chặt chẽ, sâu sát, đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục quy định. Công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội Đảng bộ và công tác tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện được thực hiện nghiêm túc, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, các đoàn thể trực thuộc. Công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu theo quy định cấp trên, phù hợp đặc điểm tình hình Đảng bộ…

Phát huy sự chủ động, sáng tạo

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc ghi nhận, đánh giá cao Ban Thường vụ và tập thể Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố trong việc triển khai nhiệm vụ chính trị gắn với đánh giá, sơ kết, tổng kết; xem đây là việc thúc đẩy các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai công việc trong giai đoạn sắp tới.

Các đại biểu tham dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP HCM đánh giá Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM có lợi thế và vị trí rất quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đều có đội ngũ cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng giữ nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu chiến lược của thành phố. Cán bộ, đảng viên nơi đây tiếp cận các chủ trương, đường lối của Đảng từ Trung ương sớm nhất để nghiên cứu tham mưu, đề xuất cấp thẩm quyền cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện trên địa bàn TP HCM nhanh nhất. Vì vậy, mọi sự tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, cán bộ, đảng viên sẽ tác động rất lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị đảm bảo chất lượng công việc và tiến độ thực hiện.

Theo đó, toàn Đảng bộ phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tổ chức thực hiện để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới; triển khai đồng bộ các phương thức lãnh đạo của Đảng tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM. Bảo đảm hiệu quả, thiết thực, sát với điều kiện thực tiễn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM trong giai đoạn mới là giữ vững nguyên tắc của Đảng; đồng thời phải phát huy được sự chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, của từng cơ quan, từng tổ chức.

Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM Lê Thị Hồng Nga phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM phải có quy chế phối hợp với những Đảng bộ khác, tạo thành một sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy để thực hiện chủ trương của Thành ủy TP HCM.

Đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng toàn diện, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo có hệ thống, có tập trung để thực hiện đồng bộ 10 nhóm nội dung, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị vững mạnh, toàn diện, thường xuyên, không xem nhẹ bất cứ nội dung nào, gắn công tác xây dựng Đảng với công tác Dân vận của Đảng. Đồng thời, liên thông, tích hợp, lồng ghép nhiều văn bản khác của Đảng để triển khai đồng bộ, tổ chức thực hiện thống nhất và đạt kết quả tổng thể.

Thực hiện tốt phương châm "vì việc mà chọn người" Phát biểu tiếp thu và bế mạc hội nghị, bà Lê Thị Hồng Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, phụ trách điều hành hoạt động của Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, tổ chức đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và quần chúng về vai trò, ý nghĩa của Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ, với phương châm "vì việc mà chọn người", thực hiện tốt công tác bồi dưỡng cán bộ trong chuyên môn nhằm chủ động tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý có "tâm" và "tầm", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đảng ủy và các chi, đảng bộ cơ sở, đoàn thể phải tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách.



