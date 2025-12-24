Tàu hàng và ghe đánh cá gặp sự cố nghiêm trọng ở Cửa Việt

Chiều 24-12, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, xác nhận một chiếc tàu hàng và ghe đánh cá gặp sự cố nghiêm trọng khu vực biển Cửa Việt.

Theo đó, lúc 13 giờ cùng ngày, ngư dân Nguyễn Đức Dũng (SN 1973, ngụ thôn 4, xã Cửa Việt) đang điều khiển ghe đánh bắt cá trên biển thì bị sóng đánh chìm, vị trí chìm cách bờ kè Cửa Việt 100m. Sau khi sự cố xảy ra, ông Dũng bị thương ở chân và được một ghe hoạt động gần vị trí gặp nạn tiếp cận, đưa vào bờ.

Lực lượng biên phòng đưa ngư dân Nguyễn Đức Dũng vào bờ, đến cơ sở y tế cấp cứu.

Lực lượng chức năng phối hợp kéo ghe đánh cá bị sóng đánh chìm vào bờ





Sau khi nhận được thông tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã cử quân y tiến hành sơ cứu, đưa ông Dũng đi cấp cứu. Đồng thời, huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng và người dân triển khai kéo chiếc ghe bị sóng đánh chìm vào bờ.

Tàu hàng chở 2.357 tấn clinker bị mắc cạn tại khu vực cửa cảng Cửa Việt



Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị này nhận được tin báo của ông Lê Văn Đông (SN 1996, ngụ xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) về việc tàu Trường Tâm 66 đang hành trình từ Ninh Bình vào cảng Cửa Việt làm thủ tục bốc dỡ hàng hóa thì bị mắc cạn, buồng máy đang bị vào nước tại khu vực cửa cảng, cách kè Cửa Việt về phía Bắc khoảng 300 m.

Tàu hàng này do ông Lê Văn Đông làm thuyền trưởng, trên tàu có 9 thuyền viên, chở 2.357 tấn clinker.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Việt đã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp hỗ trợ. Sau khi khảo sát, kiểm tra, thuyền trưởng thống nhất phương án sang tải hàng hóa, sau đó tiến hành các biện pháp đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn.