Thời sự

Tạo điểm nhấn cảnh quan đêm ở TPHCM

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM nghiên cứu chiếu sáng nghệ thuật hàng loạt công trình biểu tượng, công viên, cầu lớn để tạo điểm nhấn cảnh quan đêm, hút khách du lịch.

Sở Xây dựng TPHCM vừa đề nghị Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu giải pháp phát triển hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại khu vực trung tâm thành phố. Qua đó, tạo điểm nhấn cảnh quan đêm và phục vụ người dân, du khách.

TPHCM rà soát chiếu sáng mỹ thuật loạt công trình biểu tượng - Ảnh 1.

TPHCM sẽ rà soát khả năng chiếu sáng nghệ thuật tại nhiều khu vực trung tâm thành phố

Xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, sống động về đêm

Động thái này được triển khai theo chỉ đạo của UBND TPHCM về thực hiện kết luận của Bí thư Thành ủy tại chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Theo đó, trước mắt thành phố tập trung một số công trình biểu tượng, hướng đến xây dựng hình ảnh đô thị hiện đại, sống động về đêm và gia tăng không gian hưởng thụ văn hóa.

Sở Xây dựng đề nghị rà soát, kiểm tra hệ thống chiếu sáng mỹ thuật đã lắp đặt tại nhiều công trình hiện hữu như trụ sở UBND TPHCM, Bưu điện TPHCM, Nhà hát Thành phố, Kho bạc Nhà nước TPHCM, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, cột cờ Thủ Ngữ, cầu Ba Son, cầu Mống, Nhà Thiếu nhi Thành phố, Bảo tàng TPHCM...

Với các công trình xuống cấp hoặc chưa đáp ứng yêu cầu, đơn vị chức năng sẽ đề xuất sửa chữa, thay thế, bổ sung hệ thống chiếu sáng để tăng hiệu quả thẩm mỹ và tạo điểm nhấn ban đêm.

Ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping 

Ngoài ra, thành phố cũng nghiên cứu ứng dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping lên mặt ngoài các tòa nhà, gắn với các sự kiện lịch sử của từng công trình biểu tượng.

Nhiều công trình di tích, văn hóa cũng được đưa vào danh sách nghiên cứu như Nhà thờ Đức Bà, Hội trường Thống Nhất, chùa Giác Lâm, chợ Bến Thành, chợ Bình Tây, lăng Ông Bà Chiểu.

Ngoài khu vực trung tâm, TPHCM còn xem xét đầu tư chiếu sáng điểm nhấn tại một số tuyến đường trục chính cửa ngõ và các cầu lớn trên địa bàn.

Tin liên quan

TPHCM yêu cầu có trách nhiệm với từng cây trồng

TPHCM yêu cầu có trách nhiệm với từng cây trồng

(NLĐO) - Việc trồng cây nhằm tạo cho TPHCM có môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng biến đổi khí hậu

Cận cảnh đại lộ ở TPHCM sắp được rót 3.500 tỉ đồng nâng cấp

(NLĐO)- Xa lộ Hà Nội sắp được đầu tư 3.500 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng cửa ngõ phía Đông TPHCM giảm ùn tắc kéo dài

Dự báo thời tiết hôm nay, 15-4, ở TPHCM và Nam Bộ: Xuất hiện mưa rào

(NLĐO) - Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy TPHCM và Nam Bộ vẫn sẽ có nắng nóng, tuy nhiên khả năng về cuối ngày sẽ có mưa giải nhiệt.

TPHCM di tích Công viên Tao Đàn chiếu sáng nghệ thuật công viên 30/4
