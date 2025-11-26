Tạo sức bật cho phong trào thi đua

Tại TP HCM, Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn; đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 07/2020 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn".

Hưởng ứng tích cực

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 07, Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết trong giai đoạn 2020-2025, bối cảnh thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Quá trình phục hồi sau dịch COVID-19 diễn ra không đồng đều giữa các ngành, lĩnh vực. Một số doanh nghiệp (DN) thu hẹp quy mô, cắt giảm lao động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập và tâm lý người lao động (NLĐ). Tình trạng giảm giờ làm, nghỉ luân phiên, mất việc xảy ra tại nhiều địa phương...

Phong trào thi đua trong CNVC-LĐ giai đoạn 2020-2025 đã bám sát các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chương trình công tác của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các phong trào thi đua thể hiện rõ tinh thần đổi mới, thực chất, hướng mạnh về cơ sở; tạo khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập; khơi dậy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của đoàn viên - lao động.

Phong trào thi đua thực chất sẽ là động lực để người lao động phát huy bản lĩnh, óc sáng tạo

Các cấp Công đoàn đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, có sự nghiên cứu, cụ thể hóa để tham gia hiệu quả. Phong trào "75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển", "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19" được phát động đúng thời điểm, đã thổi bùng ngọn lửa thi đua lao động trong công nhân - lao động, tiếp sức DN vượt khó. Hàng triệu lượt CNVC-LĐ đã gửi sáng kiến tham gia chương trình, cho thấy sức lan tỏa của phong trào cũng như minh chứng về tinh thần sáng tạo không ngừng của NLĐ.

Không chỉ tạo không khí sôi nổi trong nhà máy, các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn còn góp phần cho ra đời nhiều mô hình, hoạt động hỗ trợ đoàn viên - lao động hiệu quả, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. Trong đó, tiêu biểu là các mô hình "Siêu thị 0 đồng", "Phiên chợ 0 đồng", "Nhà trọ 0 đồng", "ATM gạo miễn phí", "Bếp ăn nghĩa tình", "Điểm phúc lợi đoàn viên"…

Các phong trào thi đua trong tổ chức Công đoàn đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và nhân rộng điển hình tiên tiến cũng được thực hiện kịp thời.

Hoàn thiện quy chế

Trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, một số quy định trong Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện để đáp ứng thực tiễn.

Tại hội nghị nêu trên, nhiều ý kiến đã góp ý bổ sung Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Trong đó, nhiều đại biểu cho rằng cần đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; bổ sung chi phí khen thưởng, quy chế đánh giá, bình xét thi đua với Công đoàn phường, xã, đặc khu vì đây là loại hình mới.

Theo ông Trần Minh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MM Mega Market (phường Bình Trưng, TP HCM), tại các DN có vốn đầu tư nước ngoài, để sáng kiến của mình được công nhận, NLĐ phải trải qua cả quá trình nỗ lực phấn đấu lâu dài. Thế nhưng, khi họ làm hồ sơ đề nghị khen thưởng lại gặp nhiều khó khăn. Do vậy, ông Hùng kiến nghị cần đơn giản hóa quy trình báo cáo thành tích, thủ tục xét chọn. Nội dung thi đua cũng cần phù hợp với các loại hình DN, lĩnh vực, ngành nghề để thu hút đông đảo NLĐ tham gia.

Ông Lê Văn Hòa, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho rằng hiện nay, nhiều Công đoàn cơ sở mới thành lập, hoạt động tốt nhưng không được xét khen thưởng do vướng tiêu chí "chưa đủ 12 tháng". Qua đó, ông đề nghị bổ sung quy định khen thưởng đối với Công đoàn cơ sở mới thành lập nhưng có thành tích đột xuất, nổi bật.

Ông Lê Văn Hòa nhìn nhận quy định khen thưởng mô hình "Công đoàn số" và quy định chuyển đổi số trong hoạt động Công đoàn cần trở thành một tiêu chí xét khen thưởng, với các chỉ tiêu cụ thể như: ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên, tuyên truyền số, báo cáo số, sổ tay hoạt động Công đoàn cơ sở số…; từ đó động viên, khuyến khích Công đoàn cơ sở triển khai "Công đoàn số". Đối với việc khen thưởng cấp nhà nước, lãnh đạo LĐLĐ TP HCM đề xuất xem xét bổ sung các trường hợp là Công đoàn cơ sở thành viên; Công đoàn xã, phường, đặc khu.

Trong khi đó, ông Lê Văn Đại, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng, đề nghị bổ sung hình thức tặng Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam cho Công đoàn cơ sở, vì đây thường là nơi thi đua tích cực. Với Công đoàn cơ sở DN ngoài nhà nước hoặc có vốn đầu tư nước ngoài, điều kiện hoạt động vốn hạn chế nên cần có hình thức khen thưởng xứng đáng nếu đạt nhiều thành tích nổi trội.

Ý kiến nêu trên của ông Lê Văn Đại đã nhận được sự đồng tình của đa số đại biểu tham dự buổi góp ý về Quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn.

Bà THÁI THU XƯƠNG, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam: Tháo gỡ nhiều vướng mắc 5 năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã 2 lần sửa đổi Quy chế khen thưởng, bảo đảm phù hợp với Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi) cùng các quy định mới của nhà nước. Việc sửa đổi này đã giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong thực tiễn, tạo hành lang pháp lý rõ ràng và nhất quán hơn cho hệ thống Công đoàn các cấp. Qua đó, góp phần động viên, khích lệ kịp thời đoàn viên, CNVC-LĐ và các tập thể có thành tích xuất sắc. Dù vậy, trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi, một số quy định trong Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục được hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.



