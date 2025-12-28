Tập sách của TS Trần Du Lịch: Khơi dậy niềm tin, khát vọng đổi mới

Tiến sĩ Trần Du Lịch đặt bút viết tập sách "Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam" khi đã bước sang tuổi 75. Hơn 425 trang sách là những trang đời sinh động, là những bài học kinh nghiệm, là những tâm tư, trăn trở của một người luôn hết mình phụng sự đất nước.

Hành trình phấn đấu, cống hiến bền bỉ

Mới hơn 8 giờ sáng thứ bảy (27-12) nhưng những hàng ghế tại sân khấu A của Đường sách TP HCM đã chật kín người ngồi. Những lẵng hoa tươi thắm từ nhiều cá nhân và tổ chức liên tục được mang đến để chúc mừng sự kiện giao lưu - ra mắt tập sách "Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam" do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM tổ chức. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ bé song đã nói lên tình cảm sâu sắc, nồng nhiệt và đầy trân trọng của nhiều người dành cho tác giả - TS Trần Du Lịch.

Chương trình giao lưu, ra mắt tập sách “Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam” của TS Trần Du Lịch vào sáng 27-12 tại không gian Đường sách TP HCM Ảnh: QUỐC THẮNG

Chương trình có sự tham gia của nhiều khách mời là lãnh đạo và nguyên lãnh đạo các cơ quan, ban - ngành, các nhà nghiên cứu, doanh nhân…, đồng thời thu hút đông đảo bạn đọc Đường sách.

"Ký ức - Niềm tin & Khát vọng: Hành trình nhận thức về mô hình phát triển kinh tế Việt Nam" - phản ánh quá trình tư duy, nhìn nhận và hình thành các định hướng phát triển kinh tế Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, từ bối cảnh quá khứ (Ký ức), hiện tại (Niềm tin) đến tương lai (Khát vọng), nhằm định hình một mô hình kinh tế bền vững và phù hợp với Việt Nam, dựa trên kinh nghiệm và những bài học sâu sắc. Cuốn sách kết tinh từ hơn nửa thế kỷ sống, làm việc và trăn trở của tác giả cùng công cuộc phát triển đất nước.

TS Trần Du Lịch đã vượt qua bao nhọc nhằn khi mẹ mất sớm, vào đời sớm, làm đủ thứ công việc để kiếm sống. Khó khăn đến mấy, ông cũng quyết tâm không rời bỏ việc học hành và cố gắng hiện thực hóa những giấc mơ: làm thầy giáo, vào giảng đường đại học, góp sức cho sự phát triển đất nước… Niềm tin lớn và khát vọng ngày càng lớn đã giúp ông có được những thành công trong cuộc đời và sự nghiệp.

TS Trần Du Lịch nguyên là Viện trưởng Viện Kinh tế TP HCM, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM 2 nhiệm kỳ, là nhà nghiên cứu, nhà tư vấn chính sách kinh tế, gắn bó sâu sắc với sự phát triển của TP HCM và công cuộc Đổi mới của đất nước. Ông là một trong những gương mặt xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP HCM, được vinh danh trong danh sách 50 cá nhân tiêu biểu kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển thành phố. Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng, có nhiều công trình nghiên cứu, tham mưu chính sách lớn cho TP HCM và Chính phủ; được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen cao quý.

Khi bắt tay thực hiện tập sách này, TS Trần Du Lịch đã dày công lục tìm lại các tư liệu liên quan một cách cẩn trọng, tỉ mỉ. "Tôi mở hai thùng giấy carton lớn, trong đó lưu giữ hơn 500 tờ báo, tạp chí, chuyên san… đăng những bài viết và những bài trả lời phóng viên các báo suốt từ đầu những năm 1990 đến nay; cùng một số sách do tôi chủ biên, đã xuất bản" - ông Trần Du Lịch kể. Những tư liệu ấy, dù chỉ mới lướt qua tiêu đề - cũng đủ sức khơi gợi như một thước phim lôi cuốn, ghi lại hành trình gần 50 năm TS Trần Du Lịch miệt mài làm việc.

Ký ức về những năm tháng từ ấu thơ đến lúc trưởng thành, làm công tác nghiên cứu và thực hiện chức trách của mình ở những cương vị khác nhau. Ông cảm thấy xúc động và trân quý những gì bản thân đã trải qua, những công việc từng có, những con người từng gặp gỡ, giao tế, hợp tác… Giờ đây, ông viết sách như một cách nhìn lại hành trình sống và làm việc, "trước hết là cho chính mình, sau đó là kỳ vọng có thể giúp ích cho ai đó".

