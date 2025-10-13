Thiết thực chăm lo đời sống, bảo vệ đoàn viên - lao động

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn xã Đông Thạnh đề ra các mục tiêu: Thành lập tổ chức Công đoàn trong 100% doanh nghiệp đủ điều kiện có từ 25 lao động trở lên; đến năm 2030, kết nạp 250 đoàn viên mới; 100% ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ; xây dựng 2 "Mái ấm Công đoàn" cho đoàn viên khó khăn...

Trước đó, chiều 11-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Thủ Đức, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng được tổ chức. Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Công đoàn phường gồm 11 người. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hậu là Chủ tịch Công đoàn phường.

Ông Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Thủ Đức nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: THANH YÊN

Sau khi thành lập, Công đoàn phường Thủ Đức đã nỗ lực kiện toàn bộ máy, từng bước đi vào hoạt động ổn định. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn phường sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ đoàn viên - lao động; phấn đấu hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên - lao động khi có yêu cầu, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp...

Công đoàn phường Tân Thuận, TP HCM cũng vừa tổ chức Hội nghị Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Hội nghị đã công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành và nhân sự chủ chốt của Công đoàn phường Tân Thuận nhiệm kỳ mới. Trong đó, ông Nguyễn Văn Phương làm Chủ tịch Công đoàn phường.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn phường Tân Thuận xác định các chỉ tiêu cụ thể: Phối hợp tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên - lao động khi có yêu cầu; hằng năm, trên 80% Công đoàn doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, 100% Công đoàn đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị viên chức, người lao động...