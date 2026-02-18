HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Tết chủ shop đi chơi, đơn hàng vẫn "nổ" ầm ầm

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

(NLĐO) – Nhiều gian hàng online vẫn mở ngày Tết, thậm chí còn có chiến lược bán hàng xuyên Tết bởi đây là thời gian khách hàng lướt mạng nhiều

Chị Phạm Thị Thu Hằng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Pơ Lang (tỉnh Đắk Lắk), chuyên các loại mỹ phẩm từ quả bơ, cho biết trong Tết, các gian hàng online của công ty vẫn mở bình thường để ghi nhận các đơn hàng phát sinh. 

Tư vấn xuyên Tết

Pơ Lang còn chi ngân sách quảng cáo để tiếp cận khách hàng trên các sàn, Fanpage nhiều hơn và cắt cử nhân viên trực để giải đáp thắc mắc, tư vấn và chốt đơn cho khách hàng, dù lượng nhân sự trực có giảm đi so với ngày thường.

Khi chốt đơn, nhân viên sẽ thông báo trước với khách là qua Tết mới gửi hàng. Chị cho biết việc giao hàng trễ này không ảnh hưởng đến điểm số của gian hàng vì các đơn vị vận chuyển có lịch nghỉ Tết linh hoạt.

"Do không có nhân sự nên công ty không livestream nhưng với sự chuẩn bị này, chúng tôi kỳ vọng ngày đầu tiên đi làm lại sẽ có đầy ắp đơn hàng để đóng và gửi đi như năm ngoái" – chị Hằng chia sẻ.

- Ảnh 3.

Cây giống bán mạnh khi ra giêng

Bán hàng qua video

Chị Hồ Thị Mộng Thơ, chủ vựa cây giống Huyền Linh (Vĩnh Long), cho biết trong tháng Chạp âm lịch, chị đã sản xuất nhiều clip giới thiệu mặt hàng cây giống có gắn giỏ hàng trên TikTok Shop để khách hàng có thể chốt đơn bất cứ lúc nào.

Mục tiêu là tận dụng khoảng thời gian khách hàng nghỉ ngơi, có xu hướng lướt TikTok nhiều hơn để tiếp cận và bán hàng.

Hình thức này đã được áp dụng từ năm ngoái và chứng minh hiệu quả, do nhu cầu mua sắm cây giống sau Tết thường tăng cao và người dân có nhiều thời gian rảnh để xem nội dung trực tuyến hơn trong dịp lễ.

- Ảnh 4.

Nếu có kế hoạch tốt, chủ shop online đi chơi Tết vẫn bán được hàng

"Các đơn hàng phát sinh trong Tết sẽ được gom lại và bắt đầu gửi đi từ mùng 6 Tết, khi các đơn vị vận chuyển làm việc trở lại và shop chính thức khai trương. Mùng 6 Tết, khi khai trương và livestream lại, shop sẽ có nhiều ưu đãi mua sắm đầu năm cho khách hàng" – chị Thơ nói.

Theo các chuyên gia, chủ các gian hàng online nên xem kỹ các quy định của sàn về hoạt động trong những ngày Tết, lịch của các đơn vị vận chuyển để tổ chức bán hàng ngày Tết sao cho hiệu quả và không ảnh hưởng đến các chỉ số gian hàng.

Thực tế, dịp Tết, khách hàng tiền nong rủng rỉnh, việc chốt đơn cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, do thời gian giao hàng chậm hơn bình thường, tỉ lệ khách hàng hoàn, hủy đơn hàng đặt vào dịp Tết có thể nhiều hơn.

Đa số các chủ shop online đóng gian hàng để tập trung nghỉ Tết, tái tạo năng lượng sau một năm làm việc vất vả.

