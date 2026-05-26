Bạn đọc

Thả con vật đặc biệt quý hiếm về rừng Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) - Loài động vật được xếp vào mức cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ IUCN và cấp độ bảo vệ cao nhất vừa được thả về môi trường tự nhiên.

Sáng 26-5, Tổ Quản lý bảo vệ rừng La Dêê (Ban quản lý Rừng phòng hộ Đà Nẵng) đã phối hợp với UBND xã La Dêê, kiểm lâm địa bàn và Công an xã tổ chức thả cá thể tê tê về môi trường rừng tự nhiên thuộc lâm phận Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 4 quản lý.

Thả tê tê qúy hiếm về rừng Đà Nẵng: Bảo vệ động vật hoang dã 2026 - Ảnh 1.
Thả tê tê qúy hiếm về rừng Đà Nẵng: Bảo vệ động vật hoang dã 2026 - Ảnh 2.

Con tê tê quý hiếm được Tổ Quản lý bảo vệ rừng La Dêê và lực lượng chức năng thả về rừng

Trước đó, chiều 25-5, Tổ Quản lý bảo vệ rừng La Dêê tiếp nhận con tê tê trên từ lực lượng Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang. Loài động vật quý hiếm này được thả về rừng trong tình trạng khỏe mạnh, nhanh nhẹn và thích nghi tốt.

Trước đó, ngày 16-4, tại xã Bến Hiên (TP Đà Nẵng), Tổ Quản lý bảo vệ rừng A Sờ (Trạm Quản lý bảo vệ rừng số 2) phối hợp cùng Công an xã cũng đã thả một con tê tê về lại môi trường tự nhiên.

Thả tê tê qúy hiếm về rừng Đà Nẵng: Bảo vệ động vật hoang dã 2026 - Ảnh 3.

Tổ Quản lý bảo vệ rừng A Sờ tiếp nhận con tê tê để thả về rừng

Con tê tê này trước đó được người dân địa phương phát hiện bò lạc vào khu dân cư nên đã chủ động báo tin và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Tê tê là loài động vật hoang dã nguy cấp và quý hiếm bậc nhất. Chúng hiện đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn bắt trái phép trên toàn cầu. Loài động vật này được xếp vào mức Cực kỳ Nguy cấp (CR) trong Sách Đỏ IUCN và cấp độ bảo vệ cao nhất.

Tại Việt Nam, tê tê thuộc Nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Theo quy định, mọi hành vi săn bắt, mua bán, vận chuyển hoặc tàng trữ tê tê đều bị nghiêm cấm và xử lý hình sự.

