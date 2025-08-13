HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tây Ninh quyết tâm trở thành điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao phía Nam

Tâm Quân

(NLĐO) - Tây Ninh mong muốn được tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền nông nghiệp tiên tiến của Úc

Trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Úc từ ngày 10 đến ngày 16-8, UBND tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (Agris) và Công ty TNHH Global Mind Australia tổ chức Hội nghị Xúc tiến nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Brisbane, bang Queensland.

Tây Ninh quyết tâm trở thành điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao phía Nam- Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm khẳng định quyết tâm đưa Tây Ninh trở thành một điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao của khu vực phía Nam Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: "Tây Ninh mong muốn được tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền nông nghiệp tiên tiến của Úc, đặc biệt là trong các lĩnh vực quản lý tài nguyên nước hiệu quả, công nghệ canh tác hiện đại và chiến lược phát triển bền vững. Mục tiêu của chúng tôi là kiến tạo một mô hình nông nghiệp xanh – thông minh – tuần hoàn trong tương lai gần, mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản và nâng cao đời sống người dân".

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành tỉnh Tây Ninh và các cơ quan quản lý về nông nghiệp, đầu tư của bang Queensland đã cùng nhau trao đổi những nội dung liên quan đến khả năng chuyển giao công nghệ, chính sách hỗ trợ đầu tư và các cơ hội hợp tác cụ thể.

Hai bên đặc biệt quan tâm đến các công nghệ tưới tiêu tiết kiệm nước, ứng dụng IoT (Internet vạn vật) trong quản lý trang trại, và các giải pháp nông nghiệp tuần hoàn nhằm tối ưu hóa chuỗi sản xuất.

Tây Ninh quyết tâm trở thành điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao phía Nam- Ảnh 2.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh thông tin, định hướng đầu tư, phát triển nông nghiệp ứng dụng cao của tỉnh tại hội nghị

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của hội nghị là lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Công ty Agris, GMA Australia (công ty thuộc hệ sinh thái của Agris) với 2 đối tác của Australia là AgroVision AG và Main Engineering. Biên bản này là cam kết mạnh mẽ về việc khởi đầu các hoạt động hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Tây Ninh quyết tâm trở thành điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao phía Nam- Ảnh 3.

Các cơ quan quản lý về nông nghiệp, đầu tư của bang Queensland đã cùng nhau trao đổi những nội dung liên quan đến khả năng chuyển giao công nghệ.

Theo đó, các đơn vị sẽ cùng nhau nghiên cứu, áp dụng các công nghệ tiên tiến của Australia vào các dự án nông nghiệp tại Tây Ninh, góp phần giúp tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao – tuần hoàn – tích hợp.

Tây Ninh quyết tâm trở thành điểm sáng về nông nghiệp công nghệ cao phía Nam- Ảnh 4.

Nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Công ty Agris và Công ty GMA

Sự kiện lần này không chỉ mở ra những cơ hội hợp tác mới mà còn là minh chứng cho sự chủ động của tỉnh Tây Ninh trong việc tìm kiếm và áp dụng các mô hình phát triển tiên tiến, hướng đến một nền nông nghiệp bền vững và hiệu quả.

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng

Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiều dự án quan trọng

(NLĐO) - Các dự án Tây Ninh kiến nghị trung ương hỗ trợ góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông

Tây Ninh sẽ có khu công nghiệp sạch

(NLĐO)- Khu Công nghiệp Bình Hòa Nam 1 có quy mô trên 322 ha, thuộc xã biên giới Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh

Bình yên biên giới Tây Ninh

(NLĐO) - Sau 1-7-2025, tỉnh Tây Ninh có địa bàn rộng với 96 xã, phường, đường biên giới dài 368,695 km tiếp giáp 3 tỉnh của Campuchia.