Người truyền cảm hứng

Tại sự kiện, Nhà báo Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động - đã điều phối phần tọa đàm và giao lưu cùng tác giả và các khách mời: Bà Phạm Phương Thảo - nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM; TS - Giảng viên cao cấp Nguyễn Khắc Cảnh - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM; ThS Phạm Bình An - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM. Qua đó, giúp mọi người hiểu hơn chiều sâu của cuốn sách: những cột mốc nào mang tính bước ngoặt trong tư duy nhận thức của tác giả; niềm tin và khát vọng phát triển trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới; vai trò của TP HCM trong mô hình phát triển kinh tế quốc gia cùng thông điệp gửi đến thế hệ trẻ, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, bạn đọc.

Dù viết về ký ức, nhưng nhiều đại biểu có mặt ở chương trình và bạn đọc đều chia sẻ, cuốn sách mang một tâm thế hướng đến tương lai, khơi dậy niềm tin và khát vọng đổi mới. Bà Phạm Phương Thảo khẳng định hành trình vượt khó, không ngừng học tập và đóng góp cho đất nước của TS Trần Du Lịch là "một tấm gương của ý chí và nghị lực". Hình ảnh một trí thức giàu ý chí và tận tâm với sự phát triển của thành phố là ấn tượng khó phai của bà Phạm Phương Thảo mỗi khi nhắc đến ông Trần Du Lịch.

ThS Phạm Bình An là người gắn bó với TS Trần Du Lịch qua nhiều giai đoạn trong đời sống, từ khi còn là du học sinh đến lúc về nước. Theo ông An, TS Trần Du Lịch là người kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học, có vai trò quan trọng trong việc đồng hành xây dựng nền tảng chính sách cho TP HCM.

Ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM, bày tỏ niềm vui và nhớ lại khi đơn vị tiếp nhận bản thảo của TS Trần Du Lịch. Hai biên tập viên kỳ cựu là Đức Huy và Hồng Phượng đã làm việc hết sức nghiêm túc và tập trung trong thời gian ngắn để cuốn sách kịp trình làng trong những ngày cuối năm 2025. Không chỉ nội dung mà cả hình thức trình bày, thiết kế đều được chăm chút kỹ lưỡng. Sách được in màu với nhiều hình ảnh do chính tác giả tuyển chọn, phù hợp với câu chuyện.

Cuốn sách ra mắt vào thời điểm cả nước đang thực hiện khát vọng, đưa Việt Nam trở thành một nước phát triển, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tận dụng cơ hội cuối cùng có thể có, trước khi bước vào thời kỳ "dân số già", với quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong vài thập niên, nhằm thoát khỏi "bẫy thu nhập trung bình". Khi trở thành một người làm công tác nghiên cứu chính sách và thể chế kinh tế, thì khát vọng của tác giả chính là mong mỏi được góp một phần công sức nhỏ bé cho sự phát triển của đất nước và nhất là TP HCM - nơi nuôi dưỡng ông mang ơn và cống hiến.

"TS Trần Du Lịch nhớ mãi lời thầy dạy thời học phổ thông: "Thành công = làm việc + cố gắng + may mắn" - và coi đó như kim chỉ nam trong cuộc sống nghề nghiệp của mình.

Điều thú vị là cuốn sách không đơn thuần dừng lại ở tính chất của một hồi ký cá nhân, mà còn là một bức tranh tư duy khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của Việt Nam. Tác giả nhiều lần nhấn mạnh rằng niềm tin, khát vọng và nỗ lực cá nhân là nguồn lực để vượt qua khó khăn, tạo ra giá trị cho xã hội. Tác phẩm chuyên chở nhiều giá trị tinh thần đáng tham khảo cho thế hệ trẻ, không chỉ về khát vọng cá nhân mà còn về tư duy phát triển nền kinh tế phù hợp với Việt Nam. Đây thật sự là một tài liệu giá trị, vừa ghi lại hành trình sống sâu sắc của một trí thức Việt Nam, vừa mở ra những góc nhìn về cách nhìn nhận mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện và bối cảnh của đất nước hiện nay.



