Tây Ninh khẩn trương tìm chủ sở hữu 10 con đà điểu chết sau khi rơi từ xe tải xuống đường

Ngày 18-5, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, xử lý vụ 10 con đà điểu chết sau khi rời từ xe tải xuống đường.

Clip: Người dân “khống chế” 2 đà điểu còn sống sau cú rơi từ xe tải xuống đường

Trước đó, vào rạng sáng 17-5, người dân sinh sống ven lộ 837B thuộc ấp 7 Mét, xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều con đà điểu to lớn nằm la liệt tại một lô đất trống bên đường.

10 con đà điểu rơi từ xe tải xuống đường ở Tây Ninh

Tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận 10 con đà điểu, trọng lượng mỗi con từ 85-120 kg, đang trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng.

Trong đó, 6 con đã chết tại chỗ, 2 chân bị cột chặt, cơ thể biến dạng với các vết rách sâu từ cổ đến mỏ; 4 con còn sống sau đó cũng chết.

Qua xác minh nhanh, Trưởng ấp 7 Mét khẳng định trên địa bàn không có hộ dân nào đăng ký nuôi đà điểu. Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc của số đà điểu này.

Dù kết quả kiểm tra lâm sàng ban đầu chưa phát hiện dấu hiệu của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm (như cúm gia cầm độc lực cao), nhưng trước nguy cơ ô nhiễm môi trường và mất an toàn dịch bệnh, Trạm Chăn nuôi và Thú y ở tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng địa phương huy động lực lượng phản ứng nhanh tiến hành tiêu hủy khẩn cấp.

Tiêu hủy 10 con đà điểu đã chết

Toàn bộ 10 con đà điểu đã được xử lý bằng phương pháp đốt, chôn ngay tại khu vực phát hiện; đồng thời phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng lân cận.

Hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, truy tìm nguồn gốc số đà điểu.