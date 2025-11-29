Tây Ninh cam kết tiếp tục hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả với các tỉnh Campuchia

Trong 2 ngày 28 và 29-11, đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên làm trưởng đoàn đã đến tham dự Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 13 tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia.

Hội nghị dưới sự đồng chủ trì của ông Sar Sokha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chính phủ Hoàng gia Campuchia cùng Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Bùi Thanh Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Đoàn Trung Kiên đã trình bày bài phát biểu quan trọng về "một số giải pháp thúc đẩy hợp tác và phát triển vùng biên giới" giữa Tây Ninh và các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia.

Ông Kiên khẳng định: "Tây Ninh xác định phát triển vùng biên giới không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là trách nhiệm chính trị, gắn với xây dựng đường biên hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa 2 nước".

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tây Ninh giữ vị trí chiến lược khi nằm trên hành lang kinh tế Đông – Tây, là cửa ngõ kết nối Campuchia và các nước ASEAN.

Tỉnh Tây Ninh có tuyến biên giới dài gần 369 km, hệ thống cửa khẩu đồng bộ cùng hạ tầng hàng chục khu – cụm công nghiệp phát triển. Nhờ đó, kinh tế tỉnh duy trì mức tăng trưởng GRDP 9,52%, dẫn đầu vùng Đông Nam Bộ; thu hút hơn 1.952 dự án FDI với tổng vốn 24,5 tỷ USD; thu ngân sách đạt trên 124% dự toán.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh rằng chính những lợi thế này giúp Tây Ninh vừa trở thành "điểm đến hấp dẫn về đầu tư, thương mại, du lịch", vừa đóng vai trò "cầu nối quan trọng trong hợp tác phát triển vùng biên giới Việt Nam – Campuchia".

Thời gian qua, Tây Ninh đã ký 3 thỏa thuận hợp tác toàn diện và 36 quy chế phối hợp giữa các sở, ngành với các tỉnh Svay Rieng, Prey Veng và Tboung Khmum của Campuchia. Từ đầu năm 2025, kim ngạch xuất nhập khẩu với Campuchia đạt 2,74 tỉ USD; tỉnh đẩy mạnh xúc tiến thương mại, du lịch và triển khai quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài theo hướng trở thành trung tâm giao thương mới của khu vực.

Quan hệ hữu nghị giữa 2 bên tiếp tục được củng cố thông qua các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, kết nghĩa cụm dân cư, các chuyến thăm cấp cao và đặc biệt là giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2 vừa tổ chức thành công tại Tây Ninh. Dự kiến vào ngày 5-12 tới, 2 địa phương sẽ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Tân Nam – Meun Chey, mở ra thêm dư địa hợp tác mới.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp bảo đảm an ninh biên giới được duy trì chặt chẽ; nhiều vụ việc buôn lậu, tội phạm xuyên biên giới đã được ngăn chặn hiệu quả. Hai tỉnh cũng phối hợp tốt trong tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam, với 8.627 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy đến nay.

Khẳng định quyết tâm của tỉnh, ông Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh: "Tây Ninh cam kết tiếp tục hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả với các tỉnh bạn Campuchia, để biên giới thực sự trở thành vùng hòa bình, hữu nghị và là động lực phát triển chung của cả 2 quốc gia".

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã tham dự cuộc họp quan chức cấp cao (SOM) Việt Nam – Campuchia.

Tại đây, đoàn đại biểu 2 nước trao đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan hợp tác song phương, đặc biệt là phát triển kinh tế biên mậu, kết nối hạ tầng cửa khẩu, phối hợp quản lý biên giới và thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã ký kết.

Sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tại diễn đàn này góp phần thể hiện rõ vai trò chủ động, tích cực của tỉnh trong việc tăng cường hợp tác, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững giữa 2 quốc gia.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Trung Kiên cùng đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh có buổi chào xã giao lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh thông tin nhanh một số điểm nổi bậc về kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là sau khi hợp nhất 2 tỉnh Tây Ninh và Long An.

Tây Ninh cam kết tiếp tục hợp tác sâu rộng, thực chất và hiệu quả với các tỉnh bạn Campuchia, để biên giới thực sự trở thành vùng hòa bình, hữu nghị

Đặc biệt, ông Đoàn Trung Kiên nhấn mạnh sự mở rộng về quy mô nền kinh tế, dân số, điều kiện tự nhiên, tiềm năng phát triển quan hệ hợp tác giữa 2 nền kinh tế nói chung và giữa tỉnh Tây Ninh với các tỉnh giáp biên giới Campuchia là rất lớn. Từ nền tảng đó, tỉnh mong lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ địa phương để thúc đẩy quan hệ hợp tác và phát triển kinh tế vùng biên giới Việt Nam – Campuchia nói chung và giữa các tỉnh giáp biên nói riêng.

Đoàn công tác của tỉnh Tây Ninh chào xã giao Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Dịp này, lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cũng đã thông tin về tình hình đối ngoại, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ các địa phương trong nước gắn kết, hợp tác, cùng phát triển với nước bạn Campuchia.