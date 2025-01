Tết Ất Tỵ 2025: TP HCM hạ quyết tâm giữ giao thông an toàn

Sáng 10-1, Ban An toàn Giao thông TP HCM tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai".

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ phát động

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh việc triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 cũng như cao điểm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và lễ hội Xuân 2025 là rất quan trọng.

Trong năm 2024, TP HCM đã đạt nhiều kết quả quan trọng nhờ tập trung thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư, Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 48 của Chính phủ. TP cũng đã đẩy mạnh thực thi Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, và nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân.

Một loạt công trình giao thông trọng điểm như tuyến Metro số 1, hầm chui Trần Quốc Hoàn, hầm chui Nguyễn Văn Linh, cầu Phước Long đã hoàn thành và đưa vào vận hành, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn. Trong năm 2024, tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương, với tỷ lệ giảm trên 15% so với năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương và người dân thành phố trong việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Ông đồng thời nhấn mạnh năm 2025 là giai đoạn then chốt để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Thành phố sẽ tập trung phát triển hạ tầng giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn, phát triển giao thông liên vùng, khai thác giao thông đường thủy, và mở rộng đường sắt đô thị.

Lễ phát động Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề "Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai" nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, đặc biệt là vai trò của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên trong xây dựng văn hóa giao thông. Thành phố quyết tâm giảm tai nạn giao thông, ùn tắc kéo dài và các hiện tượng tiêu cực như "xe dù", "bến cóc", đồng thời đảm bảo cho người dân TP, khách du lịch trong và ngoài nước vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và các hoạt động Lễ hội Xuân với tinh thần "Tết đến với mọi người, mọi nhà".

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT Công an TP HCM, đại diện lực lượng thực thi công vụ, khẳng định sự quyết liệt trong chỉ đạo của các cấp lãnh đạo đã mang lại chuyển biến tích cực trong kiềm chế tai nạn và đảm bảo trật tự giao thông.

Tuy nhiên, ông cũng lưu ý tình hình giao thông dịp Tết Ất Tỵ và các lễ hội đầu năm 2025 có thể diễn biến phức tạp, với lưu lượng người và phương tiện gia tăng đột biến, đòi hỏi nỗ lực cao hơn trong công tác kiểm soát an toàn và trật tự giao thông.

CSGT TP HCM ra quân thực hiện năm an toàn giao thông:

Lực lượng CSGT ra quân sáng hôm nay

