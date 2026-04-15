Tạo điểm nhấn cảnh quan đêm ở TPHCM

Sở Xây dựng TPHCM vừa đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực trung tâm thành phố. Qua đó, tạo điểm nhấn cảnh quan đêm và phục vụ người dân, du khách.

TPHCM sẽ rà soát khả năng chiếu sáng nghệ thuật tại nhiều khu vực trung tâm thành phố

Xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, sống động về đêm

Động thái này được triển khai theo chỉ đạo của UBND TPHCM về thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy tại chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Theo đó, trước mắt thành phố tập trung một số công trình biểu tượng, hướng đến xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, sống động về đêm và gia tăng không gian hưởng thụ văn hóa.

Sở Xây dựng đề nghị rà soát, kiểm tra hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đã lắp đặt tại nhiều công trình hiện hữu như trụ sở UBND TPHCM, Bưu điện TPHCM, Nhà hát Thành phố, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, cầu Mống, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Bảo tàng TPHCM...

Với các công trình xuống cấp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, đơn vị chức năng sẽ đề xuất sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống chiếu sáng để tăng hiệu quả thẩm mỹ và tạo điểm nhấn ban đêm.

Ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping

Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping lên mặt ngoài các tòa nhà, gắn với các sự kiện lịch sử của từng công trình biểu tượng.

Nhiều công trình di tích, văn hóa cũng được đưa vào danh sách nghiên cứu như Nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, lăng Ông Bà Chiểu.

Ngoài khu vực trung tâm, TPHCM còn xem xét đầu tư chiếu sáng điểm nhấn tại một số tuyến đường trục chính cửa ngõ và các cầu lớn trên địa bàn.